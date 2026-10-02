Ben Affleck elmagyarázza a mesterséges intelligencia etikus használatával kapcsolatos megközelítését az új „Animals” filmeknél: „Soha nem arról van szó, hogy hamis embereket csináljunk vagy bárkit lecseréljünk”

Miután Ben Affleck néhány hírt közölt a héten, amikor arról beszélt, hogy az AI-t használja új filmjében Állatokés most mélyebbre megy a technológia felelősségteljes használatára vonatkozó megközelítésében.

Affleck először beszélt róla állatok AI használata at BloombergSzerdán a Screentime eseményen azt mondta: „Használtam [AI] sok mindenre a filmben. Kicsit habozok rámutatni, hogy mik ezek – vagy akár beszélni is akarok róla –, mert az én dolgomban a valóság illúzióját próbáljuk előmozdítani, igaz? Hozzátette: „De igen, használtuk, és valójában azt gondoltam, hogy ez egy jó példa (az AI etikus használatára), mert ez egy nagyon emberi film.”

A Netflix-film csütörtöki premierjén mondta Affleck A Hollywood Reporter hogy a mesterséges intelligencia megközelítése „nagyon egyszerű, nem használnék olyasmit, ami egy szövegírással készült munkán tanul vagy tanult, vagy olyan intelligenciát, amelyet egy társam vagy valaki, akire felnézek. Ezért hoztunk létre egy szabadalmaztatott adatkészletet, hogy ne legyen kizsákmányoló”.

Folytatta, hogy egyáltalán nem érdekli az olyan filmek készítése, „ahova csak beírod a dolgokat, és kijönnek a dolgok”, mert „nem hiszem, hogy ez valaha is úgy fog megtörténni, hogy valaki eléggé megakarja nézni. Nem akarnék részt venni benne, ha így lenne. Amit valójában az a célom, hogy ezt a technológiát behozzuk a vállalkozásunkba, egy olyan helyre, ahol ezek a cégek, akik aláírták a kreatív közösséget, nem fogunk egyszerűen belemenni egy filmbe az engedélyed és fizetés nélkül – ez nem mondható el sok technológiai platformról és más olyan területről, ahol nem hagyjuk, hogy elhanyagoljuk ezt a technológiát, és megengedjük másoknak, hogy átvegyék és uralják, majd gyengítsük magunkat.”

„Már most is kényelmetlen vagyok bizonyos technológiai cégek kép és hasonlatossága miatti viselkedése miatt, és úgy érzem, hogy valójában, ahogy a tézisem és az is, amiből kiderült, hogy ha ezt olyan embereknek adod, akik valóban filmeket készítenek, akkor sokkal jobb eredményeket fogsz elérni. És megvan, és meg is tettük” – magyarázta Affleck. „És mint a Netflixnél, ez olyan, mint: „Hé, akarod ezt használni? Ki akarod próbálni?” Ez egy különálló eszközkészlet. Soha nem arról van szó, hogy hamis embereket csináljunk, vagy bárkit lecseréljünk. Egy másik érdekes poszteszközről van szó, és ha látod, vagy meg tudod mondani, hogy mi az, akkor tönkretetted. Csakúgy, mint egy rossz vizuális effektus, mint egy rossz előadás.”

A sztár már több éve csendben dolgozik az AI-térben, és 2026 elején Affleck közel 600 millió dollárért eladta InterPositive mesterséges intelligenciával foglalkozó cégét a Netflixnek. Rendező, társszerző és főszereplő is volt Állatokamely egy Los Angeles-i polgármesterjelöltet követ, akinek fiát elrabolják, és feleségével (Kerry Washington) összepiszkítja a kezét, hogy kitalálják a váltságdíjat.

Hosszas, vörös szőnyeges beszélgetésében THRAffleck hangsúlyozta: „Van egy problémánk Hollywoodban. Ez nem a mesterséges intelligencia, szerintem soha nem lesz képes erre”, ehelyett a színházlátogatással, a munkaerő leállásával és a termelési adó-visszatérítésekkel kapcsolatos problémákra mutatott rá. Rámutatott továbbá az ő és Matt Damon cégére, az Artists Equityre, valamint arra a meggyőződésre, hogy „a sikerért mindenkit nagyon egyértelmű módon kompenzálnak”.

Elmondta, hogy az InterPositive is ugyanezt a filozófiát követi, és „ha rendező vagy színész vagy, és olyasmivel járulsz hozzá, ami a művészeted, akkor igen, ha úgy döntesz, hogy ezt a technológiát használod a képzéshez, akkor ezt az intelligenciát használod. Nem kell a világ többi részének átadnod. Nekik nincs joguk rá, de ha úgy érzed, mindenki más is használja a technológiát, ha a filmben segít. így vagy úgy, és vannak helyek, ahol ez így van.

Affleck hozzátette, hogy „az az igazság az AI-ról, amelyről az emberek nem beszélnek, az, hogy sok szempontból mélyen és alapvetően korlátozott. Ez nem varázslat. Nem szuper intelligencia. Nem érző. Ez csak régi baromság. És végül visszanézünk, és úgy fogunk tudni, „Emlékszel, amikor az emberek körül jártak, hogy Terminátorok és gépek”

Állatok egyes mozikba kerül, és október 9-én kezdődik a Netflix streamelése.