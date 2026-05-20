Billy Joel elítéli a jogosulatlan életrajzi filmet, és „jogilag és szakmailag elhibázottnak” nevezte.

Billy Joel világossá tette, hogy egy engedély nélküli életrajzi filmnek nincs engedélye, sem zenéjéhez, sem életéhez való joga – „jogilag és szakmailag elhibázottnak” nevezte.

A szóban forgó film az Billy és énamelyet John Ottman szerkeszt és rendez, és az ikonikus zenész származási történetét meséli el, mielőtt elérte volna a világhírt. Első menedzsere, Irwin Mazur szemszögéből meséli el, aki 1966-ban fedezte fel Joelt, 1970-ben szerződtette, és ezután még két évig dolgozott vele – egészen addig, amíg Joel a Columbia Records-hoz nem szerződött.

A filmesek megszerezték Mazur kizárólagos életjogát, valamint Joel dobosának és régi barátjának, Jon Smallnak a jogait. Utóbbi a dalszerzővel a The Hassles korai zenekarában, valamint vele az acid-rock Attila zenekarban játszott. A projekten társ-végrehajtó producerként, tanácsadóként és második egység igazgatóként dolgozik.

Billy Joel azonban egyértelművé tette, hogy a film nem kapja meg az ő jóváhagyását, sem a zenéjének felhasználási jogait. Nem biztosította életjogát sem a filmhez, amely jogot adna a cégnek, hogy megvásárolja élettörténetét és életrajzi filmet készítsen belőle.

Ez, Fajta felvázolja, valószínűleg miért Mazur és Small szemszögéből mesélik el a filmet.

„2021 óta az érintett feleket hivatalosan értesítették arról, hogy nem rendelkeznek Billy Joel élethez való jogaival, és nem tudják megszerezni a projekthez szükséges zenei jogokat” – mondta Joel szóvivője a portálnak.

„Billy Joel semmilyen minőségben nem engedélyezte vagy támogatta ezt a projektet, és minden olyan próbálkozás, amely e nélkül továbblépne, mind jogilag, mind szakmailag téves lenne.”

Az új projektről Small úgy jellemezte, hogy ez „a legőszintébb, legszívhez szólóbb és leghitelesebb ábrázolása Billy korai életének, és korunk egyik legnagyobb zenei hangjává nőtte ki magát” (via Fajta).

Azt is leírta, hogy „igazságon alapszik, gonddal formálták, és olyan emberek belátásával építették, akik őszintén ismerik és szeretik Billyt”, valamint „nemcsak a zenét, hanem a barátságokat, küzdelmeket, humort és kreatív szikrát, amelyek meghatározták azokat az éveket”.

Ottman – aki a legutóbbi Michael Jackson életrajzi film főszerkesztőjeként is dolgozott – azt is megosztotta, hogy a készülő filmet „mélyen érzelmes és szórakoztató történetnek” tartja.

„Ezek Billy és Irwin Mazurral való kapcsolatának alakuló évei, aki még azelőtt felismerte Billy elképesztő tehetségét, mielőtt Billy magát tette volna” – tette hozzá. „Persze, a korszak hosszú haja, cigarettafüstje és autentikus megjelenése megmozgat engem filmesként, de ami igazán vonzott az anyaghoz, az az emberség volt a lényeg. Vicces, szívszorító, és végső soron nagyon inspiráló.”

A filmről szóló frissítés azután érkezett, hogy Joel tavaly felfedte, hogy korábban két öngyilkossági kísérletet is elkövetett bűntudata miatt, amiért romantikus kapcsolatot alakított ki Small feleségével, Elizabeth Weberrel az Attila együttesben.

„Nagyon-nagyon bűnösnek éreztem magam emiatt” – mondta Joel a tavalyi kétrészes dokumentumfilmben Billy Joel: És így megy. „Született egy gyerekük. Úgy éreztem magam, mint egy házirontó. Egyszerűen szerelmes voltam egy nőbe, és orron ütöttek, amit megérdemeltem. Jon nagyon ideges volt. Nagyon ideges voltam.”

Attila hamarosan szakított, és Joel, aki addig Small-lal és Weberrel élt, hajléktalannak találta magát. „Nem volt hol laknom” – folytatta. „Mosodákban aludtam, és depressziós voltam, azt hiszem, majdnem pszichotikus lettem. Szóval arra gondoltam: „Ennyi. Nem akarok tovább élni.”

„Csak nagyon fájdalmas voltam, és valahogy olyan volt, mint „Miért lógni? Holnap olyan lesz, mint ma, és a mai nap szívás.” Szóval azt hittem, véget vetek mindennek.”

Small és Joel végül kibékült, akárcsak ő és Weber, aki később a menedzsere lett. Egyelőre nem világos, hogy a film feltárja-e ezt a fejezetet vagy sem. A megjelenés időpontjáról és a szereplőkről egy későbbi időpontban fogunk bővebb információt adni.

Más Billy Joel-hírek szerint tavaly májusban az énekes lemondta az összes tervezett koncertdátumát, miután felfedte, hogy a normál nyomású hydrocephalus (NPH) agyi rendellenességgel diagnosztizálták.

Az év elején a zenész lánya elárulta, hogy jól kezeli a diagnózist. „Rendszeresen végez fizikoterápiát, és remekül teljesít” – mondta A Hollywood Reporter. „A diéta során lefogyott. Nagyon büszke vagyok rá. Olyan katona, olyan kitartó, és elkötelezett amellett, hogy egészséges és proaktív legyen. Harcos.”

Azelőtt Joel megjelent a Bill Maher's-ben Club Random podcast tavaly nyáron, mondván, hogy „jól” érzi magát, de az „egyensúlya elromlik” – a „csónakon való léthez” hasonlítva –, és a januári diagnózisa óta először a saját tribute aktusa mellett jelent meg.