Oliver Tree volt barátnője, Melanie Martinez tiszteleg a 32 évesen elhunyt művész előtt: „Itt leszek, és kíváncsi leszek, milyen kreatív projektet agyalsz a mennyben”

Miután vasárnap (június 14-én) megjelentek Oliver Tree sokkoló haláláról szóló hírek, elismerések áradtak a zeneipar minden részéről.

Melanie Martinez, aki korábban az Alone In A Crowd előadójával járt, Instagram-sztorijában tisztelgett, és „puha szívű” „igazi művészként” emlékezett rá.

„A mai nap abszolút roncs volt” – írta. „Igazán nehéz megérteni, hogyan tűnhet el hirtelen valaki, akivel valaha megosztottad életed egy ilyen különleges és formáló időszakát. Annyira elhivatott volt a művészete iránt, amit olyan mélyen csodáltam és tiszteltem.

„Azt hiszem, mindenki, aki ismerte őt, vissza fog tekinteni azokra a nevetés és öröm pillanataira, amelyeket olyan könnyen kiváltott. Nevetése olyan ragadós és meleg volt. Annyira inspiráló volt az a képessége, hogy kreatívan vezessen és cselekedjen, miközben megőrizte a gyermeki csoda és félelem érzését. Olyan lágy szíve volt, és minden tekintetben igazi művész volt.”

Üzenetét a következő írással zárta: „Nyugodj békében, Oliver. Tudom, hogy felkacagod az angyalokat. Itt leszek, és kíváncsi leszek, milyen mutatványt és kreatív projektet tervezel a mennyben. Minden szeretetem.”

Kid Cudi is azok közé tartozott, akik tisztelegtek Tree előtt, és X-hez fordult, és ezt írta: „Baszd meg, pár hete beszéltem Oliverrel. Ez szívszorító. Egy igazán csodálatos és gyönyörű ember. Nagyon rossz ez a szar. Minden imámat és szeretetemet küldöm a veszteségekkel küzdő családoknak. Oliver, örökké szeretünk.”

Melanie Martinez szívből jövő barátjára, Oliver Tree-re emlékezik halála után: „A mai nap abszolút tönkrement. Nagyon nehéz megérteni, hogyan tud hirtelen eltűnni valaki, akivel valaha megosztottad életed ilyen különleges és formáló időszakát.” pic.twitter.com/Gjqo5dZZbU — Pop Crave (@PopCrave) 2026. június 14

Oliver Tree az egyik legtehetségesebb ember a földön, és ez általában az egójával és mindenféle faszfejű ostobasággal jár, de Oliver a tiszta szerelem, és a legjobb változata annak, amilyennek egy művész és egy ember lehet és kell. Nincs ezüst bélés. Óriást vesztettünk 💔 pic.twitter.com/RRR1dUC3ok – Whitney Cummings (@WhitneyCummings) 2026. június 14

Sokkban vagyok. Éppen a CD-m kellős közepén írtam alá a nyc-ben, amikor megtaláltam az Oliver tree hírét. Nem hiszem el. Együtt rögzítettünk egy lemezt, hogy piszkosszőkeen legyünk. Olyan okos volt . Szenvedélyes. Tehetséges. Fajta. olyan szomorú vagyok. Nyugodjon békében. — Bebe Rexha (@BebeRexha) 2026. június 14

„Az élet rövid, és minden átmeneti, ezért helyezd magad az első helyre, és koncentrálj arra, ami boldoggá tesz, mert minden más nincs a kezedben!” RIP Oliver Tree, gyönyörű lélek. pic.twitter.com/ESggTR8FYB — Bankok (@Banks) 2026. június 14

Oliver volt az egyik legőszintébb, legkreatívabb és legtehetségesebb barátom, akit valaha is szereztem ilyen dolgokkal. Ma egy igazi művészt veszítettünk el. Miért kellett téged elvinniük, nem tudom. Hitetlen vagyok, szomorú, összezavarodott. Hiányozni fogsz testvérünk. 💔 pic.twitter.com/f217wSZJAp — Jeff Wittek (@jeffwittek) 2026. június 14

Hitetlen vagyok… még mindig kétségbeesetten gondolja, hogy ez egy bonyolult tréfa része. Ez olyasvalaminek tűnik, amit megtenne, igaz? Az igazság az, hogy bármennyire is kétségbeesett vagyok, hogy ne higgyem, Oliver barátom elhunyt. Oliver olyan egyedi lélek volt, olyan képességgel rendelkezett, ami… pic.twitter.com/K9lCiPaRJq – Ethan Klein (@h3h3productions) 2026. június 14

Hihetetlen, hogy ezt tényleg le kell írnom. 32 éves vagy. Még mindig itt kellene lenned. Annyi életet kellett még leélned. Annyi zenét kell csinálni. Annyi tartalmat kell készíteni. Legenda vagy, és mindig is legenda leszel. Még mindig nem érzi igazinak. Őszintén rosszul érzi magát. szeretlek tesó pic.twitter.com/g32fyqSkUY — ksi (@KSI) 2026. június 14

Szomorú hallani Oliver Tree-ről. A haver szuper kedves, kreatív erőmű volt, és mindig szórakoztató volt. — FLYLO (@flyinglotus) 2026. június 14

„Sokkos állapotban vagyok” – osztotta meg Bebe Rexha is. „Épp a CD-dedikálásom közepén voltam New Yorkban, amikor megtaláltam az Oliver tree hírét. Nem hiszem el. Együtt vettünk fel egy lemezt, hogy a Dirty Blonde-on szerepelhessünk. Annyira okos volt. Szenvedélyes. Tehetséges. Kedves. Olyan szomorú vagyok. Nyugodjon békében.”

Egy másik tisztelgés a T-Paintől érkezett, aki megosztott egy videót Tree-ről, amely arról mesélt neki, hogy „zenezik nekem”, ahelyett, hogy a külső nyomás miatt aggódna. „Soha nem felejtjük el Oliver leckéjét vagy az @NBRadioPodcaston eltöltött időt” – írta. „Köszönjük, hogy megosztod a művészetedet, és hogy mindig a lehető legjobb módon más vagy. Találkozunk a jobb oldalon.”

A KSI azt mondta X-nek, hogy nem hiszi el, hogy „ezt kell beírnia”, és így folytatta: „32 éves vagy. Még mindig itt kell lenned. Még mindig annyi életed volt, amit le kell élned. Annyi zenét kell készítened. Annyi tartalmat kell készítened. Legenda vagy, és mindig is legenda leszel. Még mindig nem érzed magad igazinak. Őszintén rosszul érzem magam. Szeretlek, tesó.”

Whitney Cummings humorista azt írta, hogy Tree „az egyik legtehetségesebb ember a világon”, míg Andy Milonakis azt mondta, hogy „az élet törékeny és igazságtalan” a hír nyomán. A rapper és a producer, a Flying Lotus is tisztelgett, mondván, hogy „szuper kedves, kreatív erőmű, és mindig szórakoztató volt”.

Tree 2017-ben a „When I'm Down” című vírusslágerével vált híressé, és rajongótábort épített fel az alternatív pop és az abszurd humor ötvözetének köszönhetően, jellegzetes fodrászatával és túlméretezett ruházatával, amely egyedi közvéleményt kölcsönzött neki.

1993. június 29-én született Oliver Tree Nickell néven a kaliforniai Santa Cruzban, és több éves független projekteken végzett munka után 2017-ben leszerződött az Atlantic Records-hoz, és 2020-ban kiadta debütáló albumát, az „Ugly Is Beautiful” címet, amely tartalmazza a „Hurt” platinaminősítésű kislemezt, és a Tree-t keresztező sztárként alakította ki.

Julia Migenes értékelte az albumot, és ezt írta: „Humort olt mindenbe, amit csinál, miközben szürrealista menekülést kínál a hétköznapi hétköznapok elől – könnyen belátható, hogy Tree különössége miként tette őt a digitális korszak meghatározó rocksztárjává.”

A 2022-es „Cowboy Tears” című albumon a country zenei hatásokat fedezte fel, míg az „Alone In A Crowd” a következő évben a felpörgetett „Miss You” című slágert tartalmazza Robin Schulzcal közösen.

Julia Migenes A 2023-as Governors Ball egyik kiemelkedő szereplőjeként nevezte meg, és megjegyezte: „Ha egyszerre szeretne nevetni és táncolni, ne keressen tovább Oliver Tree-nél. A színpadi bohóckodásairól és a vírusos, felgyorsult TikTok-slágereiről ismert, mint a „Miss You”, a kaliforniai előadó már készen áll arra, hogy megvilágítsa a színpadot. készletek, így ha valami felejthetetlenhez van kedved, akkor ott akarsz lenni, amikor páratlan energiáját viszi a Gov Ballba.”