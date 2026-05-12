„Az emlékezett katona” film a „Remarkably Bright Creatures” filmrendezőtől, Olivia Newmantől (exkluzív)

A Netflix rendkívül fényesen látja jövőjét Olivia Newman filmes lénnyel.

A streaming óriás újra összeáll a sírósláger író-rendezőjével a díjnyertes regény jogaiért folyó licitálási háború tetején Az emlékezett katona írta: Anjet Daanje.

Newman fogja írni és rendezni a filmet, amely újra együtt működik vele Fényes teremtmények Bryan Unkeless és Peter Craig producerek, akik a Night Owl Stories szalagcímükön dolgoznak majd.

A National Book Award döntőse, és felkerült a Nemzetközi Booker-díj hosszú listájára, Katona egy holland történelmi regény, amely az első világháború után játszódik.

A történet egy sokkolt veteránt követ, aki amnéziában szenved, és nem emlékszik rá, hogy ki volt a háború előtt, és Julienne Coppens, egy nő, aki megérkezik, és azt állítja róla, hogy férje, egy Amand nevű fotós, aki évekig elveszett vele.

A regényben a feszültséget az a kérdés mozgatja, hogy a nő igazat mond-e vagy sem, még akkor is, ha ők ketten belevonódnak egy olyan életbe, amelyre nem emlékszik. Az identitás, az emlékezet és az én törékenységének témái beleszövődnek egy szerelmi történetbe, amely a vágyakozásra és az ismertség fájó emberi igényére épül.

A New Vessel Press gondozásában tavaly megjelent regény az irodalom kedvence lett, többek között bekerült a New York Times 2025-ös 100 figyelemre méltó könyve közé, a Wall Street Journal 2025-ös 10 legjobb könyve közé, a Publishers Weekly 2025 legjobb könyve közé, valamint egyéb elismerések között. 2026-ban a Tudatköztársaság-díjat is megkapta.

Gregory Cohen, az Night Owl Stories vezérigazgatója lesz.

A projekt a legújabb, amely bemutatja Newman irodalmi jóhiszeműségét, aki csendben meghonosodik a drámai könyvadaptációk kedvelőjeként. Newman dicséretet érdemelt azért, mert korábban rendezte a Sony 2022-es drámáját Ahol a Crawdads énekel.

Most azzal Fényes teremtményekSally Fieldből streaming sztárt csinál. A filmet, amely Shelby Van Pelt legkelendőbb sírásóját adaptálja, pénteken mutatták be, és mindössze három nappal a legjobb 10-be ugrott be. Anyák napján ez volt az első számú film a Netflixen. A film vírusos TikTok-videókat is inspirál, amelyeken a nézők sírnak a film megtekintése közben.

Katona negyedik könyvadaptációja lesz rendezőként és második íróként. Ez lesz a harmadik fellépése Unkeless-szel, aki bemutatta nagyjátékfilmjét, a birkózódrámát Első meccs.

Newmant a WME, az Untitled Entertainment és Jackoway Austen képviseli. Daanje üzletét a Hotchkiss Daily & Associates kötötte az Uitgeverij Passage és a New Vessel nevében.