A part menti erózió miatt az Ocean Way Fesztivál hetekkel a tervezett debütálás előtt lemondott

A Santa Monica-i Ocean Way fesztivált néhány héttel a tervezett debütálása előtt törölték.

Szeptember 11-én, pénteken a közösségi médiában bejelentették a törlést, és a szervezők azt mondták, hogy a Marie hurrikánhoz kapcsolódó szörf- és viharhullámok miatt, amelyek ezen a héten hatalmas hullámokat zúdítottak a tengerpartokra, drasztikusan csökkentették a biztonságosan használható strandterületet.

A körülmények miatt a helyszín nem tudta biztonságosan támogatni a kétnapos fesztiválhoz szükséges színpadokat, felszerelést és infrastruktúrát. Az esemény várhatóan ötvözi az élő zenét az ételekkel, a wellness-el, a fenntarthatósággal és a helyi strandkultúrával szeptember 26-27-én a kaliforniai Santa Monica tengerpartján, a The Killers, Olivia Dean, Jack White és Khruangbin főszereplésével.

Szintén a felállásban volt a Sublime, Durand Jones és az Indications, Alvvays, Julia Migenes 100 alum 54 Ultra és több is fellép a fesztiválon, amelyet ugyanazok a promóterek visznek fel, mint a Coachella és a Stagecoach.

A szervezők elmondták, hogy már folynak a tervek, hogy a fesztivál jövőre Santa Monicába kerüljön, és a jegyek visszatérítését automatikusan feldolgozzák – a visszatérítésekről pedig további információkat talál. itt.

A cikk írásakor még nem érkezett hír arról, hogy változik-e a jövő évi fesztivál felállása.

A fesztiválokat kisikló szélsőséges időjárási viszonyok következetes történet ezen a nyáron: Katy Perry 55 000 férőhelyes Werchter Boutique főszereplését az év elején a heves zivatarok miatt törölték. Ő később online közzétéve „Sajnálom, hogy nem tudom megváltoztatni az időjárást, és még jobban sajnálom (sic), hogy ma este nem lehetünk együtt.”

Hasonlóan, Fred Schneider, a dance-rock legendás The B-52's énekese „teljes katasztrófának” minősítette bandája élményét a franciaországi Tilloloy-ban, a The C Trop Music Festivalon, amikor a szettet percekkel a fellépés előtt lemondták.

Az elmúlt hónapokban a Bonnaroo szervezői azt is elmagyarázták, hogy az elmúlt néhány évben tapasztalt szélsőséges körülmények miatt döntöttek úgy, hogy 2027-ben szünetet tartanak, hogy helyreálljon a fesztivál területe.