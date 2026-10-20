A „Lex Julia” egy feszültség utáni #MeToo dráma, amely egy szigeten bontakozik ki (exkluzív Tallinn előzetes)

A trauma, a dráma, az érzelmek és a feszültség olyan összetevők közé tartoznak, amelyek a zsigeri keveréket alkotják Lex JuliaLaura Hyppönen finn író és rendező új játékfilmje (Charlie, Élő East Die Young), amely egy elszigetelt szigeten játszódik, és olyan témákat dolgoz fel, mint az emlékezet és az igazság.

A film világpremierje november 13-án lesz Észtországban, a 30. Tallinni Fekete Éjszakák Filmfesztiválon (PÖFF), ahol a balti filmversenyen vetítik, és ugyanebben a hónapban a 41. Mar del Plata Nemzetközi Filmfesztiválra is előjegyezték Argentínában. A lélektani feszültségű dráma főszereplője a Rea Lest (Az emberölő, a szűz, az árnyék, november), Christian Hillborg (Az utolsó királyság, Hálózsák, Fiatal királyok) és Jessica Grabowsky (Tom of Finnország, Ahol egyszer sétáltunk, Jégtörő, Elragadtatások).

„Lex Julia A #MeToo utáni történet egy nemi erőszak túlélőjéről szól, aki az előző találkozásuk után váratlanul találkozik az elmúlt évek férfijával” – magyarázza Hyppönen. „A film egy elszigetelt sziget gyorsfőző környezetében játszódik, az áldozat, az állítólagos elkövető és felesége ellentmondásos tapasztalatait tárja fel.”

Mindenféle kérdés felmerül: egyéjszakás kaland volt, vagy nemi erőszak? Áldozat vagy gyáva?

A filmrendező elmondja, hogy a sztorit „egy személyes élmény ihlette, amiből évekig tartott, míg karaktervezérelt feszültséges narratívává desztillált. A nemi erőszak-bosszú műfaj elvárásaival akartam játszani: az erőszak lehetősége folyamatosan jelen van, de a szereplők meglepő módokat találnak a feszültség leküzdésére. A film azt kérdezi, hogy lehetséges-e a mélyen ragadt, gyakran tudattalan szexuális erőszakról és a felelősségről alkotott nézeteket megváltoztatni?

„Lex Julia” Jolle Onnismaa jóvoltából

Nyugodtan indulnak a dolgok Lex Julia. Amikor Julia, a harmincas évei elején járó zenei producer meglátogatja új barátját Annát egy szigeti villában, pihentető hétvégének tűnik. Ám amikor megjelenik Anna férje, JP, Julia felismeri őt a múltjából, és régi sebek törnek elő. Rejtett igazságok emelik fel csúnya fejüket, egyre feszültebb háromszög interakciót eredményezve.

A Finnország, Lengyelország, Észtország és Svédország koprodukciója, amelyet januárban mutatnak be Finnországban a StoryHill műsorán keresztül, az operatőr Malte Rosenfeld (Közeli, A Full Monty) szerkesztette: Agata Cierniak (Soha többé nem fog havazni, Végtelen vihar). A Baltic Crime nemzetközi értékesítéssel foglalkozik.

A Greenlit Productions filmjét az Orka Film, az Alexandra Film, a GötaFilm és a Breidablick Film koprodukciója készítette. A producerek tovább Lex Julia Merja Ritola, Essi Haukkamaa-Judge, Marianne Ostrat, Marta Krzeptowska, Magdalena Zimecka, Gila Bergqvist Ulfung, Paul Blomgren és Daniel Lägersten.

„A projekt kezdete óta ezt felismertük Lex Julia egy megrendítő, kortárs valósággal foglalkozik: a trauma bonyolult természetével és az igazság kihívó keresésével, töredezett emlékek közepette” – mondta Ritola producer. „Laura Hyppönen egy zsigeri, érzelmileg rétegzett filmes élményt nyújtott, amely elkerüli az egyszerű következtetéseket, miközben megőrzi az emelkedett feszültségű dráma megragadó feszültségét.”

„Lex Julia” Jolle Onnismaa jóvoltából

A Baltic Crime vezérigazgatója, Maarit Mäeveer elmondta:Lex Julia kiemelkedő nemzetközi szereplőgárdával, lenyűgöző érzelmi történettel és tökéletes feszültséggel rendelkezik, amely arra készteti a közönséget, hogy találgassa e három karakter közös múltját.”

Hozzátette: „A film időzítése is különösen fontosnak tűnik a jelenlegi kulturális környezetben, ahol egyre nagyobb szükség van a sértő magatartás, a manipuláció és a nemi erőszak nyílt megvitatására. Lex Julia olyan témákat tár fel, amelyek manapság egyre sürgetőbbek.”

Ha alig várod, hogy bepillantást nyerj Lex Julia, THR kizárólag az alábbi film előzetesét mutathatja be. Készülj fel az érzelmekre, némi bőrre, káromkodásra, sötétségre, ősi sikolyra és villámlásra. Végül is vihar jön. És ügyeljen az „én is” szavakra és a film címének magyarázatára – az ókori római törvénykezés a szexuális erőszakról. Íme az exkluzív előzetes.