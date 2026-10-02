A Sony Pictures a Michael B. Jordan „Battlefield” videojáték-film megvásárlásáról tárgyal

A Sony Pictures lett az éllovas, aki megszerezte Michael B. Jordanét Csatatér videojáték-film adaptáció, A Hollywood Reporter megerősítette.

A lehetséges üzlet azt követi, hogy a nagy hollywoodi stúdiók és streamerek korábban körbejárták a 2025-ös év legnagyobb videojátéka által ihletett filmet. Christopher McQuarrie, aki a Tom Cruise's-on dolgozott Küldetés: lehetetlen filmeket, az Electronic Arts katonai videojátékának megírásához, rendezéséhez és elkészítéséhez kötődik.

Bűnösök Az Oscar-díjas Jordan is részt vesz a videojáték-adaptáció elkészítésében, és esetleg a főszerepben is. Csatatér 2002-ben jelent meg először második világháborús játék címmel Battlefield 1942. A következő két évtizedben a játékok ambiciózusabbak és kidolgozottabbak lettek, különböző időszakokban játszódnak, még a jövőbe is.

Battlefield 6a 18. játék a sorozatból, tavaly jelent meg, és körülbelül két évvel a jövőbe került, és a szétesett NATO-t mutatta be az egyik harcoló félként. Állítólag a valaha készült egyik legdrágább játék, nemcsak a franchise történetének legnagyobb eladója lett, hanem a 2025 legjobb játéka, végre elhomályosul Call of Duty.

Csatatér összehasonlításokat végzett vele Call of Dutya másik régóta futó katonai első személyű lövöldözős játék, és minden idők egyik legnépszerűbb játéka. Ők ketten edzett harcosok a lövészárokban a videojátékok mezőnyében az élmezőnyért, és most már a filmes fölényért is kénytelenek megküzdeni. A Call of Duty A funkció jelenleg kiemelt fontosságú fejlesztés a Skydance tulajdonában lévő Paramountnál, Taylor Sheridan társszerzője a forgatókönyvnek, Peter Berg pedig a kapitány fedélzetén.

A pakolás először számolt be a Sony Pictures-ről, mint a videojáték-film adaptáció megszerzésének élharcosa.