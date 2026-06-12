A Sony Future Filmmaker Awards bemutatja a 2026-os év nyerteseit

A Sony fiatal nemzetközi filmeseket tüntetett ki a negyedik éves Future Filmmakers Awards ünnepségen, amelyet csütörtök este tartottak a hollywoodi stúdió területén.

A történelmi Scenic Arts épületben rendezett gálán Will Gluck rendező átadta a legjobb fikció díját a brit Jack Hughesnek. Deadheadingegy történet egy feleségről, amely elhatározta, hogy minden szükséges eszközt bevet, hogy biztosítsa halálosan beteg férje álomkertjét, miután csak hónapokat kap az életből.

A non-fiction kategóriában a díjat a szingapúri Christine Seow kapta Két utazó néni, amely két ötvenéves nőt követ, akik a hagyományos életet a nyílt útra cserélik. A díjat Milissa Kazuko Douponce indie producer adta át, aki egyben a Summer & Company alapítója is.

Mandela: Long Walk to Freedom Justin Chadwick rendező adta át az animációs díjat Michelle Brøndum és Ida Melum skandináv filmeseknek. Petefészek hatású, stop motion animációs film egy fiatal nőről, aki elakadt a nővére babavárásán, és kénytelen elgondolkodni azon, hogy akar-e gyermeket, vagy sem, miután váratlanul megszülte reproduktív szerveit.

A kubai Ana A. Alpizar kapta a diákfilm díjat Norheimsund, amelynek középpontjában egy távolsági románc áll egy idősebb norvég férfival, aki megígéri, hogy kiemel egy kubai lányt és anyját a szegénységből, amíg a fantázia el nem kezd repedezni. Yojiro Asai, a Sony Corp. képalkotási marketing részlegének vezető vezérigazgatója adta át a diákdíjat.

Az éves versenyre a nemzetközi filmesek jelentkezését vonzzák, a győzteseket a Gluck és Chadwick rendezőkből, a Pascal Pictures Rachel O'Connorból és az animációs társrendezőből, Adam Rosette-ből álló zsűri választotta ki.

A zsűritagok közös közleményükben a következőket mondták: „A nyertes filmek már a megtekintés után is rabul ejtik, kihívják és visszhangot keltenek. Olyan művészekről van szó, akik magabiztosan irányítják mesterségüket, kompromisszumok nélkül valósítják meg elképzeléseiket, tisztán és empátiával figyelik a világot. A nyerteseket és a tágabb listát az különbözteti meg a nyertesekkel, hogy meséik milyen messzire jutnak el – a határokon átívelő, a nyelvek, kultúrák teljes spektrumán és kultúráján. ezek a filmesek bebizonyítják, hogy a világ minden sarkából felszállnak a legfontosabb hangok. A Sony Future Filmmaker Awards-t pontosan az ilyen kaliberű filmesek felfedezésére és bajnoki címére hozták létre.

A díjátadás során a nigériai Innocent Yama Lamido is megnyerte az idei Future Format versenyt, amely arra készteti a filmeseket, hogy egy technikai leírást dolgozzanak ki a merész és innovatív történetmesélés felfedezéséhez. Ebben az évben a jelentkezők függőleges megtekintésre készült rövidfilmeket küldtek be, vagyis 9:16-os képarányban.