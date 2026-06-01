Anna Kendrick rendezi az Evelyn Hugo hét férje című filmadaptációt

Anna Kendrick beáll a rendezőbe Evelyn Hugo hét férje.

A Netflix hétfőn bejelentette, hogy a sztár irányítja Taylor Jenkins Reid 2017-es bestseller regényének filmadaptációját. Evelyn Hugo hét férje.

Kis tüzek mindenhol Liz Tigelaar alkotó, showrunner és executive producer írja a filmet, a jelenlegi átdolgozásokkal pedig Francesca Sloane. A producerek között szerepel Liza Chasin a 3Dot Productionsért és Brad Mendelsohn a Circle of Confusionért. Reid és Margaret Chernin a produceri feladatokat látja el. Reid a gyártást is végrehajtja.

A Kendrick rendezés a legújabb frissítés az adaptációval. A legtöbbet eladott regény korábban a Freeform című sorozathoz készült Az L szóA producerek Ilene Chaiken és Jennifer Beals.

Evelyn Hugo hét férje A középpontjában a visszahúzódó, ikonikus hollywoodi sztár, Evelyn Hugo áll, aki felkéri az ismeretlen riportert, Monique Grant, hogy írja meg mindent elmondó könyvét, amely élettörténetét írja le, és Hollywood aranykorában híressé válik. A mindig bulvársajtó témájában Evelyn először részletezi hét házasságát, felfedve azokat a titkokat, amelyekhez ragaszkodott, kik a színfalak mögött, és miért választotta Monique-ot végső vallomására.

Bár a film szereposztását még nem jelentették be nyilvánosan, a rajongók gyorsan kiválasztottak bizonyos hollywoodi sztárokat a könyv szereplőinek megformálására, köztük Jessica Chastaint, Ana de Armast és Eiza Gonzálezt.

Egy interjú során E! Hír 2023-ban Chastain azt mondta, hogy „nulla a lehetőség”, hogy Celia St. James szerepében szerepeljen az adaptációban, de szerette látni, milyen „csodálatos” a könyv rajongótábora.

Mindeközben de Armas és González is nyitottak a film főszerepére a főszerepre. „Nagy megtiszteltetés lenne” – mondta González. „Imádom a könyvet, mindent szeretek [Reid’s] dolog. Hatalmas rajongó vagyok.”

Evelyn Hugo Reid könyvtárában található könyvek között van, hogy megkapják az alkalmazkodási kezelést. A Hollywood Reporter kizárólag felfedte, hogy Reid legújabb regénye Malibu Rising TV-sorozatként készül a Hulu számára, Tigelaar exec producerrel és Amy Talkington ír. A szerző regénye Egy igaz szerelem filmre adaptálták Andy Fickman rendezésében és HamiltonPhillipa Soo, Shang Chi's Simu Liu és ÜnnepeljLuke Bracey a főszerepben. Eközben a bestseller Daisy Jones és a Hatos Prime Video sorozatként jelent meg, amelyben Riley Keough és Sam Claflin szerepelt.

Reid több mint 24 millió példányban kelt el világszerte 43 nyelven (beleértve az angolt is), és könyveit beválogatták a GMA Book Clubba, a Reese's Book Clubba és a Read with Jennába is.