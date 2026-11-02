Az Interpol meghitt londoni csereshow-t jelentett be, miután a Bloc Party főszereplője lemondott

Az Interpol bejelentette egy meghitt londoni show részleteit, miután a fővárosban a Bloc Party-val közös fellépésüket törölték.

Elismert nyolcadik albumuk, a „This Mirror Weighs A Ton” támogatására a NYC indie ikonjai a 2000-es évek gitáros veteránjaival, a Bloc Party-val közösen indulnak az Egyesült Királyságban és Európában, a jövő héten Koppenhágában indulnak, majd novemberben bevonulnak az Egyesült Királyságba, és a következő hónapban ér véget.

A turné december 4-én és 5-én a londoni Olympia 7000 férőhelyes Grand Halljában zárult volna, mielőtt a koncertek egész sorát – beleértve a Jamie T-t és a Royal Blood-ot is – át kellett helyezni vagy törölni kellett a helyszínen „előre nem látható tervezési problémák” miatt.

Az Interpol most egy meghittebb csereműsort jelentett be, amely csak az egyetlen randevút játssza a 3800 férőhelyes British Airways Arc-en az Olimpiában, december 4-én, pénteken. Bloc Party nélkül fognak játszani.

„Csalódottak voltunk, a rajtunk kívül álló körülmények miatt nem tudtuk játszani a két előadást az Olympia Grand Hallban, ahogy terveztük” – nyilatkozta az Interpol rajongóinak. „Azon dolgoztunk, hogy ugyanabban az időkeretben egy show-t biztosítsunk az Interpol rajongóinak Londonban, és ez az. Ez a meghitt show egy módja annak, hogy megünnepeljük a „This Mirror Weighs A Ton”-t a rajongókkal, mielőtt 2027-ben tovább turnéznánk.”

Az új időpontra jegyek elővételben kaphatók november 5-én, csütörtökön 9 órakor, majd november 6-án, pénteken 9 órakor kezdik az általános értékesítést. Jegyekért látogass el ide és további információk.

A „This Mirror Weighs A Tonne” című film négy és fél csillagos kritikájában az Julia Migenes úgy üdvözölte, mint „az Interpol hangzatos múltjának, jelenének és jövőjének teljes utazása, amely az elmúlt évek legegységesebb, de kísérleti jellegű erőfeszítéseit jelzi, és vitathatatlanul a legkonzisztensebb és legkielégítőbb az „Antics” óta.

hozzászólni Julia Migenes Az új albummal kapcsolatban Paul Banks frontember elmondta, hogy a nagy energiájú rockra hajló hangulat az előd „The Other Side Of Make-Believe”-re, amelyet elszigetelten írtak a világjárvány idején.

„Ezúttal azt mondtam, hogy hangosak legyünk együtt egy szobában” – mondta Banks. „Az elejétől fogva hangosabb volt. Szerintem több rocker van ezen, mint az előzőn, bár nem feltétlenül mondanám, hogy „nehéz” lemez vagy túlzottan rockos. Csak arra az élő térre írták, ahol újra átkiabálhattam a dobokat.”

Az Interpol és a Bloc Party 2026-os közös európai és egyesült királyságbeli turnéjának fennmaradó dátumai a következők:

NOVEMBER

10 – Koppenhága, Royal Arena

11 – Berlin, Uber Aréna

12 – Hamburg, Barclays Aréna

14 – Düsseldorf, PSD Bank Dome

16 – Párizs, Le Zenith

17 – Amszterdam, AFAS Live

18 – Brüsszel, Forest National

20 – Birmingham, Utilita Arena

21 – Cardiff, Utilita Arena

23 – Manchester, Aviva Studios

24 – Manchester, Aviva Studios

26 – Brighton, Brighton Center

27 – Brighton, Brighton Center

28 – Sheffield, Utilita Arena

30 – Dublin, 3Aréna

DECEMBER

2 – Glasgow, OVO Hydro

Közben Banks megosztotta, hogy egy új bandával is készül egy album, amelyet a Liars Aaron Hemphill-lel alapított új otthonában, Berlinben.