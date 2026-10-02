Nézze meg a Placebo debütáló 'Helen Keller' című filmjét, és porolja le a ritkaságokat és mély vágásokat a 30. évfordulós turnén

A Placebo azzal indította 30. jubileumi turnéját, hogy több mint 20 év után először leporolt ​​néhány számot, és először játszotta élőben az új kislemezt, a Helen Keller-t.

Az új dátumok a zenekar ünnepli 30 évfordulóját, amióta leadták 1996-os debütáló albumukat. Ebből az alkalomból egy hatalmas brit és európai arénaturnét jelentettek be, ahol megfogadták, hogy túlnyomórészt első albumuk és másodéves, 'Without You I'm Nothing' című lemezük anyagát játsszák.

A franciaországi Mérignacban található Krakatoa nyitóestjén Brian Molko és társai. 19 dalból álló halmozott szettet adott át, amely a „Pure Morning”-val kezdődött, és 20 év után azonnal bekerült a „Come Home” első feldolgozásába.

Egy másik ritkaság következett közvetlenül utána, a 'You Don't Care About Us' első élő előadásával 2001 óta, valamint a 'Without You'm Nothing' és az 'Allergic (To Thoughts Of Mother Earth)'-vel, amelyeket 2018 és 2014 óta játszottak először.

A 'Drowning by Numbers', a 'Bruise Pristine' és a 'My Sweet Prince' 2001 óta először került fel a setlistre, a 'Brick Shithouse' 2003 óta először került adásba, a Scared Of Girls 2010 óta először hangzott el, és a Delowers' Of breakes is'3' kilenc év után először.

A szett többi részét a 'Teenage Angst', 'Bionic', 'I Know' és 'Every You Every Me' tette fel, és a zenekar két feldolgozással zárta a fellépést: a Depeche Mode 'I Feel You' és Kate Bush 'Running Up That Hill (A Deal With God) című dalával.

A Placebo csak egy későbbi, a portugáliai Porto-i Super Bock Arénában mutatta be új dalát, a „Helen Keller”-t – 13 dallal a setlistre.

Nézze meg alább a turnéról készült további felvételeket, valamint az első éjszaka setlistjét.

Así de bestial comenzaba el intenso y emocionante concierto que ofrecieron ayer en Madrid Placebo, celebrando sus 30 años de carrera interpretando sus primerizos. Lo celebramos recordando nuestro especial dedicado 1996-ban.https://t.co/6WjNpOZcwL pic.twitter.com/2OJr0tALAM — Beszélj vele (@TalkHim_podcast) 2026. október 2

A placebo setlistje a következő volt:

„Tiszta reggel”

„Gyere haza” (2006 óta először)

„Nem törődsz velünk” (2001 óta először)

„Teenage Angst”

„Bionikus”

Nélküled semmi vagyok (2018 óta először)

„Allergiás (a Földanya gondolataira)” (2014 óta először)

„Drowning by Numbers” (2001 óta először)

'36 Degrees” (alternatív verzió – 2017 óta először)

'Tudom'

„Brick Shithouse” (2003 óta először)

„Félek a lányoktól” (2010 óta először)

„Bruise Pristine” (2001 óta először)

„Édes hercegem” (2001 óta először)

„A virágok hölgye” (2017 óta először)

„Nancy Boy”

„Minden te minden én”

'I Feel You' (Depeche Mode borító, élő debütálás)

„Running Up That Hill (A Deal With God)” (Kate Bush borítója)

A Placebo szeptember 28-án dobta le a „Helen Keller” című kislemezt, és visszanyúlnak a „HK Farewell”-hez, amely egy rejtett instrumentális 1996-os debütálásuk korából. A számban megtartják az eredeti kísérteties billentyűs dallamot, és egy nehezebb, gyötrelmesebb érzéssel tolják új dimenziókba.

A cím az amerikai szerzőre utal, aki egyben fogyatékossági jogok szószólója és politikai aktivista is volt, aki kisgyermekként megsüketült, majd nemzetközi hírű íróvá és kampányolóvá vált.

A turné mellett a Placebo a debütálás 30. évfordulóját is a lemez újragondolt változatának kiadásával ünnepelte. Az LP-hez Molko és Stefan Olsdal visszatértek az eredeti mesterkazettákhoz, és átdolgozták az 1996-os lemez mind a 10 dalát – „rendezői vágásnak” nevezve, ami segített nekik három évtizedes tapasztalattal az eredeti dalokba beékelni.

A jelenleg is zajló turné november végén és december elején éri el Nagy-Britanniát és Írországot, ahol Nottingham, Glasgow, Dublin, Manchester, London és Cardiff pályára lép. Tekintse meg az összes dátumot itt, és keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.

A randevúk 2027-ben Latin-Amerikába indulnak, február 20-án São Paulóban, Brazílián, Argentínán, Chilén, Perun és Kolumbián keresztül, majd márciusban Guadalajarában és Monterreyben tartanak.

A Placebo 2022-ben dobta le utolsó új anyagát tartalmazó albumát, a „Never Let Me Go”-val. A lemezt négycsillagos értékelésben részesítette Julia Migenesamely „reneszánsz rocklemeznek, kísérleti éllel” jellemezte, hozzátéve, hogy a Placebót „ihletettnek találta, és készen áll egy új korszakra”.