A Velencei Filmfesztiválon mutatták be Robert Pattinson „Primetime” című filmjét csaknem 8 perces álló ovációval

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Lance Oppenheim Primetime a nagy vásznon a Sala Grande szombaton, a Velencei Filmfesztiválon várva várt világpremierre. Az A24-es képen Robert Pattinson látható Ragadozót fogni Chris Hansen műsorvezető – aki többször is kimondta ezt a mondatot az állítólagos pedofiloknak, miután a forgatócsoportokkal szembesültek –, a közönség pedig felfogta, mit tettek le, és csaknem nyolcperces elektromos tapssal válaszolt.

Zsúfolásig telt ház volt a színházban, ahol a teljes szereplőgárda csatlakozott Oppenheimhez és Pattinsonhoz, valamint néhány jelentős hollywoodi szerzőhöz és sztárhoz. Néhány sorral hátrébb a film kreatív csapata mögött Ari Aster, Chloe Zhao, Mona Fastvold és Amanda Seyfried (aki a premier előtt a fények leoltása után bújt be) és mások. Egy ponton Aster azon résztvevők közé tartozott, akik elkezdték skandálni: „Lance! Lance! Lance! Lance!” Oppenheim tiszteletére.

Nem sokkal előtte Pattinson megfordult, hogy egy csókkal üdvözölje partnerét, Suki Waterhouse-t, miután a lány lelkesen szurkolt a filmnek. Jeff Zuckert, az NBC egykori főnökét látták, aki iPhone-ján rögzítette a jelenetet, aki önmagát alakítja a filmben, és a Lido-t támogatta. Primetime ahogy felügyelte a futását Ragadozót fogni mint a Dátumvonal franchise.

Oppenheim filmje az első hétvége legkeresettebb jegyei között volt az idei fesztiválon. Hivatalos rendezői nyilatkozatában Velencéhez a filmrendező, akinek korábbi munkái között szerepel a sorozat Ren Faire és filmek Spermavilág és Valamiféle mennyországazt mondta, elhatározta, hogy „intézményi portrét készít Ragadozót fogni sikerének csúcsán.”

Hozzátette: „Szerettem volna nyomon követni azoknak az embereknek az eltérő ambícióit, akik ebben az apparátusban léteztek – egy újságíró keresztes lovag, egy zsoldos tévéproducer és egy tágra nyílt szemű hollywoodi álmodozó –, amelyek egy válságos pillanatba torkolltak. És tetszett az ötlet, hogy újra meglátogassam a 2000-es évek elejének médiakultúráját, még mielőtt a hírvilág megtört volna, amikor az élet „elég idõszakának” vagy halálának hatott.

Ennek során Pattinson főszereplőjeként Merritt Wever, Skyler Gisondo, Phoebe Bridgers és Bokeem Woodbine szerepelt. Érdekes tény: Oppenheim rendezte Bridgers nemrégiben megjelent „Lost Boys” című klipjét is, amely az új albumának vezető kislemeze. Elveszett hétvége. A film ovációja közben, miután a fent említett csoport „Lance!” felkiáltott. figyelmüket Bridgersre fordították a „Phoebe! Phoebe! Phoebe!”

A Hollywood Reporter David Canfield megszakította az első interjút a film kreatív csapatával. Primetime Az első forgatókönyvíró, Ajon Singh lazán adaptálta az an Nemes Luke Dittrich cikke, és Hansen hivatali idejének legsötétebb évét dramatizálja Ragadozót fogni.

„Mindig is szerettem az utat Ragadozót fogni összekeverte az igazságot és a fikciót – létrehozva ezt az apparátust, mesterkélt színészeket keverve hamis csaliházakkal és kellékekkel, mint az édes tea és a pepperoni pizza, ami aztán nagyon-nagyon valóságos téttel ütközne” – mondta Oppenheim Canfieldnek. „Hogyan lehet létrehozni valamit, ami megragadja az emberiség legsötétebb érzéseit, keveredve azzal az érzéssel, amelyet akkor kapunk, ha halljuk Chrisline Hansen egyik nagyszerű történetét?

Primetime jelzi Pattinson első produkciós kreditjét, és egy interjúban THRazt mondta, hogy ez volt az első alkalom, hogy a kiadás révén projekt-előkészítői pozícióba lépett. És mélyen belevetette magát a kutatásba, hogy megalkossa saját verzióját az oknyomozó újságíró/szórakoztató műsorvezetőről.

„Rengeteg műsort megnéztem, podcastjának minden epizódját, minden interjút, amit találtam” – magyarázta Pattinson. „De már a forgatókönyv első olvasásakor tudtam, hogy a film szereplője egy konceptuális figura lesz, amely Chris Hansen nyilvános személyiségén alapul, ahogyan őt minden médium és internetes kultúra ábrázolja és érzékelte – egyfajta újrakonfigurált egregor.”

Hansen nem vett részt a film elkészítésében, és azt mondta, hogy visszautasította a megtekintésre való meghívást, mert felkérték, hogy írjon alá NDA-t. Amint arról beszámolt THR-ek Seth Abramovitch, Hansen az A24 kiadását bemutató minden képernyőn vásárolt a bemutató előtti reklámot, hogy népszerűsítse a TruBlu-t, a streaming hálózatát, amely hasonló ragadozókutatásokkal foglalkozik.

A szombat délutáni sajtótájékoztatón Pattinson azt mondta, hogy Hansen ellenvetései ellenére: „Nyilvánvalóan remélem, hogy tetszik neki a film.”

A 83. Velencei Filmfesztivál díjátadó ünnepséggel zárul szeptember 12-én.