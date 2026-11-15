A „Fatherland” nyerte a legjobb kamerakép díjat „Wild Horse Nine” Nabs közönségdíjként

Haza és Wild Horse Nine a 34. Camerimage Filmfesztivál legjobbjai közé tartozott, amelyet a lengyelországi Toruńban tartottak, és amely az operatőrt ünnepli.

Az év elején nevét ToruńCamerimage-re változtató fesztivál szombati záróünnepsége során Haza Lukasz Zal operatőr a fő verseny Arany Békáját kapta, Pawel Pawlikowski rendező filmje pedig Oscar-díj jelöltként vett lendületet a kategóriában. Lengyelországot képviselve a nemzetközi film Oscar-díjra, Haza középpontjában Thomas Mann Nobel-díjas író (Hanns Zischler alakítja) és lánya, Erika (Sandra Hüller), akik a hidegháború közepette utaznak át Németországon.

Jasper J. Spanning operatőr nyerte az Ezüst Békát May El-Toukhy rendezőjének Ismeretlen nőMihail Krichman pedig a Bronz Békát kapta Andrej Zvjagincev rendezőjének Minotaurusz.

A közönségdíjat Martin McDonagh's rendező kapta Wild Horse Nineforgatta Ben Davis. John Malkovich és Sam Rockwell a vígjáték kémthriller főszereplője, amely nagy Oscar-aspirációkat rejt magában.

John Malkovich benne Wild Horse Nine. Diego Araya Corvalán/A keresőfényképek jóvoltából

Az Operatőrök bemutatkozása versenyen az Arany Békát Eira Wyn Jones kapta Effi O Blaenau Tereza Nvotova rendezőtől. Kaifeng Zhong összegyűjtötte a rendezői debütáló Golden Frog-ot Atlantic Rhapsody.

A szépirodalmi kategóriákban az Arany béka a dokumentumfilmekért versenyt Eva Kraljevic kapta Petar Glomazic rendező filmjéért. Hegyet tartani. A dokumentumfilmes rövidfilmek versenyén Maxim Arbugaev és Vlagyimir Egorov vehette át az Arany Békát Jevgenyija Arbugajeva rendezőjének Chuuraa.

A tévésorozatok versenyén Maciej Sobieraj operatőr Arany Békát kapott. Csendes éjJan Holoubek vezetésével. Az Arany Békát a Music Videos Competition versenyen Jeff Bierman kapta a rendező (LA)HORDE „What You Want” című filmjéért.

A lengyel nemzeti versenyen Alan Ruczyński operatőr kapta az Arany Békát Eliza Godlewska és Alan Ruczyński rendezőinek munkájáért. Egy Szabad Nő.

A ceremóniát a Film- és Művészeti Iskolai Etűdverseny zárta, ahol Francesca Avanzini operatőr nyerte el az Arany Ebihalat Paoli de Luca rendezőjének filmjéért. Revolver. Paul Ader felvette az Ezüst Ebihalat Konstantin Münzelnek Nika szobája. Enrico Barbaro Jr. megkapta a bronz ebihalat Marco Araujo-ért Amíg el nem temetjük őket!