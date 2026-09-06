Art Garfunkel szerint Donald Trump és a globális felmelegedés készteti arra, hogy „elhagyja” Amerikát

Art Garfunkel elismerte, hogy a globális felmelegedés és Donald Trump miatt fontolgatja, hogy „elhagyja Amerikát”.

Egy új interjúban beszél vele A GuardianGarfunkel megdöbbenését fejezte ki az Egyesült Államok Trump elnök alatti jelenlegi kormányzata miatt.

„Egyáltalán nem tetszik Amerika helyzete. Nem vagyok a fedélzeten, és őszintén szólva arra gondolok, hogy elhagyom az országot. Valóságos, hogy a bolygó egyre melegebb, a víz emelkedik, és olyan sok ember éhezik” – mondta.

„Amikor Donald Trump átvette Venezuelát, ezek az új szabályok? Csak vegyél át egy országot, és irányítsd? Megdöbbentő, és arra gondolsz: hogy a fenébe fogjuk megváltoztatni az elnökséget?”

Nyolc hónappal azután nyilatkozott, hogy az amerikai erők Caracasban elfogták Nicolás Maduro venezuelai vezetőt, és az Egyesült Államokba vitték szövetségi vádemelés miatt.

Garfunkel pesszimizmusa ellenére hozzátette: „Trump nem tart örökké. Szóval reménykednünk kell.”

Nem Garfunkel az egyetlen híresség, aki azzal fenyegetőzött, hogy Trump miatt kilép az Egyesült Államokból.

Korábban, Avatar James Cameron rendező kijelentette, hogy „beteg volt” Trump 2024-es újraválasztása miatt, és elismerte, hogy boldog, hogy új-zélandi állampolgársága „közelgő”.

„Úgy látom, hogy elfordul minden tisztességes dolog” – mondta akkor. „Amerika nem áll ki semmiért, ha nem áll ki azért, amiért történelmileg kiállt. Üreges ötletté válik, és azt hiszem, amilyen gyorsan csak lehet, kiválik a saját hasznuk érdekében.”

Rosie O'Donnell humorista és tévéműsorvezető szintén Írországba költözött, amikor Trumpot újraválasztották.

„Sok dolog hiányzik az otthoni életből, és megpróbálok otthont találni itt, ebben a gyönyörű országban, és amikor biztonságos, hogy minden állampolgár egyenlő jogokkal rendelkezzen Amerikában, akkor megfontoljuk a visszatérést” – mondta akkor. „Szívszorító volt látni, hogy mi történik politikailag, és nekem személy szerint is nehéz. A személyes az politikai, mint tudjuk.”

A megjegyzései arra késztették Trumpot, hogy azzal fenyegetőzött, hogy megvonja amerikai állampolgárságát.

Eközben Art Garfunkel nemrégiben nyitott Julia Migenes Simon Páltól való „évnyi leválás” befejezéséről.

A Simon & Garfunkel az 1960-as évek egyik legkelendőbb alkotása volt, több mint 100 millió lemezt adtak el, és olyan örökérvényű slágereket rögzítettek, mint a „Bridge Over Troubled Water”, a „The Sound of Silence” és a „Mrs. Robinson'.

Azonban zűrzavaros kapcsolatukról is ismertek lettek, művészi nézeteltéréseik miatt 1970-ben szakítottak. Azóta szórványosan léptek fel együtt, de 2010 óta nem.

A legutóbbi viszály egy különösen borotvanyelvű 2015-ös interjút követett, amelyet Garfunkel adott A Telegraphahol az énekes egykori zenei csoportját „bunkónak” és „idiótának” titulálta – ezt a kitörést később megbánta.

A Simonnal való közelmúltbeli találkozásról szólva elmondta Julia Migenes: „Paul azt mondta nekem: „Arty, nem arról van szó, hogy beszéltél a brit sajtónak, és nem csináltad jól… (ez az), Éreztem, hogy bántani akarsz. Ez az, ami megfogott.” És arra gondoltam: „Ez igaz”. Bántani akartam. A következő, amit tudtam, sírva fakadtam… majd ölelések következtek.”