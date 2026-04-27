A Rolling Stones titokzatos nemzetközi óriásplakát-kampánnyal látszólag megerősítette új albumát, a „Foreign Tongues”-t

Miután egy sor rejtélyes óriásplakát bukkant fel szerte a világon, úgy tűnik, a The Rolling Stones nyilvánosságra hozta készülő albumának címét.

Április 26-án vasárnap (április 26-án) megosztottak a rockveteránok hivatalos Instagram-fiókjával egy sor képet, amelyen a világ különböző pontjain – többek között Ausztráliában, Franciaországban, Lengyelországban és az Egyesült Királyságban – látható óriásplakátok.

Az óriásplakátokon az ikonikus Stones logó és ugyanaz a különböző nyelveken megismétlődő mondat látható, ami arra utal, hogy az új lemez a „Foreign Tongues” címet viseli majd.

Nem sokkal azután érkezik, hogy a múlt héten megosztották a 'Rough & Twisted'-et, egy új, csak bakelitlemezen megjelent kislemezt The Cockroaches álnéven. Hasonló módon, mint a legutóbbi óriásplakátok, a banda visszatérésükről szóló pletykákat indított el, miután titokzatos plakátok jelentek meg London-szerte.

A rajongók már összekapcsolták a kettőt, tekintettel a legújabb kislemez dalszövegeire: „Miért nem tanítasz meg engem/ Taníts meg mindazokra az idegen nyelvekre?”

A „FREMMEDE SPROG”, azaz „idegen nyelvek” – az új Rolling Stones album címe – egy nagy óriásplakáton jelenik meg Manchesterben (📷Richard Smethurst), míg egy másik plakát jelent meg a lengyelországi Varsóban (📷Paweł Trzciński), amely több nyelven is szerepel. @RollingStones pic.twitter.com/3J5ZkyhjNJ — A Fanbase fájlok (@dror_nahum) 2026. április 24

A Rolling Stones most megerősítette, hogy új stúdióalbuma a „Foreign Tongues” lesz. Az album 10.7.26-án érkezik #therollingstones #gurulókövek @RollingStones pic.twitter.com/XmuNMCV1MR — A Fanbase fájlok (@dror_nahum) 2026. április 24

Amikor utalásokat tettek a 'The Cockroaches' név alatt – egy korábbi álnév, amelyet Mick Jagger és társai használtak. – a zenekar megosztott egy QR-kódot is, amely egy új weboldalra irányította a rajongókat, amelynek szerzői jogai a Stones kiadójához, a Universal Musichoz tartoznak.

Később egy teaser videót osztottak meg egy Instagram-csatornán „thecockroaches2026” néven, és a következő felirattal szerepelt: „64 & Counting”, ami a csoport alapítása óta eltelt évek számát jelzi.

A 'Rough & Twisted' kislemez az első ízelítő az új albumról, amely júliusban jelenik meg. A 2023-as Grammy-díjas „Hackney Diamonds” óta ez lesz az együttes első teljes adása.

A Stones ismét összefogott Andrew Watttal a lemezen, és The Times arról számolt be, hogy az új projekt nem lesz az utolsó a rockikonok közül, ugyanis már legalább 10 dalt írtak egy újabb kiadásra a következő lemez után.

Watt tavaly elárulta, hogy ismét a Stones-szal dolgozik, hogy segítsen nekik egy újabb album elkészítésében. Később Ronnie Wood gitáros megerősítette azokat a híreket, amelyek szerint új zene készül, mondván, hogy az LP elkészült, és 2026-ban érkezik.

Annak ellenére, hogy új anyagokkal tértek vissza, a The Rolling Stones nem valószínű, hogy egyhamar bejelent egy teljes turnét. 2025 végén megerősítették, hogy elvetették a 2026-os brit és európai stadionturné terveit, mert Keith Richards nem tudott „elköteleződni” mellette.

A csoport 2024-ben indult el észak-amerikai „Hackney Diamonds” turnéjára, és a túra az adott év legnagyobb bevételt hozó zenei világkörüli turnéi listáján a hatodik helyen landolt. A The Rolling Stones legutóbb 2022-ben játszott az Egyesült Királyságban, amikor egy liverpooli stadionkoncert után két hatalmas londoni BST Hyde Park-koncert következett.