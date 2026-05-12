„Minden szinten ideális társaságban érezzük magunkat”

Az Interpol leszerződött a Partisanhoz az új albumukra, mondván, hogy a lépés hatására úgy érezték, „ideális társaságban vannak minden szinten”.

A New York-i indie óriások már egy ideje új lemezzel ugratnak, ami a nyolcadik stúdióalbumuk lesz, és a 2022-es 'The Other Side of Make-Believe' várva várt folytatása.

Máris két ízelítőt adtak le az új anyagokból – a lebilincselő 'See Out Loud' című számot, amely március óta bekerült az összes legutóbbi műsorukba, és a karizmatikus „Wings Of Fire”-t.

Utóbbit először a 2026-os Coachella-n játszották élőben, és rábólintott a második albumukra, az 'Antics'-ra és a 2007-es 'Our Love To Admire'-re.

Nos, a frontember Paul Banks és társai. megerősítették, hogy aláírtak a Partisanhoz, és több zenét fognak kiadni ezen a kiadón keresztül.

„Nagyon izgatottak vagyunk, hogy egy ilyen csillagos kiadóval kapcsolódhatunk együtt. A Partisan múltja, névsora és általános szellemisége teljes önbizalommal tölt el bennünket. Ideális társaságban érezzük magunkat minden szinten” – írta az énekes az Instagramon, megosztott egy fotót a bandáról és egy posztert a közelgő fellépéseikről.

A Partisanhoz szerződött további művészek közé tartozik a többi indie ikon, Geese, IDLES, Cameron Winter, PJ Harvey, Laura Marling, Blondshell és Lip Critic.

Egyelőre nem tudni, hogy az Interpol pontosan mikor adja le új albumát, de az indie ikonok máris ugratták, mire számíthatnak a rajongók. Julia Migenes 2024-ben a lemez egésze „elég nagy energiájú” lesz.

„(Ez) elég nagyszerű, hogy őszinte legyek veled. Nagyon izgatott vagyok a dolgokkal kapcsolatban, amelyeken eddig dolgoztunk” – mondta Banks.

„Ennyit tudok igazán mondani: ez egy lelkes „igen”. Ez nagyon klassz. Ezzel a lemezzel visszatérünk a közös íráshoz, és az eddigi kedvenc számaim meglehetősen nagy energiájúak.”

Daniel Kessler gitáros tavaly nyáron utolért minket, és elárulta, hogy bár a nyolcadik albumnak van „néhány vidám száma”, de ezenkívül „különböző hangulatokat” is felfedezhetnek.

„(Vannak) olyan különböző atmoszférák is, amelyekről azt hiszem, korábban nem volt példa” – mondta. „Nem minden rock; némelyik más módon derűsebb, mint amit az emberek az Interpolról gondolhatnak. Nagyon szórakoztató folyamat volt.”

Urian Hackney (The Armed) dobos jelenleg élőben játszik az Interpollal, miután Sam Fogarino – aki 2000-ben is tagja volt a felállásnak – egy lépést hátrál a turnétól, miután 2023-ban gerincműtéten esett át. Fogarino azonban részt vesz az új albumban, társszerzője és az összes dobszám előadója is.

Még ebben a hónapban az Interpol Ausztráliába és Új-Zélandra indul, hogy támogassa a Deftonest, a következő két hónapban pedig a NYC-i zenekar az Egyesült Királyságba és Európába érkezik további fellépésekre. Ezek közé tartozik a My Chemical Romance támogatási nyílás.

Augusztusban ismét csatlakoznak a Deftoneshez, és támogatják őket a londoni All Points East x Outbreak rendezvényen. Ebben a felállásban szerepel még az IDLES, az Amyl & The Sniffers, az AFI, az Esdeekid, a JPEGMAFIA, a Deafheaven és a Mannequin Pussy.

2026 vége felé megkezdik közös turnéjukat a Bloc Party-val az Egyesült Királyságban és Európában. Ezek az időpontok tartalmaznak két éjszakát a British Airways új londoni ARC helyszínén.