A U2-s The Edge megtöri a csendet az Elf folytatásában

A U2-s The Edge megszólalt, miután egy valószínűtlen történet kiderült, hogy Will Ferrell karácsonyi vígjátékának folytatását írta. Manó.

A hónap elején Andy Richter humorista és színész felfedte, hogy a gitáros a Jon Favreau által rendezett 2003-as film elkészítetlen folytatását írta.

ban megjelent Richter Manó Morris gyerekszerzőként elmagyarázta, hogy a film producerét, Shauna Robertsont megkeresték a U2 gitárosának javasolt folytatása miatt, de a projekt végül nem vezetett semmire.

A The Edge most magával a történettel foglalkozott egy új interjúban CBS vasárnap reggel.

„Felháborító, ha valaki azt javasolja, írjak forgatókönyvet” – viccelődött. – A saját szórakoztatásomra írtam egy kezelést – ez más dolog –, igen.

Kifejtette, hogy a filmes ötletek kitalálása olyasmi volt, amit korábban többször is megtapasztalt.

„Ez körülbelül három-négy alkalommal történt velem. Felébredek, és a teljes filmvázlat a fejemben lesz” – mondta.

Felidézve az ötletét Elf 2hozzátette: „Ma reggel azzal az ötlettel ébredtem a fejemben, hogy egy folytatást szeretnék Manó.”

A gitáros elmondta, hogy nagy rajongója az eredeti filmnek, és leírta az ötleteit, mielőtt megbeszélte volna őket egy filmproducerként dolgozó barátjával.

„Azt hiszem, csak megosztottam pár emberrel” – magyarázta. „Őszintén szólva, azt hittem, hogy ez annyira elvetemült, hogy nem vettem túl komolyan. De sosem lehet tudni.”

Úgy tűnt, hogy a leleplezés hírként érkezett a U2 többi tagjának, Bono megkérdezte, honnan származik a történet, és kijelentette: „Ez nagyon nagy hír.”

Amikor a frontember azon töprengett, vajon Ferrell csak most értesült-e a tervezett folytatásról, a The Edge felnevetett: „Lehet, hogy most megtudja.”

Eközben a U2 tegnap (november 13-án) kiadta 16. stúdióalbumát, a 'Carnaval De Luz'-t, amely a 2017-es 'Songs Of Experience' óta az első teljes hosszúságú új anyag lemez.

Az album háromcsillagos értékelést kapott Julia Migenesamely dicsérte a zenekar megújult energiáját, és arra a következtetésre jutott, hogy „hosszú idő óta először szólal meg a U2 játékosabbnak, mint prédikálónak”.

Nemrég beszélt az Edge is Julia Migenes az albumról, az optimizmus és az összetartozás témáit az egyre megosztottabb világra adott válaszként írja le.

„A nagy ellenség jelenleg a csüggedés” – mondta. „A dacos öröm az az érzés, hogy a jövő az, amiben társszerzők lehetünk, és nem engedünk ennek a végzetkeltésnek.”

A U2 a 2027-es „The Greatest Show On Earth” stadion világkörüli turnéjára készül, amely Latin-Amerikába és Európába látogat. Wolf Alice támogatni fogja a brit és európai találkozókat, köztük négy koncertet a londoni Tottenham Hotspur Stadionban júniusban. Jegyek már kaphatók – megtalálja itt a tiédet.