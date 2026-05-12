A StudioCanal nemzetközi értékesítési jogokat szerzett a „Pan's Labyrinth” újbóli kiadására

A StudioCanal nemzetközi értékesítési jogokat szerzett Guillermo del Toro Oscar-díjas filmjéhez Pán labirintusa.

Úgy jön, mint Pán labirintusa A 2006-os történelmi fogadtatás után közel húsz évvel visszatér a Cannes-i Filmfesztiválra. A remekmű Del Toro első Oscar-díjra jelölt filmje lett, hat jelöléssel, köztük a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb idegen nyelvű film díjával.

Ezt követően három Oscar-díjat kapott (a legjobb operatőri munkáért, a legjobb produkciós tervezésért és a legjobb sminktervezésért), és több mint 100 nemzetközi díjat nyert, köztük három BAFTA-díjat és hét Goyát.

A Cineverse által bemutatott restaurált változat a Cannes Classics válogatás részeként kerül bemutatásra a Debussy Színházban, del Toro jelenlétében ma kedden.

„Sikeres együttműködésünk után Az ördög gerinceMegtiszteltetés és öröm számomra, hogy a StudioCanalnál dolgozó barátaimmal folytathatom a nemzetközi értékesítést és forgalmazást a 20. évfordulóján. Pán labirintusa„- mondta a mexikói filmes. „Az a törődés és figyelem, amelyet a StudioCanal a régi mozi támogatásának szentel” – tette hozzá – „a színházak és a fizikai médiák terén tapasztalt módon ajándék mindenkinek, aki értékeli a filmművészetet.”

Az ügyletről Falko Jahn, a szerkesztési és fejlesztési könyvtár alelnöke tárgyalt, és Del Toro cége, a Necropia tovább bővítette katalógusát. A mexikói kiállító, Cinépolis vezeti a filmszínházi forgalmazást Mexikóban és Latin-Amerikában a film újbóli bemutatásakor.

A StudioCanal még ebben az évben kiadja új 4K-s restaurációját, és idén ősszel számos moziban történő újrakiadást tervez olyan kulcsfontosságú területeken, mint Németország, az Egyesült Királyság, Franciaország, a Benelux államok és Ausztrália.