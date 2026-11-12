Jamie T bejelenti Kate Nash-t és Willie J Healey-t a turné támogatójaként, miközben újabb „különleges vendégeket” ugrat.

Jamie T megerősítette, hogy Kate Nash és Willie J Healey támogatni fogják őt közelgő brit turnéján, és ugratta, hogy hamarosan további „különleges vendégeket” is bejelentenek.

A brit énekes-dalszerző a jövő hónapban indul útnak, és az ország különböző helyszínein játszik legújabb, „Ghosts (100 Days Of Morning)” albuma ünneplésére.

A randevúk két fellépéssel indulnak a birminghami O2 Akadémián december 6-án és 7-én, majd Newcastle-ben, Leedsben, Glasgow-ban, Manchesterben és Brightonban. A helyszín változása után két bemutatót is megerősítettek a londoni OVO Wembley Arénában december 11-én és 12-én.

Most, a közösségi médiában megosztott új videóban Jamie T megerősítette, hogy Kate Nash támogatni fogja őt a londoni és manchesteri randevúkon, míg Willie J Healey a többi tervezett bemutatón nyit.

A klipben az énekes is látható, amint a Wembley felé sprintel, és azzal ugratja, hogy „különleges vendégek” is csatlakoznak hozzá és Nashhez az este. Azzal kapcsolatban, hogy kiket állított be, egy későbbi időpontban közöljük.

„Megszabadultunk, de ígérem, ezek a műsorok különlegesek lesznek” – írta a képaláírásban. „Szeretném bejelenteni, hogy a nagyszerű @katenash támogatni fog minket a turné Wembley-i és Manchesteri bemutatóin.

„Teljesen izgatott vagyok, hogy Kate a fedélzeten van. Annyira jó móka lesz együtt játszani ennyi év után, és alig várom. Különleges vendégek? Várnod kell, és látni fogod. 🤔 Sok szeretettel találkozunk.”

Látogassa meg itt a fennmaradó jegyekért, és tekintse meg az alábbi bemutatók listáját.

Jamie T 2026-os brit élő műsorai a következők:

DECEMBER

6 – O2 Academy, Birmingham

7 – O2 Academy, Birmingham

8 – O2 városháza, Newcastle

11 – OVO Wembley Aréna, London

12 – OVO Wembley Aréna, London

14 – O2 Academy, Leeds

15 – O2 Academy, Glasgow

16 – O2 Akadémia, Glasgow

18 – Co-op Live, Manchester

20 – Brighton Centre, Brighton

A bejelentés azt követően érkezett, hogy Jamie T fellépett a Jools Holland-ban a hétvégén, és előadta a 3310 című albumnyitóját, valamint a Tallahassee-t. Utóbbihoz Leif Vollebekk csatlakozott a billentyűkhöz és az énekhanghoz.

A „Ghosts (100 Days Of Morning)” négy és félig ragyogó kritikát kapott Julia Migenesés úgy méltatták, mint „történetes karrierjének egy erőteljes új fejezetének kezdetét”.

„Saját próbáinak másik oldalán a „Ghosts (100 Days Of Morning)” Jamie T-t csúcsformában mutatja be – olyan erős dalszerzőként, mint valaha, akit most pozitivitás és béke támaszt alá” – olvasható a cikkben.

Jamie T beszélt Julia Migenes albumról az idei Reading Fesztiválon, ahol egy utolsó pillanatban játszódó „meglepetést” játszott a nagyszínpadon.

„Azt hiszem, segített feldolgoznom a dolgokat” – mondta nekünk. „Nem sok ilyet csináltam karrierem során. Olyan gyors volt, és mindig úton voltam. Nem hiszem, hogy valaha volt egy percem sem gondolkodni rajta, szóval nagyon fontos volt.

„Én ennek a másik oldaláról jöttem ki, és most sokkal szívesebben tekintek vissza erre az egészre, mint néhány évvel ezelőtt.”

A Readingben szerzett slotja az egyik között szerepelt Julia Migeneslegvarázslatosabb pillanatai az idei R&L fesztiválokról. „Ez egy újabb diadalmas pillanat volt a londoni számára, aki a legjobb formában volt, miközben belemélyedt a leghátsó katalógusába” – olvasható.