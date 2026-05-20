A szépség kultusza, kontúrok nélküli rejtély

Nemcsak az érzékszervek élvezetét könnyíti meg, hanem az intellektust is kielégítheti. Tudjuk, hogy váratlan helyeken, a művészeten belül és kívül egyaránt megtalálható; hogy kánonjai az évszázadok során változtak; és hogy ennek meghatározása csúszós terepre való belépést jelent. A Centre de Cultura Contemporània de Barcelona új kiállításának középpontjában a szépség és kultusza áll. CCCB, Janice Li által három évvel ezelőtt bemutatott projekt újrafogalmazása a londoni Wellcome Collection-ben, amelyet a katalán fővárosban Blanca Arias és Júlia Llull gondozott.

A túra kiemeli, hogy a szépségideálok minden kultúrában és történelmi szakaszban léteztek, és alapvetően mindig korlátozó jellegűek voltak, és – a kiállítási megközelítésekben – hűséges és tanácstalan kívülállók sorát generálták körülöttük. Mindenesetre ennek a fogalomnak az elfogadható definíciójának megtalálása a filozófia alapvető célja az idők hajnala óta. A művészetek megpróbálták megragadni, a tudomány pedig megpróbálta megtalálni a módját annak megvalósítására ott, ahol nem létezik; Vonzást és elutasítást, fájdalmat és örömöt egyaránt kiváltott, ezért ennek a javaslatnak az a végső célja, hogy a néző a lehető legszabadabban közelítsen hozzá, talán nem szigorúan szembehelyezve a csúfsággal.

Az első rész pontosan azoknak az ideáloknak, mítoszoknak és hierarchiáknak szentelődik, amelyek e körül a nagyon megfoghatatlan fogalom körül keletkeztek; annyira gördülékeny, hogy ma talán összemosódik a digitális és a fizikai között. A kiállítás emlékeztet arra, hogy ezeknek a kánonoknak az építése nem csak pusztán esztétikai kérdésekre ad választ, hanem olyan társadalmi, politikai és vallási sodródásokra is, amelyek bizonyos kritériumokat másokkal szemben előnyben részesítenek vagy alábecsülnek. A 19. századig könnyebb volt tudni, hogy ki választja ezeket a kiválasztási mintákat, ki korlátozza vagy tágítja a lehetőségeket.

Néhány (néhány) darab azonban szinte mindig odaadásban részesült. A klasszikus szobrokat arányosságuk és harmóniájuk miatt tisztelik, és a reneszánsz óta továbbra is a klasszikus tökéletesség fogalmát testesítik meg. Még ma is, amikor a technológiai eszközök lehetővé teszik többféle anatómiai sokféleség szimulálását, a piac működése még mindig a felismerhető ideáloknak kedvez, amelyek állandósítják a görög normákat.

A CCCB teret hagy szobáiban a visszaesett esztétikának, amelyet Norma Pérez, Lorenza Böttner vagy Carlos Motta teremtett újra, akik megkérdőjelezik a (fizikai) szépség és az erkölcsi erény megfeleltetését, a szép vonásoknak a transzcendencia kapujaként való figyelembevételét és mindannak az elméleti deformációját, ami elkerüli a többség ízlését; Láthatunk majd 18. századi kasztfestményeket vagy a másság megtestesülését képviselő orientalista darabokat is.

A kiállítás második fejezete a szépség ígéretének eléréséhez vezető személyes – egyben kollektív – utakat kutatja: a kozmetikumok tömeges beszerzését; innovatív technológiák és anyagok használata, az ókori egyiptomi porhordóktól a termográfiai szemhéjfestékekig; a gyógyszeripar és a sebészet, mindegyik egy olyan iparág lába, amely tudatában van annak, hogy a fizikai kegyelem kulturális tőkét és gazdasági hasznot jelent. Nyilvánvaló, hogy a termékek és lehetőségek e listája egyértelmű előnyöket kínál, de bezárja az ajtókat azok előtt is, akik nem férhetnek hozzá, és ronthatja a szépségről alkotott ismereteinket; akár az autonómiánkat.

Ezeknek az erőforrásoknak a felhasználása lehetővé teszi számunkra, hogy kifejezzük önmagunkat, de alkalmazkodjunk egy globálisan, szűken megfogalmazott, megalkotott és terjesztett ideálhoz. A CCCB megemlékezik Nárcisz mítoszáról, örök vágyunkról, hogy szemléljük magunkat (a tükrök a 16. században születtek, csak a gazdag és még mindig deformálódó osztályok számára elérhetőek voltak) és a jelenlegi birodalomra. szelfi mint az önkifejezés és a hiúság eszköze. Alapvetően, ha 1500-ig hiányzott a reflexió, a tükör ma már megsokasodott képernyők, szűrők és kamerák formájában, amelyek amellett, hogy visszaadják a képünket, értelmezik, címkézik és javítják azt.

A norma húson keresztüli felforgatása áll a kiállítás harmadik, egyben utolsó epizódjának középpontjában. A kánonok struktúrák, de az anyag előbb-utóbb és néha mindig nem képes megtörni őket: a bőr és a haj nem születik egységesnek, mert gesztusok, formák és túlzások megakadályozzák. Minden mércét le kell győzni és le kell cserélni, és a bőr nem felület, hanem rezgés, a világgal való érintkezési szervünk.

Az itt összegyűjtött művek a test, mint alapvető és szinte elsődleges művészi anyag megértésének módjait sugallják, a módosítás lehetőségétől, a technológiával való összekapcsolásától, vagy az élet, az emlékezés és a lázadás tereként való asszimilálásától. Ezen a ponton a kiállítás súlyt ad a sok közösségben még mindig szimbolikus hajnak, amely a vágyhoz, az elismeréshez vagy az ellenőrzéshez kapcsolódik, valamint ahhoz is, amit megszelídíthetetlennek, csúnyának vagy alkalmatlannak tartunk. A frizurák kifejezhetik az összetartozást, a büszkeséget vagy a szolidaritást, az érzékiséget vagy az engedetlenséget.

Egyes országokban a haj el nem rejtése egyenértékű a fűzőtől való megszabadulással. Ren Buchness, Marina Vargas és Arvida Byström alkotásai párbeszédet sugallnak az eszmény és annak többlete, a forma és annak feloldása között, és arra hívnak bennünket, hogy ne utasítsuk el a különbséget, és adjunk formát a szépség egy-egy modelljének, amennyire csak lehet.

A „Szép kultuszában" a múlt művészeinek (Mariano Fortuny, William Hogarth, Josep Llimona, Josep Tapiró vagy Ramón Martí Alsina) alkotásaival találkozhatunk, de mindenekelőtt nagyon különböző földrajzi területekről származó élő szerzők alkotásaival, esetenként még kiadatlan (az Ayllú kollektíva alkotásaival, az Angélica Venture & Lehy Foundation, Esztétika, Shirin Fathi és Narcissister).

Ha a szépség mindenekelőtt rejtély, akkor ez a kiállítás azt állítja, hogy a kontúrjainak is az kell lenniük.

„A szépség kultusza”

BARCELONA KORTÁRS KULTÚRA KÖZPONT. CCCB

C/ Montalegre, 5

Barcelona

2026. május 21-től november 8-ig