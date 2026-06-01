„All Night Wrong” rendező a Hitchcock-Meets-Wilder filmjében, a „Severance”-ben Zach Cherry és Maria Bakalova mint Broken Souls

Végkielégítés A sztár Zach Cherry Gary, egy gyáva, aki nem biztos benne, hogy szeretni lehet. Találkozik az özvegy Ell-lel, akit Maria Bakalova alakít A Tanítvány és Borat utólagos film hírnév. Mi lehet a baj a vakrandevújukon egy kanadai kisvárosban? Sokat, kiderül All Night Wrongrendező és producer: Jason James kanadai filmrendező (Összegabalyodás, Hegyi férfiak), amelynek világpremierje kedd este az SXSW Londonban lesz a főcím.

Csak nézze meg ezt a cselekmény összefoglalóját: „Két összetört ember találkozik egy vakrandin, és véletlenül ellopnak egy autót, amelyben 40 000 dollár és egy holttest van a csomagtartóban. Egy gyilkossal a nyomukban és vérrel a kezükön van egy éjszakájuk arra, hogy rossz dolgokat tegyenek – minden megfelelő okból.”

Valójában egy haldokló kívánság és egy rejtélyes nyom vezeti a valószínűtlen párost egy fordulatokkal, rossz döntésekkel, kínos beszélgetésekkel, hazugságokkal, harcokkal, rejtélyekkel, árulásokkal és egy veszélyes gyilkossal teli utazásra. Neo-noir egész éjszakás utazásuk is tele van nevetéssel és megható pillanatokkal.

James gyakori munkatársa, Tyler Labine (Tucker & Dale vs. Evil, Új Amszterdam) és Emily Hampshire (Schitt's Creek, A Rig), valamint Ryan Beil is szerepel a filmben, írta Jason Filiatrault (A Rend, Összegabalyodás).

A támogatók és a mögöttük álló partnerek All Night Wrong ide tartozik a James' Resonance Films, a Telefilm Canada, a Voltage Pictures, a Mongrel Media, a Goodbye Productions, a Big Safari, az Anamorphic Media, a Creativity Capital, a Creativity Media és a Koala FX.

James leírja All Night Wrong „stílusos neo-noir thriller és indie rom-com keverékeként”.

Egy rendező nyilatkozatában a következőket mondja: „Elegem van a világ John Wickjéből és Jason Bournes-jaiból. Szeretnék egy olyan filmet látni, ahol egy normális embernek – mint te vagy én – bankot kell kirabolnia vagy bombát hatástalanítania, vagy ebben az esetben – el kell temetnie egy holttestet, amelyet egy lopott autó csomagtartójában találtak, és meg kell oldani egy gyilkossági összeesküvést, hogy megnézzék, milyen rossz döntések születnek, és így első randevúznak az emberek. újra.”

THR beszélgetett Jamesszel az inspirációról és a mögöttes gyártási folyamatról All Night Wrong„vámpír módba” lép a dermesztően hideg kanadai éjszakákon, hogyan osztotta meg a két sztárt, miért van a filmnek ez a megragadt időbeni hangulata, és miért különleges az SXSW Londonon való premierje.

Korábban dolgozott együtt Jason Filiatrault íróval, és úgy tűnik, szereti a kapcsolatokat felfedezni. Hogyan illeszkedik ez a film a korábbi munkáidhoz?

Sok romantikus vígjátékot csinálok. Imádom a rom-com-okat, és ez a forgatókönyv a neo-noir és a független romantikus vígjáték csodálatos keveréke. Majdnem olyan, mint a két kedvenc filmem a világon – Alfred Hitchcocké Északról északnyugat találkozik Billy Wilderrel Az apartman. Keverd össze ezt a két filmet, és kész All Night Wrong. Úgy érzem, ebben az időben vagyunk, amikor az összes történetet elmesélték, és most összekeverhetjük a műfajokat és összekeverhetjük a dolgokat, hogy valami frisset, újat és izgalmasat alkossunk.

„All Night Wrong” A Resonance Films jóvoltából

A másik dolog, ami vonzott ehhez a filmhez, az az volt, hogy szinte antiromantikus vígjáték, mivel ennek a párnak nem szabad együtt lennie. Rossz okokból jönnek össze, és a végén egy valószínűtlen barátságra lelnek, és felfedezik azt a dolgot, amire szükségük volt ahhoz, hogy továbblépjenek az életükben egymáson keresztül és ezen az élményen keresztül, a maguk egyedi módján. De ez nem egy romantikus film. Ez nem az, hogy „boldogan fognak élni, míg meg nem halnak, hanem boldogan fognak élni maguktól és a maguk módján”.

Maga a város is a film szereplőjének érzi magát. Tudsz erről egy kicsit beszélni?

Ha a nagyszerű noirokra gondolunk, ott van a helyérzékük és egy szinte álomszerű minőség érzése, ahol a város önmagában is karakter.

Nagyon lenyűgözött a határos tér gondolata, és ez a város úgy is viselkedik, mert az egész egy éjszaka alatt játszódik, ezek a szereplők ezen a helyen ragadtak, és sokat látni őket egyedül.

A várost, mint ezt a liminális teret teremtettem meg, és bizonyos helyszínekre és a hely sajátosságaira fókuszáltam. Ez még a zenére is vonatkozik. Csupa gagyi kanadai rockzenekar a '70-es és '80-as évekből, ami olyan, mintha a CD-lejátszó beleragadt volna az autóba, és ez mozgatja ezeknek a tűcseppeknek és daloknak az érzelmi pályáját. Ez a hely egy kicsit megrekedt az időben, és ezeknek a kisvárosoknak a kibaszott furcsaságába vezet, ahol rossz szar történik.

A film ettől a furcsa, ócska szerelmi moteltől az ipari holtágakig tart, és ezek a hosszú séták és beszélgetések az üres utcákon. Mindezt a kisvárosok furcsaságáról és furcsaságáról szóló további kis jelenetek tarkítják, amelyekkel játszhatunk.

És minden egy bárban kezdődik…

Gary egy kicsit ijedt macska, és elviszi Ellt ebbe a bárba, ami a pályák rossz oldalán van. Bárhonnan távol van, ahol bárkit ismerhet, vagy bárkit láthat. Szóval innen ugrik ki a történet.

Hogyan válogattad be Zach-et és Mariát, akiket izgatottan láttam együtt a vásznon, és akiknek a karakterei olyan érdekes dinamikát mutatnak a filmben?

A színészek a kedvenc embereim. Amikor független filmet készítesz, ezeknek a filmeknek a speciális effektusai a szereplők és az előadásaik. Ők minden.

Zach lépett be először. Valahogy lenyűgöznek az érzékeny emberek egy durva, megtévesztő világban, és egy gyönyörű, tiszta lelkű srácot kerestem. És mindenben szeretem Zach-et. Láttam őt a Marvel filmekben és a tévés cuccaiban, pl Utódlás. És nyomon követtem a karrierjét. Mindig olyan valaki, aki mindenben kiemelkedik, amit csinál, és már az első évadban is szerepelt Végkielégítés. Láttam őt ebben a szerepben, elértem és kapcsolatba léptem, és sokat beszélgettünk a forgatókönyvről és a szerepről, és ő jelentkezett.

Aztán kerestük Ell karakterünket, és azt akartuk, hogy valaki ellenpontozza Zach-et, valakit, aki kiszámíthatatlan, egy kicsit vad és izgalmas. nyilván látnám. Maria be Borat utólagos filmés ő csak egy csodálatos tűzgolyó volt, egy kiszámíthatatlan tehervonat. Így hát megkerestem Mariát, és elbeszélgettünk a szerepről, ő pedig válaszolt az anyagra.

Jason James, a Resonance Films jóvoltából

Egyszerűen imádtam kettesben párosítani őket. Innentől kezdve mindig az alapján akarom átírni a forgatókönyvet, hogy kik ezek a színészek, mint emberek, és így is tettünk. Megkaptuk a jegyzeteiket a forgatókönyvről, találkoztam velük, beszélgettem velük, és dolgoztam az íróval a forgatókönyv egy másik lépésén, hogy megalapozzam az anyagot és a szereplőket abban, hogy kik ők, mint emberek.

Mindig arra törekszik, hogy behozza a színészek valós személyiségeit?

Még akkor is, amikor filmeket válogatok, mindig inkább a színészekkel készült interjúkat nézem, mint a korábbi munkáikat. Csak látni szeretném, kik ők, és valami természetesebbnek, őszintébbnek és hitelesebbnek érzem magam.

Tyler és Emily még több rejtélyt és ijesztő energiát ad hozzá All Night Wrong. Hogyan dobtad be őket?

Mindketten jó barátaim és gyakori munkatársaim. A legtöbb filmben, amit készítettem, szerepeltek, ezért mindig szeretek velük dolgozni. Szeretem az új és friss szereplők keverékét, valamint az olyan embereket, akikkel sok mindent alkottam, ahol csak egy rövidítés van, és bízhatsz abban, hogy csodálatosak lesznek.

Imádom Emilyt, olyan csodálatos előadó és kaméleon. Annyira más a filmben, mint ő Schitt's Creek karakter. Veszélyes és kiszámíthatatlan ebben a filmben, és ő játssza a titokzatos, majdnem femme fatale karaktert.

Aki egy kicsit kaméleon is…

Ez egy olyan film, ahol nem egészen tudod, ki ő. Rendezőként, amikor forgatókönyvet olvasok, mindig a perspektívára gondolok, és arra, hogyan jövünk a világba, hogyan látjuk a világot, és kinek a szemén keresztül látjuk a világot.

Laura nagyon mókás, mert ebben a filmben egy kicsit a perspektívával is megbuktam, így Laura három különböző változatát láthatod. Amikor először mutatnak be neki, az a szemén keresztül történik [one character]. Amikor másodszor látjuk Laurát, Ell elképzeli őt, ami romantikusabb. Aztán Gary egy sötétebb, titokzatosabb figurának képzeli el Laurát, aki, ha találkozunk az igazi Laurával, egy kicsit reálisabb és megalapozottabb.

„All Night Wrong” A Resonance Films jóvoltából

Hol lőttél Kanadában All Night Wrong? És tényleg tél volt?

Igen, tavaly télen forgattunk a hegyekben [of the Columbia Valley region of British Columbia]. A film egy éjszakán keresztül játszódik, így tulajdonképpen teljes vámpír módba kellett lépnünk, és körülbelül egy hónapig minden éjszakát forgatnunk kellett. Este 7-kor kezdtük, és egy hónapig minden nap reggel 7-ig forgattunk.

Milyenek voltak a körülmények?

Mínusz 10 fok volt, és éppen a tél elején volt, és jön a hó. Szóval, csak átöleltük a havat, és a világ részévé tettük. Hozzáteszi ezt a hideg, elhagyatott, elszigetelt érzést, amit nagyon szeretek.

Mi volt a legnehezebb a film elkészítésében?

Nagyon fizikai film volt. Sok az autós akció, van néhány mutatvány. És mindez egy este alatt zajlik, így az éjszakai munkavégzés, a hó, a hideg, és éppen a rövid időn belüli felvételek és anyagok mennyisége nagyon megterhelő volt a stábnak. Szóval sok szempontból nehéz volt.

Mielőtt elengedlek, milyen jó a világpremier All Night Wrong az SXSW London címlapján?

Az a jó, hogy a film egy Egyesült Királyság-Kanada koprodukció. Kanadában forgattuk, a fő stáb nagy része kanadai, de az összes utómunkát Londonban végeztük. Szóval, tavaly tavasszal Londonban voltam, és az összes vágást, minden hangot, minden színt csináltam, és oda-vissza jártam Vancouverből, ahol élek, hat hónapra Londonba.

Szóval nagyon jó visszatérni és levetíteni a filmet Londonban. Sok szereplőnk és stábunk ott lesz. És egyszerűen imádom a filmek márkáját, amelyeket az SXSW-hez választanak. Kicsit merészebbek, egy kicsit szórakoztatóbbak, kicsit mókásabbak, és számomra ez összhangban van azokkal a filmekkel, amelyeket szeretnék készíteni és készítek is. Ez egy olyan szórakoztató indítóállás a filmhez.