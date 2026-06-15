Thordur Palsson a „Dead by Daylight” filmadaptációt irányította

A nagy sikerű horror videojáték játékfilmes adaptációja, A Daylight halottmegtalálta az igazgatóját.

Thordur Palsson (Az elkárhozottak, A Valhalla-gyilkosságok) a Blumhouse Atomic Monster és a Behavior Interactive, a legnagyobb kanadai játékstúdió vette igénybe a projekt irányítását. Közben jött a bejelentés A Daylight halott10. évfordulóját ünnepeljük Montreal régi kikötőjében.

„Nincs jobb pillanat, mint a tizedik évforduló, hogy megosszuk ezt a hírt. Thordur az a filmrendező, akire bízunk A Daylight halott a képernyőtől a nagy képernyőig, amit a mozikban nézel” – nyilatkozta Jason Blum, a Blumhouse Atomic Monster alapítója és vezérigazgatója.

James Wan, a Blumhouse Atomic Monster alapítója és vezérigazgatója hozzátette: „Thordur megérti, hogy a terror csak akkor tör ki, ha törődik azzal, ki fut, és Az elkárhozottak bebizonyította, hogy képes éreztetni a falak bezárulását. Pontosan erre az ösztönre van szüksége ennek a filmnek a vásznon.”

A film cselekményének részleteit nem hozták nyilvánosságra, de a videojáték középpontjában egy őrült gyilkos áll, akinek célja egy csoport túlélő levadászása és feláldozása egy rosszindulatú entitásnak, miközben a túlélők együtt próbálnak elmenekülni.

Stephen Mulrooney, a Behavior Interactive termékért felelős vezetője és a gyártó A Daylight halott film, szintén méltatta az izlandi filmrendezőt, mondván: „Különös víziója, hangulatos történetmesélése és feszültségkeltő képessége tökéletes kreatív hangot ad neki ahhoz, hogy életre keltse univerzumunkat oly módon, hogy a régi rajongók és az új közönség számára egyaránt visszhangra találjon.”

Palssont a Sayle Screen, a CAA, a Sycamore Media és Jackoway Tyerman képviseli.

A megjelenés dátuma A Daylight halott még be kell jelenteni.