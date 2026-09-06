Oscar-díj: Irak a „Nincs paradicsom, ha egy nő öl meg” című filmet választotta a legjobb nemzetközi kategóriában. Feature Contender

Irak Halkawt Mustafa norvég-kurd rendező, a No Paradise If You Killed by Woman című filmet választotta hivatalos pályázatának a 2027-es Oscar-versenyre a legjobb nemzetközi film kategóriában.

A filmet egyhangúan választották az iraki Oscar-díjak hivatalos nemzeti válogatóbizottságából, amelyet az állami kulturális minisztérium bízott meg.

A film Vyant, egy kurd mesterlövészt követi nyomon, aki érzelmei elfojtásával élte túl a háborút. Amikor megtudja, hogy az ISIS 2014-es támadása óta eltűnt húga még életben lehet, visszatér Moszulba, és elhatározza, hogy megmenti. Avan Jamal (A vizsga) a főszerepben Vyan, Thorbjørn Harr norvég színész mellett. A főbb szereplők között Kanar Sarchl és Kader Jalal is szerepel.

Musztafa, aki az iraki Kurdisztánban született, és gyermekként Norvégiába menekült, elmondta, hogy a filmet az ihlette, hogy a 2014-es frontharcok során találkozott egy női pesmerga mesterlövésszel, miközben női kurd harcosok hárították el az Iszlám Állam támadásait.

A rendező korábbi filmjei között szerepel Szaddám Husszeint rejtegetidokumentumfilm arról a farmerről, aki 2003-ban 235 napig bujkálta az iraki diktátort, Irak 2016-os Oscar-díja A klasszikusvalamint a 2015-ös dokumentumfilm A nők, akiktől az ISIS félamely a női kurd harcosok világát is szemügyre vette.

Nincs paradicsom, ha egy nő öl meg Moszulban forgatták. A Hene Films készítette a filmet a La Media és a The Chimney Pot koprodukcióban. A True Colors nemzetközi értékesítéseket bonyolít le.

A film versenyen kívüli világpremierje hétfőn lesz a Velencei Filmfesztiválon.

Az Academy of Motion Picture Arts and Sciences december 15-én hirdeti ki a legjobb nemzetközi játékfilmek listáján szereplő 15 filmet. Az öt jelöltet 2027. január 21-én teszik közzé. A 99. Oscar-díjátadó ünnepségre 2027. március 14-én kerül sor.