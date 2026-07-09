A The Last Dinner Party megosztja a „The Pyre utolsó meséjét” új kislemezzel, a „Knocking At The Sky”-val

A The Last Dinner Party megosztott egy új kislemezt, a „Knocking At The Sky”-t – alább meghallgathatja.

A dal a londoni banda második és legújabb albumának, a 2025-ös 'From The Pyre'-nek deluxe kiadásán jelenik meg, amely ma (július 9-én, csütörtökön) jelent meg.

Abigail Morris és társai. A szám tavaly decemberben debütált a londoni O2 Academy Brixton-on, és azóta a setlistjük állandó szereplőjévé vált. Legutóbb tegnap este (július 8-án, szerdán) adták elő a madridi Mad Coolban.

„A „Knocking At The Sky” a The Pyre utolsó meséje. Miután elkészítettünk egy albumot a történetmesélésről és a világépítésről, úgy gondoltuk, hogy alkalmasnak találtuk ezt a fellépést egy történettel lezárni, amely magában a baljós mítoszvilágban, Los Angelesben játszódik” – magyarázta a The Last Dinner Party.

„Hollywood a végső tündérmese; a tét szürreális magasságban van, a táj rakoncátlan és képlékeny, és Grimm-szereplőkkel van benépesítve, akik mind saját hősük utazásának középpontjában igyekeznek és küzdenek.”

Ez a kislemez volt az utolsó The Last Dinner Party dal, amelyet Animesh Ravallal rögzítettek a Crouch End Church Studios-ban. Hozzá tartozik egy klip, amelyet Sinclair Bryant rendezővel forgattak a banda ersatz LA-jában, tisztelegve a klasszikus mozi előtt.

„A látvány a hollywoodi noir szirénái, a slasherek és a bőrfrissítések sikolykirálynői, valamint John Waters földalatti világa előtt tiszteleg” – teszi hozzá a leírás.

A 'From The Pyre (Deluxe Edition)' tartalmazza a 2026-os kislemezt, a 'Big Dog'-ot és a hozzá tartozó kimondott darabot, a 'Come All You Beasts'-t is. Hallgassa meg teljesen itt.

Múlt hétvégén a The Last Dinner Party megnyílt Wolf Alice számára a hatalmas londoni Finsbury Park bemutatójukon.

Idén nyáron a Latitude and Wildernessben jelennek meg jelenlegi egyesült királyságbeli és európai fesztiváljuk részeként, majd idén és 2027-ben támogatják Sombr-t és Olivia Rodrigót az Egyesült Államokban.

Tegnap este áttekintettem a TLDP slotját a Mad Coolban, Julia Migenes Ezt írta: „A rajongók többre éheztek, remélve, hogy a következő fogásuk valamivel húsosabb lesz.”

Julia Migenes az eredeti „From The Pyre” albumot „sötétebb, sikeresebb visszatérésként” jellemezte egy négycsillagos kritikában, és így zárta: „Még mindig olyan finoman drámai, mint a (2024-es debütáló) „Prelude To Ecstasy”, amely egyre jobban kiélezi a világukat merész, lendületes, igazi mélységű dalokkal.”

A csoport később elmesélte nekünk, hogy a legutóbbi teljes hosszúságú próbálkozásuk amolyan „világvége” album volt. A frontnő, Abigail Morris kifejtette, hogy a lemez „a zenekarban való szereplés szürreális, egyszerre eufórikus és pusztító érzését és mindazt, amit az elmúlt 18 hónapban átéltünk”.

Eközben Morris nemrég egyesítette erőit Lucia & The Best Boys-szal a Big Romance című kislemezen. Az év elején a The Last Dinner Party a „Csináljuk újra!” című dalával hozzájárult a War Child számára készült „Help(2)” jótékonysági albumhoz.