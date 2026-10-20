Az iparág vezetői a BBC Our Music kampányunk támogatását kérik: „Nem tudunk pusztán jóindulattal biztosítani a zene szépségét”

UK zene elindította az „Our BBC: Our Music” kampányt, amelynek célja, hogy megvédje a BBC kormányzati finanszírozását, és lehetővé tegye számára, hogy továbbra is lehetőséget teremtsen a feltörekvő tehetségek számára országszerte.

Tegnap este (október 19-én) a Parlamentben felszólaló képviselők, iparági vezetők és művészek nyitottak a finanszírozás biztosításának fontosságára, és azzal érveltek, hogy „ezekben a nagyon nehéz időkben” „egyszerűen nem veszíthetjük el kreatív ambícióinkat”.

A kampány az Egyesült Királyság kormánya által kidolgozott kétéves Royal Charter Review-ra reagál, amely a BBC finanszírozási modelljét elemzi a 2027-es új charta kibocsátása előtt. A folyamatos pénzügyi nyomás miatt azonban – amely eddig 10 százalékos létszámleépítést eredményezett – a zeneipar kulcsfigurái mutatkoztak be, hogy rávilágítsanak a BBC zenei befektetéseinek széles körű hatására.

A Westminsterben működő All Party Parlamenti Zenei Csoport által szervezett eseményen a BBC Lorna Clarke zenei igazgatója kiemelte, hogy a brit zenei szektor 8 milliárd fonttal járul hozzá az Egyesült Királyság gazdaságához, és 220 000 munkahelyet biztosít – és megosztotta, hogy ennek jó részét a BBC erőfeszítései teszik ki.

„Tevékenységünk az Egyesült Királyságban bevételt generál, és milliókkal járul hozzá a megalkotott gazdasághoz” – magyarázta, és olyan közönséghez szólt, amelyben Elbow's Guy Garvey, valamint a BBC rádiós műsorvezetői, Nick Grimshaw, Greg James és Jo Whiley is szerepelt. „Például, amikor a Radio 1 elhozza a (Big Weekend) rendezvényét a városba, az számít. Dundee és Skócia jelentős volt, és független méréssel 3,7 millió GBP növekedést serkentett.”

Hihetetlen előadások a Parlamentben az „Our BBC: Our Music” kampányunk sztárokkal teletűzdelt indításakor. Köszönöm @The_Horgonyzó, @imogen_theknife és @ShekuKM fenomenális készleteikért. pic.twitter.com/cD6XGHQzpz — UK Music (@UK_Music) 2026. október 19

Clarke a továbbiakban megosztotta, hogy a Radio 2 „a független vállalatok által elnyert és előállított megbízások száma 22 százalékról 42 százalékra nőtt kevesebb mint 10 év alatt”, és szélesebb körben elismeri a Londonon kívüli tehetségeket. Kiemelte továbbá az állomás erőfeszítéseit a feltörekvő tehetségek kiemelésére, és elmondta, hogy „a BBC zenéjében hét nap alatt lejátszott különféle zeneművek száma annyi, amit versenytársaink 365 nap alatt játszanak le”.

Így folytatta: „Egyszerűen nem veszíthetjük el kreatív ambícióinkat… A Rádió 1 még mindig 8 millió embert ér el hetente. De a léptékkel együtt jár a felelősség is. Hihetetlenül komolyan vesszük azt a nyilvános célt, hogy értéket kínáljunk mindenkinek. Tehát ahogy a közönség megváltoztatja a zenehallgatás vagy -nézés módját, mi is alkalmazkodtunk és fejlődtünk.”

A Newcastle-i születésű alternatív popsztár, Imogen And The Knife és Sheku Kanneh-Mason csellóművész fellépése előtt Tom Kiehl, a brit zene vezetője a kampányról és a BBC finanszírozásának védelmének fontosságáról is beszélt.

„Ez a kampány a BBC jövője szempontjából fontos időszakként indult (és) a mai üzenetem egyszerű: kérem, ne felejtse el, hogy a BBC létfontosságú a zene számára, és a zene létfontosságú a BBC számára” – magyarázta.

„Az iparágunk megmentése. A BBC nélkül a töredékét sem látnánk annak, amit jelenleg hallgathatunk” – tette hozzá, megosztva azt is, hogy a PRS-adatok azt mutatják, hogy 2025-ben több mint 140 000 zeneszámot játszottak le az összes BBC rádióállomáson – „amelynek 77 százalékát nem játszották más kereskedelmi rádiókban”.

Néhány inspiráló beszéd a Parlamentben az „Our BBC: Our Music” kampányunk sztárokkal teletűzdelt indulásakor. Óriási köszönet Guy Garveynek, Tom Kiehl, a brit zenei vezérigazgatónak, Ian Murray kulturális miniszternek és Lorna Clarke, a BBC zenei igazgatójának, hogy felvázolták a zene védelmének szükségességét a BBC-nél. pic.twitter.com/5OctTt0ED3 — UK Music (@UK_Music) 2026. október 19

Kiehl elmagyarázta, hogy a BBC Introducing „olyan környezetet teremt, ahol ösztönzik a kísérletezést, támogatják a nem megfelelő műfajokat, és a feltörekvő tehetségek megtalálhatják és irányíthatják közönségüket”.

„Jövőre döntő fontosságú döntés születik a BBC következő királyi chartájáról. Arra szeretnék mindenkit felszólítani itt, hogy kerülje az önelégültséget” – folytatta Kiehl. „Lehet, hogy van egy gitáros miniszterelnökünk, aki kiállítja a lemezeket az irodájában, és a Rádió 6 apahangulatát adja, de ebben a gazdasági bizonytalanságban nem tudunk pusztán jóindulatot adni a zene szépségének megőrzése érdekében.

Kiehl hozzátette: „BBC, Our Music-unk célja, hogy a kormány valóban megértse, miért fontos a BBC fenntartható finanszírozása, nemcsak a mi gazdaságunknak és a brit zeneiparban dolgozó 220 000 embernek, hanem minden zenerajongónak is.”

Az este további fellépései a The Anchoress brit énekes-dalszerzőtől érkeztek, Guy Garvey pedig arról is beszélt, hogy a BBC támogatása milyen hatással volt a Mercury-díjas, arénát betöltő Elbow-ra, különösen John Peelre. Garvey most saját műsort vezet a 6 Musicon.

„Emlékszem, amikor behajtottunk Manchesterbe, és a „Powder Blue” című dalunk megszólalt a sztereóban, és rájöttem, hogy ez nem a kazetta… John Peel játszotta először a dalunkat a rádióban” – emlékezett vissza arra az időre, amikor 1998-ban Soft-ról Elbow-ra változtatták zenekaruk nevét.

„Megváltoztatta az életünket. Megindultak a dolgok, és a BBC miatt megkötöttük az első lemezszerződést az Island-lel” – tette hozzá, majd megosztja, hogy bár később kikerültek a kiadóból, újra leszerződtek, miután a BBC Radio one egy hétig minden nap lejátszotta a „teljes hétperces progeposzt”, a Newborn-t.

„Jelöltek minket a Mercury-díjra, amelyet a BBC közvetített, majd megtaláltuk a közönségünket. Ez minden alkalommal nőtt, amikor a Radio 1-nek, 2-nek vagy 6-nak adtunk egy előadást” – tette hozzá Garvey. „A zenekari pályafutásom mellett 2007 óta van egy vasárnapi adásom a BBC Radio 6 zenéjén… és ez az élet egyik legnagyobb munkája.

„Ha ez a John Peel-játék lenne az egyetlen dolog, ami valaha is megtörtént a zenekarommal, akkor az unokáknak mesélnék róla. De a jelenlegi állás szerint mindent a BBC-nek köszönhetek, ahogy mi is.”

Egy másik felszólaló a Digitális, Kulturális, Média- és Sportminisztérium államminisztere, Ian Murray képviselő volt, aki megosztotta, hogy az Our BBC, Our Music című műsorban megfogalmazott erőfeszítéseknek összhangban kell lenniük a kormány azon erőfeszítéseivel, amelyek a másodlagos jegyértékesítés visszaszorítására, a turnézni próbáló művészek előtti akadályok lebontására, valamint egy £-os belépődíj kiszabására irányulnak, hogy az aréna méretétől és nagyobb méretétől a helyszínek nyitva maradjanak.

A PPL adatok azt mutatják, hogy 2025-ben átlagosan a BBC egyesült királyságbeli hálózatának zenei rádióállomásai mindegyike több mint hatszor több egyedi műsorszámot játszott le, mint az átlagos kereskedelmi rádió zenei állomása, hangsúlyozva a BBC egyedülálló szerepét az Egyesült Királyság zenei támogatásában. pic.twitter.com/kox0y3QVng — UK Music (@UK_Music) 2026. október 16

„A ma este egy kicsit több, mint egy intézmény megünneplése. Arról szól, hogy támogatjuk azokat az alkotókat, akik a filmzenét írják egy nemzeti élethez, akik a filmzenét írták a világnak” – mondta. „A zene gazdasági motor, de valódi értéke még mélyebb; összeköti közösségeinket. Regionális büszkeséget teremt.”

Így folytatta: „Tudjuk, hogy mindkét tehetség mindenhol ott van, de lehetőség nem. A kreatív karrier soha nem válhat (csak) a kiváltságosok vagy a legjobb kapcsolatokkal rendelkezők számára. A gyors technológiai változások korszakában pedig gondoskodnunk kell a kreatív, méltányosan jutalmazott, alulról építkező helyszínek védelmében, és a tehetségcsatornák megnyitására.

„Tehát a célunk egyértelmű: tisztességes, fenntartható finanszírozási modell létrehozása. A BBC kiválasztása. A zenei növekedés folytatása az Egyesült Királyság minden régiójában. Állandó charta létrehozása a jövője védelmében. Nem csak azt akarjuk, hogy a BBC fennmaradjon. Azt akarjuk, hogy virágozzon.”

Murray hozzátette: „Azt kérem mindenkihez, hogy segítsen elmesélni ezt a történetet. Csak kormányként nem állhatunk az ügyben. Nem tehetjük meg az ügyet kizárólag a BBC-ként. Csak az Egyesült Királyság zenei ágazataként nem áll módunkban az ügyet felhozni… de ha együtt tesszük, akkor pozitívan hozzuk meg az országot. A választások, amelyeket ma hozunk meg a parlamentben, meghatározzák, hogy a fiatal dalszerző karrierje magasabb lesz-e a holnapi hálószobában.”

A BBC finanszírozásának csökkentésével kapcsolatos aggodalmak a BBC Introducing programját követik, amely 2023-ban jelentős változásokon megy keresztül, ideértve a helyi Bemutatkozó programok összevonását és a műsorok 32-ről 20-ra való csökkentését – így számos műsorvezető és produkciós személyzet nem dolgozik. Nile Rodgers és Elton John azok között volt, akik felszólaltak a csökkentés ellen, és Sophie Little műsorszolgáltató is kritizálta a BBC regionális rádiójának „hihetetlenül igazságtalan” vágásait utolsó műsorában.

A nyár elején azt is megerősítették, hogy a BBC bemutatkozó színpadát a Reading & Leeds Fesztiválon 18 év után levágják. 2008-ban indult, és híresen látott vendégül fiatal, feltörekvő művészeket, mielőtt betörtek volna az iparba, köztük olyanokat, mint Ed Sheeran, The 1975, Florence + The Machine, Charli XCX, Dave és Raye.