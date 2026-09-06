Susan Sarandon azt mondja, hogy „elvették tőle a filmeket” Palesztina támogatása miatt

Susan Sarandon azt mondja, hogy Palesztina támogatása miatt elvesztette a filmszerepeket.

A vasárnapi Velencei Filmfesztiválon Sarandont arról kérdezték, hogy szerinte a „hangulat [is] változás” Hollywoodban, ami a gázai konfliktust illeti.

„Azt hiszem, a narratíva teljesen megváltozott” – válaszolta az interneten közzétett videók alapján. „Sok dolog van, amivel az emberek most tisztában vannak.”

Így folytatta: „A hatalmi struktúrát illetően mostanában még mindig elvettek tőlem filmeket, mert vannak ügynökségek, amelyek azt mondják az embereknek, hogy továbbra is ne vegyenek fel. De ez a hatalmi struktúra. Úgy gondolom, hogy az embereken belül, természetesen nemzetközileg is, szívesen fogadok. Szóval ez attól függ. Ha ez egy nagy stúdió, azt hiszem, nem csak velem, hanem másokkal is azt mondták, hogy Andreának nem lehet megköszönni ezt a filmet. nem hallgatott a figyelmeztetésekre.”

Sarandon erre utalt a Velencei Filmfesztivál sajtótájékoztatóján. Ő képviseli a filmet A visszhangkamra, egy olasz produkciót Andrea Pallaoro rendezésében, akire fent hivatkozott.

Sarandon így folytatta: „Úgy gondolom, igen, a helyzet megértése, és azt hiszem, a nagyközönség is megváltozott, de az iparágamon belül még mindig vannak nagyon erős pozíciók, amelyeket a cionisták foglalnak el, és akik nem lazították el irántam érzett érzéseiket. De megtaláltam a családomat, megtaláltam az embereimet, és jól vagyok.”

Miután befejezte a kérdés megválaszolását, taps fogadta.

2023 novemberében Sarandon felzúdulást keltett a New York-i Union Square-en tartott palesztin-barát tüntetésen elhangzott vitatott kijelentései miatt.

„Sokan félnek attól, hogy zsidók legyenek ebben az időben, és belekóstolnak abba, milyen érzés muszlimnak lenni ebben az országban, amelyet oly gyakran erőszakolnak ki” – mondta Sarandon a jelenlévőknek, rámutatva az amerikai zsidókra, akik félnek a növekvő antiszemitizmustól.

Néhány nappal később a United Talent Agency lemondott Sarandonról, aki 2014 óta ügyfele volt.

Bocsánatot kért még az év decemberében.

„A közelmúltban részt vettem egy nagygyűlésen aktivisták sokféle csoportjával, akik a gázai sürgős humanitárius válságra kívántak rávilágítani, és tűzszünetre szólítottak fel. Nem terveztem, hogy felszólalok, de meghívtak, hogy álljak színpadra, és mondjak néhány szót” – írta. „A gyűlölet-bűncselekmények számának növekedése miatti aggodalmamat kívántam közölni, és azt mondtam, hogy az amerikai zsidók, mint a növekvő antiszemita gyűlölet célpontjai, „megízlelték, milyen muszlimnak lenni ebben az országban, amelyet oly gyakran erőszaknak kitéve”. Ez a megfogalmazás szörnyű hiba volt, mivel azt sugallja, hogy egészen a közelmúltig a zsidók idegenek voltak az üldözéstől, holott ennek az ellenkezője igaz. Amint mindannyian tudjuk, az európai elnyomás és népirtás évszázadaitól kezdve a Pittsburgh-ben (PA) található Életfa lövöldözésig a zsidók régóta ismerik a diszkriminációt és a vallási erőszakot, amely a mai napig tart. Mélyen sajnálom, hogy ezzel a megjegyzéssel csökkentettem ezt a valóságot, és megbántottam az embereket. Az volt a szándékom, hogy szolidaritást mutassam a mindenféle fanatizmus elleni küzdelemben, és sajnálom, hogy ezt nem sikerült megtennem.”

Sarandon a főszerepben A visszhangkamra Alicia Vikanderrel és Luca Marinellivel. Egy visszavonult rockénekesnőt alakít a filmben, amelynek premierje vasárnap volt a Velencei fesztiválon.

„Nagyszerű szerep ez Sarandonnak, akinek filmes karrierje 51 évvel ezelőtt kezdődött a mérföldkőnek számító musicallal. Rocky Horror [Picture Show]és akinek itt, Clément Ducol és Émilie Gassin egy maroknyi eredeti dalán énekel, kellemes, erőletlen érzése van az önvizsgálatnak és a vágyakozásnak.” A Hollywood Reporter – írta kritikájában Sheri Linden filmkritikus. A film közte és Marinelli közötti jelenetek sebezhetőséget töltenek be, mindegyik szereplő egyensúlyban tartja az őszinteséget és az önvédelmet, mindkét színész egész életet közvetít a testbeszéd és a tekintet legárnyaltabb változásai révén.”