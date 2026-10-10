Az „Other Mommy” 28 millió dolláros pénztárca debütált, mivel a „társadalmi számonkérés” csendesen kezdődik

Más anyu nyitó hétvégéjén a pénztárnál a háztartásfő, míg A társadalmi számonkérés kemény helyzetjelentéssel néz szembe.

Megjelent a Universal Pictures Más anyu 3200 észak-amerikai moziban, a horror címe pedig pénteken 12,6 millió dollár bevételt hozott, a csütörtöki előzetesekkel együtt, a hétvégére pedig 28 millió dollár körül alakul. A rendező, Rob Savage filmje úgy tűnik, a stúdió által tervezett 20 millió dolláros nyitás fölé kerül a 19 millió dolláros költségvetésű filmre, amelyben Jessica Chastain egy baljós entitás, aki egy fiatal lány szekrényében jelenik meg.

A szóbeszéd nem valószínű, hogy a film javára válik, mivel gyászos D+ CinemaScore-t kapott a közönségtől, ami a legalacsonyabb osztályzat a filmben Francis Ford Coppola filmje óta. Mamutváros 2024 szeptemberében. A kritikus reakciók hasonlóan lehangolóak voltak Más anyu a Rotten Tomatoes értékelőitől 19 százalékos jóváhagyási értékelést kapott, valamint 46 százalékos közönségpontszámot. számára írt recenziójában A Hollywood ReporterRichard Lawson kritikus szerint a film „vonzó, de többnyire üres gyűjtemény ugráló darabok és félig sült mitológia”.

A Sony Pictures piacra dobása A társadalmi számonkérés még a vártnál is lágyabb, mivel Aaron Sorkin rendező Facebook-központú funkciója 2,1 millió dollárt ért el pénteken, a csütörtöki előzetesekkel együtt, nagyjából 6 millió dolláros indulással. Ez valamivel kevesebb, mint 7 millió dollár, amit a stúdió várt a tényeken alapuló thrillerért Mikey Madison, Jeremy Allen White és Jeremy Strong főszereplésével, amely egy Facebook-munkatárs (Madison) nyomán dolgozik egy újságíróval (White), hogy feltárja a céggel kapcsolatos igazságokat. A 30 millió dolláros költségvetésű filmet 2606 észak-amerikai helyszínen mutatták be.

Jeremy Allen White és Mikey Madison szerepel A társadalmi számonkérés. Sony Pictures

Miután elnyerte az Oscar-díjat a 2010-es évek forgatókönyvének megírásáért A közösségi hálózatSorkin David Finchert váltja a társdarab rendezői székében. Jesse Eisenberg főszereplésével Mark Zuckerberget alakította a Facebook kezdeti történetében, a film jóhiszemű siker volt, 2010 októberében 22,4 millió dollárral az első helyen végzett, mielőtt egy lenyűgöző sorozat 224 millió dollárt ért el világszerte. Strong egy idősebb Zuckerberget alakít az új filmben.

Míg A közösségi hálózat 96 Rotten Tomatoes pontszámmal büszkélkedhet, a kritikusok vegyesek voltak a nyomon követést illetően, mivel A társadalmi számonkérés a bírálók 54 százalékos jóváhagyásával és 71 százalékos közönségértékeléssel rendelkezik. számára írt recenziójában THRDavid Rooney vezető filmkritikus „lebilincselő whistleblower thrillerként” méltatta.

Az A24-ről limitált kiadásban debütált Chris Rocké Ködös zöldamely pénteken 27 000 dollárt kapott hat New York-i és Los Angeles-i helyszínről. Rosalind Eleazar, Adam Driver és Daniel Kaluuya főszereplők a filmben, amelyet Rooney úgy jellemez, mint „egy érett rendező munkája, aki tudja, mit akar mondani”.

Rosalind Eleazar benne Ködös zöld. A24

Egy másik, a mozikba kerülő különleges bemutató volt Alex Gibney Elon Musk-központú dokumentumfilmje Pézsmaa Bleecker Street címmel 28 000 dollárt gyűjtött pénteken négy képernyőről.

Szintén színházi indulás volt a dokumentumfilm NAZA85 000 dollárt keresett pénteken 72 észak-amerikai helyről. Az izraeli-amerikai tanács tiltakozást szervezett pénteken az észak-hollywoodi Laemmle NoHo 7 előtt, az Izrael gázai hadműveleteit vizsgáló film vetítésére időzítve.

A második helyet keresi Valóságaz Amazon MGM Studios Colleen Hoover adaptációja, amely a múlt hét végén nyerte meg. Várhatóan 12,5 millió dollár bevételt fog hozni egy 54,8 millió dolláros hazai árért, ami nagyjából 61 százalékos csökkenést jelent másodéves keretében. Anne Hathaway, Dakota Johnson és Josh Hartnett főszereplője Michael Showalter filmrendező thrillerének, amely egy nőről szól, aki a feje fölött szállt be egy szellemíró koncert után.

Sonyé Resident Evil A negyedik keretben 8,2 millió dollárt szemezget, így a teljes hazai bevétel nagyjából 138,3 millió dollárra nőtt. Austin Abrams a főszerepet Zach Cregger újraindítja a franchise-ban, amely átalakítja a videojáték-tulajdonságot.

A Paramount-é A Szörny Szíve 6,7 millió dollárral bővül, így a hazai összérték 49,3 millió dollárra emelkedik a harmadik hétvégén. David Ayer thrillerének főszereplője Brad Pitt a különleges erők tisztje, aki harci kutyájával navigál a vadonban.