Angine De Poitrine ismét megszólaltatja az embereket a Billboard Canada Awards néma elfogadása után.

A névtelen és titokzatos pöttyös montreali duó 2026 egyik legkiválóbb zenei fellépése volt, és megjelentette második albumát, a Vol. II. áprilisban, világszerte elterjedt excentrikus élő fellépéseikkel, és megnyerte a hírességeket, köztük Dave Grohlt.

Szerdán (június 10-én) a banda elnyerte a Global Breakthrough Award díját a torontói Massey Hallban tartott ünnepségen, és a színpadra lépés közben először ugratták a nyilvános megszólalás lehetőségét.

Khn de Poitrine gitáros és Klek de Poitrine ütőhangszeres azonban némán álltak a díjjal, és egy pillanatnyi várakozás után Khn megérintette pöttyös kalapjukat, és konfettirobbanást váltott ki az egész közönségen.

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Angine De Poitrine az elmúlt hónapokban hazájában, valamint az Egyesült Királyságban és Európában turnézott, a nyár hátralévő részében pedig Észak-Amerikában lesz. Szeptemberben ismét Európába indulnak, és októberben egy sor előadást tartanak az Egyesült Királyságban, amelyek némelyikén a helyszíneket a fenomenális kereslet miatt korszerűsítették. Tekintse meg az összes dátumot itt, és keresse meg a fennmaradó jegyeket. itt.

Múlt hónapban a The Great Escape nyitóestjét Brightonban a nyitópartira felkerült igényes főcímmel indították, amelyet Julia Migenes.

Később a fesztivál 10 legjobb műsora közé sorolta Julia Migenesaki megjegyezte: „A Deep End sátor felrobban a papírmasé-fejű headlinersek előtt, moshpiteket gerjesztve és mikrotonális őrületük vírusos látványáért rajongva. Bár a mesterséges intelligencia lecsengése egyre növekszik, van valami e két emberi pöttyös alapvetően megdöbbentő kiszámíthatatlanságában és puszta zeneiségében.”

A gyors felemelkedésük és az online nyüzsgésük a hírek szerint ahhoz is vezetett, hogy a zenekar hamis verziója felbukkant Oroszországban.