Az Iron Maiden meglepetésszerű 2027-es észak-amerikai turnéját jelentette be

Az Iron Maiden meglepetésszerű észak-amerikai turnét jelentett be 2027-re – lásd alább az összes dátumot és jegyinformációt.

A heavy metal legendák 50 éves, jubileumi „Run For Your Lives” turnéjukon további 16 dátummal lépnek fel, és a zenekar megerősítette, hogy ezek a mamuttúra utolsó fellépései.

Az új futam a washingtoni Tacoma Dome-ban indul április 14-én, mielőtt ellátogatna Vancouverbe, Portlandbe, Phoenixbe, Dallasba, Atlantába és más városokba. Május 14-én az ohiói Columbusban, a Sonic Temple fesztiválon, május 16-án pedig a marylandi Ocean Cityben, a Boardwalk Rockon zárul majd a főcímhelyek.

Steve Harris basszusgitáros elmagyarázta, hogy a banda eredetileg a 2027-es év szünetét tervezte, de hozzátette: „Annyira élveztük ezt az utolsó állomást az Egyesült Államokban és Kanadában, hogy mindannyian elbeszélgettünk, és úgy döntöttünk, el kell vinnünk a show-t azokra a részekre, amelyekről lemaradtunk, különösen Északnyugatra és Délkeletre. Ez méltányosnak tűnik sok ottani rajongónkkal szemben, akik sok éven át óriási támogatást nyújtottak nekünk.”

„Nem juthatunk el mindenhová, de megpróbálhatjuk!” – folytatta. „Mindig is élveztünk a sok nagyszerű európai fesztiválon játszani, és szerettünk volna még néhányat átélni az Egyesült Államokban, amit a turné végén meg fogunk tenni Columbusban és Marylandben.”

Rod Smallwood menedzser is méltatta a 2026-os fellépések fogadtatását, rámutatva arra, hogy a banda valaha is legnagyobb tömeget vonzott Észak-Amerikában.

„Valójában annyira jó volt, hogy csak vissza kell térnünk és játszani néhány helyen, ahol kihagytunk, és magunkkal kell vinnünk az Eddie's Dive Bars-t!” – mondta.

A többi brit színész, a Bullet For My Valentine és a The Raven Age támogatni fogják az önálló randevúkon.

A főműsorokra a jegyek általános értékesítése helyi idő szerint pénteken (október 23-án) délelőtt 10 órakor kezdődik, az Iron Maiden Fan Club előértékesítését követően, amely október 19-én, hétfőn 10 órakor kezdődik. A hét folyamán további előértékesítésekre kerül sor. Keressen jegyeket itt.

Az Iron Maiden 2027-es észak-amerikai dátumainak teljes listája:

2027. ÁPRILIS

14 – Tacoma, WA – Tacoma Dome

16 – Vancouver, BC – Rogers Arena

18 – Portland, OR – Moda Center

20 – Wheatland, CA – Toyota Amphitheater

22 – Chula Vista, CA – North Island Credit Union Amphitheatre

24 – San Bernardino, CA – Glen Helen Amfiteátrum

26 – Phoenix, AZ – Talking Stick Resort Amphitheatre

28 – Dallas, TX – Dos Equis Pavilion

2027. MÁJUS

1 – Tampa, FL – Benchmark International Arena

2 – West Palm Beach, FL – iTHINK pénzügyi amfiteátrum

5 – Atlanta, GA – Lakewood Amphitheatre

7 – Raleigh, NC – Coastal Credit Union Music Park, Walnut Creek

9 – Hartford, CT – The Meadows Music Theatre

11 – Belmont Park, NY – UBS Arena

14 – Columbus, OH – Sonic Temple Fesztivál

16 – Ocean City, MD – Boardwalk Rock Fesztivál

A „Run For Your Lives” turné 2025 májusában indult, és kizárólag a banda első kilenc stúdióalbumából készült setlist, az 1980-as debütálástól az 1992-es „Fear Of The Dark”-ig.

Idén a banda egy hatalmas, 50. évfordulós eseményen szerepelt Knebworthben júliusban, EddFest néven, a The Darkness, a The Hu, az Airbourne és a The Almighty támogatásával.

Ez volt az első turnéjuk is Simon Dawson dobossal, aki Nicko McBraint váltotta fel az élő fellépésekre, miután az utóbbi 2024 decemberében visszavonult a turnétól.

Máshol az Iron Maiden azon szereplők közé tartozik, akiket a jövő hónapban be kell iktatni a Rock & Roll Hírességek Csarnokába, bár megerősítették, hogy nem vesznek részt a ceremónián.

Az év elején a zenei és hasonmási jogaik 50 százalékos részesedését is eladták a Pophouse Entertainmentnek, az ABBA mögött álló svéd cégnek. Út virtuális koncertrezidencia.