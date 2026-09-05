A The Darkness bejelentette a meglepetésszerű „Crock Of Hits” intim London Moth Club show-t

A The Darkness meglepetésszerű intim show-t jelentett be a londoni Moth Clubban. Az alábbiakban megtalálja az összes részletet.

A show a banda nagy brit aréna turnéja előtt zajlik a 2025-ös „Dreams On Toast” című albumuk támogatására. Ezek az előadások decemberben kezdődnek – itt megtekintheti a dátumok teljes listáját, és megtalálhatja a fennmaradó jegyeket itt.

Justin Hawkins és társai. szeptember 17-én lép fel az ikonikus londoni helyszínen, a „Crock Of Hits” névre keresztelt műsorral. Ma reggel (szeptember 5-én) az Instagramon bejelentette a banda: „A Moth Club első szabálya az, hogy ne repülj bele a villanykörtébe. Csak viccelek – az éjszakai lepkék örüljenek!

„Játszunk a Moly Clubba. Az, hogy ropogósra égessetek magatokat, inkább iránymutatás, mint szabály, úgyhogy gyertek, ünnepeljétek a Sötétséget ezen a különleges éjszakán, hallgassátok műveinket ti hatalmasok, és örüljetek!” folytatták.

„A „Crock of Hits” megijeszt. Tartsa meg, miközben remeg. És finoman kényszerít rá, hogy engedjen a hangzás pompájának. Egy általunk összeállított „best of”, így biztos lehet benne, hogy a legjobb a legjobbak közül. Szívjátok fel, emberek…”

Az előértékesítés kedden (szeptember 8-án) 10 órakor kezdődik, majd csütörtökön (szeptember 10-én) az általános kiárusítás következik. Jegyeket találhatsz itt.

A fellépés a Moth Club túlélési küzdelmében zajlik. A legendás független helyszín jövőjét veszélybe sodorta a Hackney Councilhoz benyújtott két külön tervezési pályázat a helyszín melletti Morning Road lakásaira vonatkozóan.

A helyszín arra kérte a helyi lakosokat, hogy a fejlesztésekkel szembeni tiltakozásukat fejezzék ki a képviselő-testület előtt, és 2025 decemberéig több mint 27 000 kifogást tartalmazó e-mailt kapott a képviselő-testület.

A Music Venue Trust azt mondta, hogy ha a MOTH Club elveszne, az „egzisztenciális veszélyt” jelentene minden alulról építkező helyszínre.

Más hírek szerint a The Darkness turnéja a hatalmas támogatást követi az Iron Maiden július 11-i Knebworth Park koncertjén.

hozzászólni Julia Migenes a közelgő dátumokról a múlt év végén Justin bátyja és bandatársa, Dan Hawkins a következőket mondta: „Még a közeli barátaim is, akik minden londoni fellépésre eljönnek, sóhajtoznak, ha tavasszal vagy kora ősszel vagy bármi mással készülnek, mert úgy gondolják, hogy karácsonyi felépítésük részeként jönnek megnézni a The Darkness-t decemberben.

„Ezek a legjobb barátaim, akik ezt mondják, és nem feltétlenül a legnagyobb Darkness-rajongók.”

Így folytatta: „Csak részesei vagyunk az emberek ünnepi időszakának, és jó néhány karácsonyi dalunk van. Amint azt ma láthatta, szinte bármelyikbe beletörhetünk… és elég rossz munkát végezhetünk!”

Kitért a rajongók új generációjának udvarlására is, amelyre elmondása szerint 2011-es újraegyesülés óta „épültek és építkeztek”.

„Nagyon nehéz kihívás elé állítottuk az embereket, hogy még egy ideig itt leszünk” – mondta. „Nagyjából egy kultikus rajongótáboron dolgozunk. Az átmeneti poprajongók, akik a korai koncerteken jöttek és üvöltöztek, majd elmentek, amikor rájöttek, hogy valójában egy rockbanda vagyunk, elég korán bementünk, aztán szétváltunk.

„Amikor újra összejöttünk, újra ki kellett alakítanunk egy kemény rajongótábort. Kezdetben odáig voltunk, hogy ki tudtuk adni a The Astoria-t, mint aláíratlan bandát, aztán rohadtul lefújtuk az egészet, és újra kellett kezdenünk. Eltartott egy ideig, mire minőségi cuccokat adtunk ki, és egyre jobbak és jobbak lettünk, mint egy rockbanda, amely nem ugyanaz, mint a régi.

„Ahogyan az imént hallottad, a rajongóink nem a slágerekért kiabálnak, hanem az albumszámokat akarják, és nem azokat, amiket mi 20 évvel ezelőtt játszottunk. Ma már más vadállat vagyunk.”