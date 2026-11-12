Sam Levy, Jamie Ramsay tanácsot ad a feltörekvő operatőröknek: „Amit ti csináltok, örökké él”

Nehéz lenne két Sam Levy-nél és Jamie Ramsay-nél kevésbé egyforma operatőrt találni.

Levy, egy klasszikus hegedűművész bostoni születésű fia, aki a Boston Symphonyban és a Boston Popsban játszott (és hallható néhány hangsávon, amelyet a Boston Pops karmestere, John Williams vett fel, pl. A Birodalom visszavág) összehasonlító irodalmat tanult, és először diplomata pályán gondolkodott, mielőtt belebotlott volna a filmbe. Felfelé haladt, először az elismert operatőr, Harris Savides asszisztenseként.Állatöv, Az udvarok), mielőtt Noah Baumbach-cal (Frances Ha, Amíg Fiatalok vagyunk) és Greta Gerwig (Lady Bird), az amerikai indie mozi meghatározó vizuális hangja.

Ramsay, aki Dél-Afrikában nőtt fel, egy önmagát „punk”-nak nevezte, akit szinte minden iskolából kirúgtak, ahová szülei küldték, amíg fel nem vették a johannesburgi Film- és Színművészeti Akadémiára. – Nekem ez volt a villany.

Pályafutása kifejezetten nemzetközi volt. A dél-afrikai filmiparból kilépve Neill Blomkamp operatőreként 9. kerület és az Oliver Hermanus rendezővel fennálló hosszú távú együttműködése révén (Szépség, Moffie), Ramsay azóta a brit és a nemzetközi moziban is megállja a helyét az olyan filmek révén, mint Andrew Haigh Mindannyian idegenek és Nyomás Anthony Maras ausztrál rendezőtől.

Ramsay vizuális stílusa a tudatosan megkomponált vizuális esztétika felé hajlik – lásd legújabb, Sian Heder 1970-es évekbeli történelmi drámáját Heumann lévén – miközben egy Levy-lövésű film, mint például Noah Segan krimijéhez készült munkája Az egyetlen élő zsebtolvaj New Yorkbaninkább megfigyelő és folyékony.

– Heumann lévén. A TIFF jóvoltából

John Turturro az „Az egyetlen élő zsebtolvaj New Yorkban” című filmben Jon Pack/a Sony Pictures Classics jóvoltából

De mindketten közös ügyet találtak a ToruńCamerimage-en, a lengyel fesztiválon, amely a filmművészetet tiszteli. Levy és Ramsay a diákokból és a feltörekvő filmesekből álló közönség előtt beszélt a lencsékről, kamerákról és világítási technikákról szóló technikai beszédek elől, és a filmkészítés személyesebb megközelítése mellett döntött.

„Nem a hogyanról van szó, mint a miértről” – magyarázta Levy. „DP-ként a legnagyobb fegyvered az intuíciód.”

Az operatőrök egy széles körű beszélgetés során vitatták meg karrierjük formáló pillanatait, és az út során tanult tanulságokat.

Levy számára kulcsfontosságú volt, hogy Savides mentorált. „A Harris-szal való munka első napjától kezdve olyan akartam lenni, mint ő” – mondta Levy. „Olyan hatalmas volt a tudása. Azt szokta mondani, hogy filmet csinálni nagyon zűrzavaros” – mondta Levy -, ez egy mozgó vonat, és nem áll meg.

Levy úgy emlékezett, hogy kamerabetöltőként dolgozott egy Savides című reklámfilmben, amelyet Gus van Sant rendezett. A csapatot New York-i metróba küldték „lövéseket lopni”, forgatási engedélyek nélkül dolgozva. „Harris azt mondta nekem: „Ha valaki megkérdezi, mondja meg, hogy diákfilmet csinálunk” – emlékezett vissza Levy. „Elkezdjük, és valaki feljön. Mondom nekik: „Ez egy diákfilm.” Azt mondják: „Diákfilmet forgat Gus van Santtal?”

Giancarlo Esposito és John Turturro Az egyetlen élő zsebtolvaj New Yorkban című filmben Jon Pack/a Sony Pictures Classics jóvoltából

Levy megjegyezte, hogy „soha nem volt a tech srác”, leírta, hogyan találja meg az érzelmi utat filmjei vizuális esztétikájába. Az egyetlen élő zsebtolvaj New YorkbanA k főszereplője John Turturro, Harry egy idősödő pénztárcatolvaj, aki nincs összhangban a modern világgal. Digitálisan, ARRI Alexa 35-ön forgatták, de hogy megragadja Harry szakmája analóg természetét, Levy úgy döntött, hogy Bausch & Lomb Super Baltar prime objektíveket használ, ugyanazt a készletet, amelyet Gordon Willis használt a felvételekhez. A keresztapa.

Ramsay emlékezett a forgatás közbeni konfrontációkra és kudarcokra, amelyekről azt mondta, hogy operatőrként a legnagyobb áttöréshez vezettek. „Mindig is inkább a negatívumok vezéreltek, mint a pozitívumok” – jegyezte meg. „Ha azt mondod, hogy nem tudok valamit megtenni, akkor a bennem lévő lázadó beindul.”

A forgatáson tapasztalt egyetlen igazi összetűzése azonban azt mondta: „az egyetlen ember, akivel valaha is marhabíztam”, a rendezőasszisztensek voltak „idővel” és a sorproducerek „a pénz miatt. Mert ez a két legfontosabb dolog, amivel rendelkezel operatőrként: az idő és a pénz”.

Mark Ruffalo a Being Heumannban Apple TV+

Levy és Ramsay nagyon eltérő megközelítéseket írt le a forgatáson a konfrontációhoz. Levy, „a leendő diplomata” mindig megpróbál közös hangot találni – mondta. Ramsaynek, a lázadónak „nehezére esik átélni valamit, ami számomra értelmetlen”.

Az volt a lényege a Camerimage-nek, hogy két olyan különböző művész ekkora elismerést tudott elérni, ilyen eltérő módszerekkel. Mindkettő esetében ugyanaz volt az elvitel: bízz az ösztöneidben és azokban az emberekben, akikkel együtt dolgozol, és ne hagyd, hogy a mesterség elveszjen a technikában.

„Amit ti csináltok, az örökké él” – mondta Ramsey a fiatal operatőröknek a szobában. „Gondolj csak bele. Ez elég hatalmas. Nagyon fontos. Megéri mindent megtenni, hogy helyes legyen.”