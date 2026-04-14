A Well Go USA visszaküldi a „Train to Busan” című filmet a mozikba, és kitűzi Yeon Sang-ho új zombifilmjének dátumát

Zombi rajongók örülnek! Vonat BusanbaYeon Sang-ho 2016-os koreai remekműve, visszatér a mozikba, hogy megünnepelje a zombi műfajt újraélesztő film 10. évfordulóját. És ez még nem minden – Yeon új filmje a veszedelmes élőhalottakról kitűzte az észak-amerikai mozikba való bemutató dátumát.

A vezető indie és speciális forgalmazó, a Well Go USA Entertainment hoz Vonat Busanba augusztus 14-én visszatér az amerikai és kanadai mozikba. A filmet először 4K-ban mutatják be a mozikban. Arról egyelőre nincs információ, hogy hány moziban és pontosan hol játsszák a filmet.

A Train to Busan világméretű siker volt, amikor megjelent. A Gong Yoo-t, Jung Yu-mi-t és Don Lee-t is magába foglaló film egy zombiapokalipszis történetét meséli el, amely hirtelen kitör, és a Szöul és Busan között közlekedő vonat utasainak életét fenyegeti. A filmet az animációs előzmény követte Szöul állomás (2016) és az önálló folytatás Félsziget (2020).

A Well Go USA azt is elárulta, hogy megszerezte a Yeon legújabb zombi funkciójának észak-amerikai jogait Kolónia. Ennek a filmnek a világpremierje májusban lesz a Cannes-i Filmfesztiválon, a mozikba pedig idén augusztus 28-án kerül sor. A Well Go USA bemutatott egy előzetest a filmhez (lásd lent).

Írta és rendezte: Yeon KolóniaA producerek leírása szerint „követi Se-jeong professzort, amint egy rémisztő pokolba lökődik, amikor egy biotechnológiai konferencia során egy mutáló vírus szabadul fel, és arra kényszeríti a hatóságokat, hogy lezárják a létesítményt, hogy megfékezzék a járványt. Se-jeongnak és egy csoport túlélőnek meg kell küzdenie, hogy életben maradjon, mivel a fertőzött vírus továbbterjedhet.

Kolónia főszereplők: Gianna Jun (Pimasz lányom) és Koo Kyo-hwan (Félsziget, Menekülés Mogadishuból).