A U2 bejelentette 2027-es stadionturnéjának észak-amerikai szakaszát új Carnaval De Luz című albumának támogatására – lásd alább az összes dátumot.
A dublini banda 15 fellépéssel lép fel az Egyesült Államokban és Kanadában a „Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth” világkörüli turnéja keretében, amely augusztus 13-án a miami Hard Rock Stadionban kezdődik.
Stephen Wilson Jr. country énekes-dalszerző, aki nemrégiben adta elő a Wonderwall-t az Oasis Rock And Roll Hall Of Fame-ben, az első kilenc randevún támogatni fogja a bandát, a maradék hat randevún pedig a The War On Drugs csatlakozik hozzájuk.
A turné két-két éjszakát foglal magában a New Jersey-i MetLife Stadionban, a torontói Rogers Stadionban és a Los Angeles-i SoFi Stadionban, majd október 18-án a vancouveri BC Place-ben ér véget.
A jegyek értékesítése pénteken (december 4-én) helyi idő szerint 10 órakor kezdődik, és megtalálhatja a sajátját. itt.
Hétfőn (november 30-án) délelőtt 10 órakor kezdődik az előértékesítés a U2.com előfizetői számára, majd szerdán (december 2-án) a Visa kártyabirtokosok előértékesítése következik. Csütörtökön (december 3-án) 10:00-kor előadó-előadásra kerül sor, a rajongók regisztrálj itt vasárnap (november 29.) este 21 óráig (ET).
A turné a zenekar első stadionkirándulása lesz a „Joshua Tree” jubileumi turnéjuk óta, 2019 decemberében, Mumbaiban, és Larry Mullen Jr. műtét után tér vissza a zenekarral turnézni.
A U2 a közelmúltban osztotta meg először a turné színpadi produkcióját, a terveken egy hatalmas vörös függöny, két, a közönség felé nyúló sétány, valamint a nap és a hold óriási ábrázolásai láthatók.
A U2 2027-es észak-amerikai turnéjának dátumai:
2027. AUGUSZTUS
13 – Miami, FL, Hard Rock Stadion
17 – Atlanta, GA, Mercedes-Benz Stadion
20 – Baltimore, MD, M&T Bank Stadion
26 – East Rutherford, NJ, MetLife Stadion
28 – East Rutherford, NJ, MetLife Stadion
2027. SZEPTEMBER
03 – Chicago, IL, Soldier Field
07 – Toronto, ON, Rogers Stadion
09 – Toronto, ON, Rogers Stadion
14 – Foxborough, MA, Gillette Stadion
27 – Arlington, TX, AT&T Stadion
2027. OKTÓBER
01 – Los Angeles, Kalifornia, SoFi Stadion
02 – Los Angeles, Kalifornia, SoFi Stadion
09 – Las Vegas, NV, Allegiant Stadion
15 – Santa Clara, Kalifornia, Levi's Stadion
18 – Vancouver, BC, BC Place
Az észak-amerikai randevúk egy mexikóvárosi, são pauloi és buenos aires-i bemutatót követnek februárban és márciusban Beck közreműködésével, valamint egy kiterjedt brit és európai stadionturnéval a Wolf Alice támogatásával, beleértve a négy teltházas estét a londoni Tottenham Hotspur Stadionban júniusban.
hozzászólni Julia Migenes A hónap elején Bono azzal ugratta, hogy a soron következő turné „nem kevésbé a showbusiness és a sámánizmus történetére fog támaszkodni”.
A frontember a „dacos öröm” szelleméről is beszélt, amely a november 13-án megjelent 16. stúdióalbumukra is hatással volt, és kilenc év óta az első teljes hosszúságú új anyagok gyűjteményét jelenti.
„Van egy pillanat a tiltakozásra, van egy pillanat a haragnak és a dühnek, az „amerikai gyászjelentésnek”, bárminek, aztán van egy pillanat, amikor csak táncolni akarsz” – magyarázta Bono.
A Carnaval De Luz háromcsillagos kritikájában Julia Migenes megjegyezte, hogy az album „az érintés könnyedségét nyújtja, amit a címe ígér; hosszú idő óta először szólal meg a U2 játékosabbnak, mint prédikátornak”.
Eközben a U2 a félidei műsor főszereplője lesz az NFL holnapi (november 25-i) nyitó Hálaadás estéjén, amikor a Green Bay Packers megmérkőzik a Los Angeles Rams ellen a SoFi Stadionban. Az eseményt a Netflix élőben közvetíti.
Legutóbbi meghitt albumbemutatójukat a londoni Tate Modernben, amely a Brian Enóval fennálló hosszú távú kreatív kapcsolatukat ünnepelte, a BBC Two és a BBC iPlayer is közvetíti november 28-án, szombaton 21:50-kor.