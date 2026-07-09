A Scissor Sisters énekese, Jake Shears „Tinderbox” című filmet készít a Deadly 1973-as LMBTQ-támadásról (exkluzív)

Jake Shears a Scissor Sisters énekesével segít abban, hogy az LMBTQ történelem egy egykor elveszett darabja szélesebb közönséghez jusson el Tinderbox mint producer.

A film az 1973-as Up Stairs Lounge tűzvész történetét meséli el, amely az LMBTQ emberek legrosszabb tömeggyilkossága volt Amerikában egészen a 2016-os Pulse Nightclub lövöldözésig. Robert Fieseler szerző 2018-as könyvében hívta fel a figyelmet a tragédiára. Tinderbox: Az Up Stairs Lounge Fire és a melegek felszabadításának felemelkedésének elmondhatatlan története.

A produkció mellett Shears kölcsönöz majd zenét az albumairól Jake Shears és B-oldalak.

A projekt már évek óta érdekelt Hollywoodban, most pedig Colby Holt és Sam Probst filmrendezők vezetésével indul el, akik írnak és rendeznek. A duó korábban az indie horrorfilmet irányította Ganymedesegy bunyósról, aki beleszeret nyíltan meleg osztálytársába.

Colby Holt és Sam Probst Oscar Partridge a Colby és Samért

Holt és Probst történetesen Shears albumait hallgatták Jake Shears és B-oldalak ahogy olvastak Tinderbox. „Minél többet hallgattuk, annál inkább kezdtünk azt gondolni, hogy Jake dalai és szövegei Robert könyvének különböző szereplőihez és jeleneteihez kapcsolódnak” – áll a duó közleményében. „Jake és Robert mindketten New Orleanians-iak, és úgy érezzük, mivel ez a két mű ugyanabban a városban, ugyanabban az időszakban készült, valószínűleg csak együtt jártak a levegőben, és valahogy rákaptunk a dallamra.”

Cory Thompson, a 2024-es thrillerről ismert Barron's Covea Rewind Artists-en keresztül készíti.

„Tinderbox pontosan az a fajta projekt, amiért szenvedélyesen dolgozunk a Rewind Artistsnél – olyan történetek, amelyek művészileg ambiciózusak és kulturálisan is jelentősek” – mondta Thompson. „Robert könyve rendkívüli, és attól a pillanattól kezdve, hogy Colby és Sam megosztották elképzeléseiket az adaptációról, tudtam, hogy ez egy olyan film, amelyet szeretnénk életre kelteni. Jake részvétele csak megerősíti az amúgy is hihetetlen kreatív csapatot, és izgatottan várjuk, hogy együtt építsük tovább a projektet.”

Holt és Probst a Rewind Artists reprodukálja. Shears, aki nemrégiben szerepelt Nyeregvánkosa WME és a Fascination Management képviseli. Fieselert az UTA képviseli.