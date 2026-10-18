A U2 először hagyja ki Chilét latin-amerikai turnéján, miután a hírek szerint a tárgyalások sikertelennek bizonyultak

A U2 először kihagyja Chilét a közelgő latin-amerikai turnéján, miután a hírek szerint a banda országba hozataláról szóló tárgyalások meghiúsultak.

Az ír rocklegendák október 15-én, csütörtökön bejelentették 2027-es „The Greatest Show On Earth” világkörüli turnéjuk első dátumait, februárban és márciusban hat fellépést igazoltak Mexikóvárosban, São Paulóban és Buenos Airesben.

Santiago azonban hiányzik az útitervből, annak ellenére, hogy rendszeres állomása volt a banda mind a négy korábbi latin-amerikai turnéjának.

A chilei lap szerint La Tercera2025 óta folynak a tárgyalások a banda Chilébe való visszatéréséről, de végül nem sikerült megegyezni.

Az újság márciusban arról számolt be, hogy egy esetleges koncert terveit bonyolítják a santiago-i Estadio Nacional korlátozásai, ahol a hatóságok a sporteseményeket kezdték előnyben részesíteni az élőzenével szemben.

A stadion adott otthont a U2 mind a négy korábbi országos fellépésének, és ez volt az egyetlen alkalmas helyszín a soron következő produkciójukhoz.

Azt azonban nem állapították meg, hogy a stadion elérhetősége volt-e végső soron felelős a tárgyalások sikertelenségéért. A zenekar nyilvánosan nem kommentálta a mulasztást.

A U2 először 1998. február 11-én lépett fel Chilében, a „PopMart” turnéjuk során. A koncerten Augusto Pinochet diktatúrája alatt eltűnt emberek rokonai csatlakoztak a zenekarhoz a Mothers Of The Disappeared alatt.

2006-ban visszatértek a 'Vertigo' turnéra, majd 2011-ben ismét a '360°'-os produkciójukkal, amely egy kidolgozott, négylábú színpadi szerkezetet tartalmazott, a The Claw becenevet.

Legutóbbi látogatásukra 2017 októberében került sor, amikor felléptek az Estadio Nacionalban a mérföldkőnek számító 1987-es, „The Joshua Tree” albumuk 30. évfordulója alkalmából.

A U2 újonnan bejelentett, 2027-es bemutatói az 50. évfordulójuk ünneplésének részét képezik, és Beck mind a hat időpontban támogat.

A közelgő turnéról a banda így nyilatkozott: „Már magunknak is, mint bárki másnak merészség, hogy megpróbáljuk átélni bárki élete legjobb éjszakáját.”

A megerősített latin-amerikai dátumok:

2027. FEBRUÁR

23 – Mexikóváros, Mexikó – Estadio GNP Seguros

26 – Mexikóváros, Mexikó – Estadio GNP Seguros

2027. MÁRCIUS

10 – São Paulo, Brazília – Estádio MorumBIS

12 – São Paulo, Brazília – Estádio MorumBIS

23 – Buenos Aires, Argentína – Estadio River Plate

25 – Buenos Aires, Argentína – Estadio River Plate

A São Paulo-i és a Buenos Aires-i előadásokra helyi idő szerint csütörtökön (október 22-én) délelőtt 10 órakor kezdik általánosan árusítani a jegyeket, míg a mexikóvárosi dátumokra pénteken (október 23-án) ugyanebben az időben.

Holnap (október 19-én, hétfőn) kezdődik az előfizetői előértékesítés, és a hét folyamán további előértékesítésre kerül sor. Keressen jegyeket itt.

A turné a zenekar közelgő 16. stúdióalbumát, a „Carnaval De Luz”-t támogatja, amely november 13-án jelenik meg, és ez lesz az első új albumuk a 2017-es „Songs Of Experience” óta.

A turné bejelentése mellett egy új kislemezt is kiadtak, a „The Greatest Show On Earth” címet. A dalt Brian Eno-val közösen írták, és Anton Corbijn által rendezett videóhoz készült.

Az Egyesült Királyságban, Európában és Észak-Amerikában további dátumok bejelentése a következő hetekben várható.

A turné során Larry Mullen Jr. dobos is visszatér a teljes körű élő fellépésekhez, miután nyak- és hátműtéten esett át, mivel kihagyta a zenekar 2023-24-es Las Vegas Sphere-i rezidenciáját.

A múlt hónapban a U2 meglepetésszerű fellépésekkel ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját Dublinban, beleértve a visszatérést egykori iskolájába, ahol a zenekar eredetileg 1976-ban alakult.