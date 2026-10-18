Nézze meg, ahogy Michael Stipe csatlakozik a The National tagjaihoz a REM E-Bow The Letter című dalában

A REM-es Michael Stipe csatlakozott a The National tagjaihoz, hogy előadja az 'E-Bow The Letter'-t egy különleges franciaországi koncerten tegnap este (október 17-én) – nézze meg az alábbi felvételeket.

Az énekesnő a The National-os Matt Berninger, valamint az ikertestvérek, Aaron és Bryce Dessner mellett jelent meg a biarritzi Atabal helyszínen, a testvérek 50. születésnapját ünneplő AB100 fesztivál részeként.

A kétnapos esemény Biarritzban és a közeli spanyol San Sebastián városában zajlik, és a Dessnerek barátait és munkatársait egy sor különleges előadásra hozza össze.

A szombati nyitókoncerten, amelyet „Mixtape” néven emlegettek, a testvérekhez csatlakozott a zenészek forgó gárdája, köztük Ben Howard, Kevin Morby és Jon Hopkins.

Stipe és Berninger összeállt, hogy elénekeljék az 'E-Bow The Letter'-t, amely eredetileg a REM 1996-os New Adventures In Hi-Fi című albumának vezető kislemezeként jelent meg. Az eredeti felvételen Patti Smith vendégéneke volt.

Mielőtt elkezdték volna a dalt, Stipe kézzel készített szobrokat ajándékozott mindkét Dessner testvérnek, mielőtt Berningert a színpadon üdvözölték, és tréfásan rágógumit adott ajándékba.

Stipe azzal mutatta be a dalt, hogy elmagyarázta, hogy a REM 1995-ben, San Sebastiánban töltötte, míg Aaron Dessner azt mondta, hogy ez egy olyan dal, amelyet a The National „könyörgött” nekik, hogy játsszák, amikor 2008-ban megnyílt a zenekar előtt.

Tekintse meg az alábbi felvételeket:

A National hosszú múltra tekint vissza a Stipe-pal és a REM-mel, 2008-ban az utóbbit támogatták észak-amerikai turnéjukon, a Modest Mouse mellett.

Stipe közvetlenül Aaron Dessnerrel is dolgozott, és a pár 2020 júniusában kiadta a No Time For Love Like Now című közös kislemezt.

A dal Dessner Big Red Machine projektje keretében jelent meg, a hangszerelést Bryce biztosította. Akkoriban Aaron úgy jellemezte Stipe-ot, mint „nagy hős és barát számomra (és a The National)”, hozzátéve, hogy soha nem gondolta volna, hogy közösen írnak majd dalokat.

A páros közösen is előadta a számot The Tonight Show Jimmy Fallon főszereplésével még abban a hónapban.

Az 'E-Bow The Letter' is rendszeres választás volt Stipe élő együttműködései során az évek során. A Radiohead-es Thom Yorke több alkalommal is csatlakozott a REM-hez, hogy előadja a dalt, az eredetileg Smith által énekelt vokális részt, többek között az 1998-as Tibetan Freedom Concert-en és egy titkos londoni templomi show-n 2004-ben.

Eközben a The National ma este (október 18-án) adja elő első teljes zenekaros koncertjét 2024 óta, az AB100 záróestjének főszereplője a San Sebastian-i Kursaal Auditoriumban.

A „The National And Friends” néven emlegetett előadás lesz az egyetlen teljes zenekaros műsoruk 2026-ban, és várhatóan további különleges vendégek és munkatársak is fellépnek majd.

A banda legutóbbi stúdióalbuma a 2023-as 'Laugh Track' volt, amely az év elején a 'First Two Pages Of Frankenstein'-t követte.

Stipe eközben tovább dolgozik régóta várt debütáló szólóalbumán. Júliusban megosztotta a Hum Desiderata című számot, miután felbukkant A késői műsor Stephen Colberttel áprilisban, ahol előadta a korábban nem hallott 'The Rest Of Ever' című dalt.

Korábban azt mondta, reméli, hogy 2026 vége előtt kiadják a lemezt, mivel elismerte, hogy a befejezés a vártnál tovább tartott.