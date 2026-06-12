97 éves korában meghalt Margaret Kerry, Tinker Bell modellje a „Peter Pan”-ben

Margaret Kerry, a hetyke színésznő és táncosnő, aki modellként és inspirációként szolgált azoknak a Disney-animátoroknak, akik az 1953-as klasszikushoz elkészítették a Tinker Bell-t. Pán Pétermeghalt. 97 éves volt.

„Mélységes szomorúsággal osztjuk meg a hírt Margaret Kerry (Boeke), szeretett Tinker Bellünk elhunytáról” – áll Kerry Facebook-oldalán egy családi közleményben. „Margaret 2026. június 11-én békésen átment Jézus karjaiba az észak-karolinai Wilmingtonban. Három imádó gyermeke, Ellen, Christina és Eric vele volt, amikor kilencvenhét évesen elvesztette a tüdőrákkal vívott bátor harcát.”

A nyilatkozat így folytatódott: „És ne feledd, bármelyik éjszaka felnézhetsz az éjszakai égboltra, és keresd meg azt a „Második csillagot jobbra”. Ha közelebbről megnézed, észreveheted, hogy az a csillag egy kicsit fényesebben ragyog Margaret tiszteletére.”

1949-52 között Kerry Sharon Ruggles lányaként szerepelt az élő ABC családi sitcomban. A Rugglesaz egyik első tévéműsor, amely nem New Yorkból, hanem Hollywoodból érkezett. A nagyra értékelt sorozat fináléjában szereplője férjhez megy, és nászútra megy.

Kerry szinkronszínésznőként szerepelt Kuplung rakomány 1959-ben, Űr angyal 1962-64-ben és Fathom kapitány 1965-ben – ezek a rajzfilmek a Syncro-Vox rendszert használták, valódi emberi ajkakkal az animációs karakterek szája fölött – és tovább Az Új Három Stooges Élő részeket készített Moe Howarddal, Larry Fine-nel és Joe DeRitával is. Mindegyik a Cambria Productions cégnek szólt, amelyet első férje, Dick Brown vezetett.

Az 5 láb magas Kerry Eddie Cantor mellett szerepelt a filmben Ha ismernéd Susie-t (1948) és táncrendező asszisztens volt a Gloria DeHaven musicalben Megvagyok (1950), amikor az ügynöke a burbanki Disney Stúdióba küldte meghallgatásra Pán Péteremlékezett vissza 2003-ban Jim Korkisnak adott interjújában.

„Fiatal lányt kerestek, aki jól érzi magát a táncos mozgásban” – mondta. „Hogyan lehet meghallgatni az animációt és egy olyan karaktert, aki nem beszél? Otthon volt egy szobám, a táncszobám, ezekkel a tükrökkel és egy csövekkel. Így hát megvettem ezt a kis lemezjátszót, felraktam egy hangszeres lemezt, és elkészítettem egy pantomimot. [as a 9-year-old boy] reggeli készítés a rekord ütemére; Tudod, tojáshordás és esetleg leejtés, hűtőajtó fél lábbal történő bezárása stb., annyiféle mozgás, amennyit egy kis történet keretében megtehetnék.

„Másnap elmentem a stúdióba, fogtam a lemezjátszót, felraktam ezt a 45-ös fordulatszámú lemezt, és megcsináltam ezt a mimimit. Egy egész 3 és fél perces rutint koreografáltam ehhez a régi lemezhez.”

Kerry megkapta az állást, bejelentkezett a következő kedden, majd a következő hat-kilenc hónapban ki-be járt, saját egyrészes fürdőruháját viselte, haját kontyba húzta, és Marc Davis (a Walt Disney Kilenc öreg című filmjének egyike) és más animátorok figyelték őt.

„Nem volt senki, akire reagáljak. Szinte mindent el kellett képzelnem” – mondta. „Előfordult, hogy volt valami kellék, például hatalmas olló vagy drótkeretes kulcslyuk, vagy ilyesmi. Legtöbbször csak úgy tettem, mintha felnézek valami alól, vagy mászkálok.”

Az 1953-as 'Peter Pan'-hez Margaret Kerry biztosította a 3 1/2 hüvelyk magas Tinker Bell mozgását. Everett Collection jóvoltából

Főszereplők: Bobby Driscoll Petert, Kathryn Beaumont Wendy Darlingot és Hans Conried Hook kapitányt. Pán Péter versenyben játszott az 1953-as Cannes-i Filmfesztiválon, és nagy sikert aratott a pénztáraknál.

Később Tinker Bell a Disneyland kabalája lett, aki a sorozat epizódjai elején szórta meg varázslatos pixie porát. A Disney csodálatos világa.

„Tetszett nekik a karakter, akit kitaláltam” – mondta egy 2020-as interjúban. „Borzasztó, és én csábítónak nevezem. Szereted, ha nagyon rossz, és szereted, ha nagyon jó.”

Margaret McCarty 1929. május 11-én született Springfieldben, Illinois államban. Miután édesanyja meghalt a szülés közben, édesapja nem tudta ellátni öt gyermeküket, őt és két testvérét örökbefogadták. Új szüleivel, Freddel és Grace-szel, átkeresztelték Peggy Lynch-re, és a család Los Angelesbe költözött, amikor 3 éves volt.

Tündérként jelent meg benne Szentivánéji álom (1935) – azt mondta, miután kigyulladt egy stúdiólámpa, Mickey Rooney „berángatott ebbe a kis, két hüvelykes mély patakba a forgatáson, hogy biztonságban legyek minden lángtól” – és az Our Gang című vígjátékban, és táncleckéket vett Nico Charisse-tól, Cyd Charisse férjétől.

Megjelent Tom Sawyer kalandjai (1938) és A csillagkészítő (1939), és Elizabeth Taylor helyettese volt Nemzeti Bársony (1944), majd sztepptáncolt és énekelt Cantor és Joan Davis karaktereinek lányaként. Ha ismernéd Susie-t. Cantor adta neki a Margaret Kerry művésznevet.

A film készítése során, amelyben Driscoll a testvérét alakította, a Benjamin Franklin Senior High Schoolban végzett, majd később a Los Angeles City College-ban végzett.

Miután társműsorvezetőként/előadóként szerepelt a helyi tévéműsorban Tele-Teen Reporterproducere és házigazdája Al Burton, Kerry landolt A Ruggles. A sorozatban Charlie Ruggles az apja, Irene Tedrow, majd Erin O'Brien-Moore az anyja, Tom Bernard pedig a bátyja, Chuck és Ez egy csodálatos élet Jimmy Hawkins színész és Judy Nuget ikertestvérei, Donald és Donna. A családi háznak egy fürdőszobája volt, ami mindenféle káoszt teremtett.

A Ruggles 137 epizódot futott be körülbelül 32 hónapon keresztül, a szereplők egy epizódot élőben a keleti parton, vacsorázni szakítottak, majd egy másikat a nyugati parton. „És soha nem hallottunk jelzőkártyáról” – mondta.

Ismerje meg a Ruggles-t, az óramutató járásával megegyező irányban balról fentről: Margaret Kerry, Charles Ruggles, Erin O'Brien-Moore, Tom Bernard, Jimmy Hawkins és Judy Nugent. Everett Collection jóvoltából

Kerry megjegyezte, hogy éppen megnyerte a „Legszebb lábak Hollywoodban” versenyt, amikor elkezdett dolgozni Pán Péter.

– Emlékszel arra a jelenetre, ahol [Tinker Bell] hanyatt esik Wendy komódfiókjában? – kérdezte Korkistól. – Nos, hanyatt zuhantam egy matracra. A matrac körülbelül fél hüvelyk vastag volt, vagy legalábbis olyan vastagnak tűnt, és hátráltam, és puffantam. Meglepett és fájdalmas arcom ugyanolyan volt, mint Tink a kész filmben.”

Tinker Bell nem beszélt a filmben, de Kerryt meghallották – mint a vörös hajú sellőt –, és ez beindította szinkronszínészi karrierjét.

Kerry egy 1950-es epizódban is feltűnt A Magányos Ranger és két első szezon részletében Az Andy Griffith Showaz 1960-as években a „Christmas Story”-ban Bess Mugginsként és az 1961-es „Andy Forecloses”-ben Helen Scobeyként.

A közelmúltban motivációs előadó, producer, író és műsorvezető volt egy Los Angeles-i székhelyű keresztény rádióállomásnál 1992 és 2004 között. Önéletrajza, Tinker Bell Talks: Tales of a Pixie Dusted Life2016-ban jelent meg.

Kerry 1951-től 1984-es válásukig házas volt Brownnal – ő volt a film rendezője. A Ruggles amikor először találkoztak – és John H. Willcoxnak 1987-től 1999-es haláláig.

Ezután újra felvette a kapcsolatot Robert Boeke-val – a Mobil Oil nyugdíjas ügyvezetőjével és barátjával hét évtizeddel korábban –, és 2020-ban Valentin-napon feleségül vette őt (az évekkel ezelőtti karkötőjét tartotta tőle). május 24-én halt meg.

Korkis megkérdezte, mit gondolt, amikor meglátta Pán Péter most először így válaszolt: „Mint mindenki mást, engem is elvarázsoltak. Olyan boldog film. Ha felnézel arra a képernyőre, én vagyok ott fent. Csodálatos dolog. Áldás volt.”