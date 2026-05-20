Matt Damon a Talks to Star című filmben Daniels új filmjében, amikor a cselekmény első részletei napvilágra kerülnek

Daniels végre megtalálta az emberét.

Matt Damon tárgyalásokat folytat arról, hogy ő legyen a nagy nevű sztár Daniel Kwan és Daniel Scheinert, a Daniels néven ismert filmkészítő páros legújabb filmjében.

A Universal támogatja a projektet, Danielsnek először a szenzációjuk óta Minden Mindenhol Egyszerre 2023-ban hét Oscar-díjat nyert.

A projekt titokzatos köntösben működik… nos, tegyük azt, hogy „már” ilyen köntös alatt működik, mint pl. A Hollywood Reporter kizárólag eddig ismeretlen részleteket árulhat el a castingról és a történetről.

Az Universal nem érhető el megjegyzés céljából.

Daniels az elmúlt három évben dolgozott ezen a projekten, miközben a költségvetés, a forgatókönyv és a szereposztás kihívásaival küzdött. A legutóbbi számok az utóbbi kettőt érintették.

A funkció története a globális felmelegedést, az időutazást és egy lehetséges szuperhősszemszöget is magában foglaló. És két idővonal van, az egyik az 1980-as években, a másik pedig napjainkban. A történet főszereplői tizenévesek… legalábbis az 1980-as években meghatározott idővonalon.

Daniels állítólag 2024 óta válogatta a tini szerepeket, mielőtt egy vagy több alkalommal elhalasztotta a produkciót. (A történet kezdeti három időszakról kettőre egyszerűsítése hatással volt a forgatókönyvírásra, és ez volt a késések hátterében álló számos tényező egyike.) Valójában lehet, hogy már eldöntötték, hogy eljátsszák a tinédzsereket, de már várták, hogy a nagynevű szerepek egy részét először leadhassák.

Kezdetben Daniels Ryan Goslingot tartotta szem előtt, mint a funkció nagy nevét. A szerep az egyik tinédzser apjáé volt, és bármennyire is jelentős, támogató jellegű volt. Gosling, miután kezdetben beleegyezett, úgy gondolta, hogy nagyobbnak kell lennie, és a források szerint forgatókönyv-módosításokat kért.

Daniels nem feltétlenül értett egyet, de volt egy nagyobb probléma. A projektet, amely már tolatott, nyár végén vagy kora őszre kellett elkezdeni a gyártást, mert kaliforniai adójóváírást kapott. A Gosling befogadása több szkript-revíziót igényelne, és az idő egyszerűen fogyott.

Szóval egy-két forgószél hét múlva Gosling bent volt, majd ki. Daniels tülekedett, és a források szerint volt idő, amikor Jack Blacket is számításba vették. A duó gyorsan Damonra vált, akit már a Universalnál is kedvelnek, mert nemcsak a Bourne-akciófilmekben játszik, hanem Christopher Nolan eposzának is. Az Odüsszeiaamelyet a stúdió júliusban ad ki.

Mivel Damon már úton van, Daniels figyelmét a fia szerepére megfelelő színész megtalálására fordíthatja.