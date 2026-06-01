Phoebe Bridgers meglepetést jelent be az utolsó pillanatban a Madison Square Garden show-ban – a jegyek mindössze 1 dollárba kerülnek

Phoebe Bridgers meglepetés show-t jelentett be a héten a Madison Square Gardenben, a jegyek 1 dollártól kezdődnek – lásd alább az összes részletet.

A kaliforniai énekes-dalszerző az elmúlt hetekben Észak-Amerikában játszott a „Spring Pop-Up Tour” című műsorában, és most megerősítette, hogy június 4-én, csütörtökön este az ikonikus New York-i helyszínen fog játszani.

Jegyek az előadásra a Tidalon keresztül kaphatók, és a várhatóan „elsöprő” kereslet miatt véletlenszerűen osztják ki azokat a ma este (június 1.) éjfél előtt regisztráló rajongók között. itt.

A rajongók választhatnak, hogy 1 dollárt, 5 dollárt, 10 dollárt vagy 20 dollárt fizetnek, és a pénz egy részét a Community Justice Exchange Bevándorlási Kötvények Szabadság Alapjának adományozzák, amely a bevándorlási fogvatartottakat segíti. Az oldal egyértelműen kijelenti, hogy a rajongók által fizetett összeg nem befolyásolja annak esélyét, hogy kiválasztják a jegyeket.

ÉRTÉKELÉS: Phoebe Bridgers június 4-én, csütörtökön fellép a The Gardenben! A jegyek regisztrációja most, június 1-jéig, 23:59 ET-ig tart. Regisztrációért és további információkért látogasson el ide https://t.co/kdyVEpKxwZ pic.twitter.com/rCkJEJ9cYL — MSG (@TheGarden) 2026. június 1

Minden regisztrált szurkolót kedden (június 2-án) e-mailben értesítjük, hogy kiválasztották-e a jegyet. Az üléshelyek véletlenszerűen kerülnek kiosztásra.

A műsor olyan szabályzat szerint működik, amely nem engedélyezi a mobiltelefonok, okosórák, okosszemüvegek, kamerák vagy felvevőeszközök használatát a Yondrtól származó zárható tasakok használatával. A rajongók beleegyezését is kérik majd az audiovizuális rögzítéshez, ami azt sugallja, hogy a műsort későbbi kiadás céljából rögzíthetik.

Bridgers a hónap elején játszotta első élő szóló élő fellépését az új-mexikói Roswellben három év után, ahol három új dallal debütált, és határozottan jelezte, hogy új album készül. A rajongók exkluzív kártyákat kaptak a bemutatón, amelyek kombinálásával elkészíthették a lemez lehetséges grafikáját.

A 2020-as „Punisher" óta nem adott ki szólóalbumot, és megjegyezte: „Az önbetekintést és a magány érzését végigszőtt 'Punisher' azt találta, hogy Bridgers egyéni erőként érvényesül az öngyártás és a pragmatikus együttműködés révén. Az eredmény: sokrétű óda az élet furcsaságainak befogadásához és a pillanatban való megéléshez."

Azóta Bridgers fellépett Boygeniusszal, Lucy Dacus és Julien Baker mellett, bár bejelentették, hogy szünetet tartanak, miután 2023-ban elkészült a kritikusok által elismert The Record című albumuk, amely az év albuma címet kapta.

A Bridgers többi hírében tavaly olyan pletykák jelentek meg, hogy valószínűleg szerepelni fog Primetimeegy közelgő A24-es film Robert Pattinson főszereplésével.

A film állítólag egy Pattinson által alakított újságírót követ, aki végül megváltoztatja a televíziózást, miután felvállalja a bűnözés titkos világát. Úgy tűnik, hogy az amerikai reality-sorozat ihlette Ragadozót fogniés idén szeptemberben jelenik meg.