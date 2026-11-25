A U2 bejelentette 2027-es stadionturnéjának észak-amerikai szakaszát új Carnaval De Luz című albumának támogatására – lásd alább az összes dátumot.

A dublini banda 15 fellépéssel lép fel az Egyesült Államokban és Kanadában a „Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth” világkörüli turnéja keretében, amely augusztus 13-án a miami Hard Rock Stadionban kezdődik.

Stephen Wilson Jr. country énekes-dalszerző, aki nemrégiben adta elő a Wonderwall-t az Oasis Rock And Roll Hall Of Fame-ben, az első kilenc randevún támogatni fogja a bandát, a maradék hat randevún pedig a The War On Drugs csatlakozik hozzájuk.

A turné két-két éjszakát foglal magában a New Jersey-i MetLife Stadionban, a torontói Rogers Stadionban és a Los Angeles-i SoFi Stadionban, majd október 18-án a vancouveri BC Place-ben ér véget.

A jegyek értékesítése pénteken (december 4-én) helyi idő szerint 10 órakor kezdődik, és megtalálhatja a sajátját. itt.

Hétfőn (november 30-án) délelőtt 10 órakor kezdődik az előértékesítés a U2.com előfizetői számára, majd szerdán (december 2-án) a Visa kártyabirtokosok előértékesítése következik. Csütörtökön (december 3-án) 10:00-kor előadó-előadásra kerül sor, a rajongók regisztrálj itt vasárnap (november 29.) este 21 óráig (ET).

A turné a zenekar első stadionkirándulása lesz a „Joshua Tree” jubileumi turnéjuk óta, 2019 decemberében, Mumbaiban, és Larry Mullen Jr. műtét után tér vissza a zenekarral turnézni.

A U2 a közelmúltban osztotta meg először a turné színpadi produkcióját, a terveken egy hatalmas vörös függöny, két, a közönség felé nyúló sétány, valamint a nap és a hold óriási ábrázolásai láthatók.

A U2 2027-es észak-amerikai turnéjának dátumai:

2027. AUGUSZTUS

13 – Miami, FL, Hard Rock Stadion

17 – Atlanta, GA, Mercedes-Benz Stadion

20 – Baltimore, MD, M&T Bank Stadion

26 – East Rutherford, NJ, MetLife Stadion

28 – East Rutherford, NJ, MetLife Stadion

2027. SZEPTEMBER

03 – Chicago, IL, Soldier Field

07 – Toronto, ON, Rogers Stadion

09 – Toronto, ON, Rogers Stadion

14 – Foxborough, MA, Gillette Stadion

27 – Arlington, TX, AT&T Stadion

2027. OKTÓBER

01 – Los Angeles, Kalifornia, SoFi Stadion

02 – Los Angeles, Kalifornia, SoFi Stadion

09 – Las Vegas, NV, Allegiant Stadion

15 – Santa Clara, Kalifornia, Levi's Stadion

18 – Vancouver, BC, BC Place

Az észak-amerikai randevúk egy mexikóvárosi, são pauloi és buenos aires-i bemutatót követnek februárban és márciusban Beck közreműködésével, valamint egy kiterjedt brit és európai stadionturnéval a Wolf Alice támogatásával, beleértve a négy teltházas estét a londoni Tottenham Hotspur Stadionban júniusban.

hozzászólni Julia Migenes A hónap elején Bono azzal ugratta, hogy a soron következő turné „nem kevésbé a showbusiness és a sámánizmus történetére fog támaszkodni”.

A frontember a „dacos öröm” szelleméről is beszélt, amely a november 13-án megjelent 16. stúdióalbumukra is hatással volt, és kilenc év óta az első teljes hosszúságú új anyagok gyűjteményét jelenti.

„Van egy pillanat a tiltakozásra, van egy pillanat a haragnak és a dühnek, az „amerikai gyászjelentésnek”, bárminek, aztán van egy pillanat, amikor csak táncolni akarsz” – magyarázta Bono.

A Carnaval De Luz háromcsillagos kritikájában Julia Migenes megjegyezte, hogy az album „az érintés könnyedségét nyújtja, amit a címe ígér; hosszú idő óta először szólal meg a U2 játékosabbnak, mint prédikátornak”.

Eközben a U2 a félidei műsor főszereplője lesz az NFL holnapi (november 25-i) nyitó Hálaadás estéjén, amikor a Green Bay Packers megmérkőzik a Los Angeles Rams ellen a SoFi Stadionban. Az eseményt a Netflix élőben közvetíti.

Legutóbbi meghitt albumbemutatójukat a londoni Tate Modernben, amely a Brian Enóval fennálló hosszú távú kreatív kapcsolatukat ünnepelte, a BBC Two és a BBC iPlayer is közvetíti november 28-án, szombaton 21:50-kor.