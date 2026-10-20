Taika Waititi szerint „valószínűleg elkerülhetetlen” a mesterséges intelligencia, amelyet Hollywoodban fognak használni, de „unalmas és béna”, hogy „gépelje be a felszólításokat a filmkészítéshez”

Taika Waititi Kazuo Ishiguro 2021-es regényének adaptációja Klára és a NapA Jenna Ortega és Amy Adams főszereplésével készült filmet évekkel az AI teljes erőbedobása előtt fejlesztették ki, és a potenciális vita áthatotta Hollywoodot. De a film New York-i különleges vetítésén hétfőn – mondta a film mögött álló csapat A Hollywood Reporter ez egy időszerű történet, amely aláhúzza annak szükségességét, hogy felkaroljuk saját emberségünket az új technológia térnyerése és az emberi kapcsolatok hatalma közepette az iparágon belül és kívül.

Ishiguro disztópikus, felnőtté válásáról szóló drámája a jövő egy olyan változatában játszódik, ahol az emberek „felemelhetik” gyermekeiket, egy olyan folyamatban, amely géntechnológiával javítja őket a tudományos képességek fejlesztésében. A sikeresebb gyermekek létrehozására irányuló törekvés az elszigetelő társadalmat is táplálja, ami a megvásárolható, napenergiával működő mesterséges intelligencia kifejlesztéséhez és létrehozásához vezet, amelyet mesterséges barátok néven ismerünk. Ortega Klárát, egy kissé hibás AF-et és a történet narrátorát alakítja, akit Adams Chrissy hozott haza lányának, Josie-nak (Mia Tharia), aki a felemelése óta beteg lett.

„Amit annyira szeretek ebben a történetben, és miért akartam ezt a történetet megcsinálni, az az, hogy igen, Klára egy mesterséges barát, és bekerült ebbe a nagyon szétesett, bonyolult családba, amely valóban nem kommunikál eleget egymással. De a történet végére lehetővé teszi, hogy értékeljék egymás hibáit, kibeszéljék” – magyarázta szerepét Ortega. „Ebben a nagyon elszigetelt, sötét, furcsa, disztópikus világban visszavezeti őket a szerelem megismeréséhez. És ami annyira igaz az emberi lét különböző évszázadaiban, és mindennek a lényege, hogy mindig a szerelemről szól, és mindig a szerelemről fog szólni.”

Waititi számára, aki nem csak rendezte, hanem Dahvi Wallerrel együtt írta is a filmet, szorosan együttműködött Ishiguróval a népszerű regény vászonra fordításán.

„Rögtön az elején beszéltem Ishiguróval, és azt mondtam: „Ez az a fajta hangnem, amit keresek. Ez az a fajta dolog, amit csinálni akarok”, és ő annyira támogatott. Azt mondta: „Nem akarom, hogy hű, szuperhűséges adaptációt készíts a könyvből, mert az unalmas lesz. Minden alkalommal, amikor valaki dolgozni próbál, ezt mondja Watiiti.” „Tehát arra biztatott, hogy inkább az én irányomba toljam.”

On Klára és a NapWaititi vízióját a fiatalabb főszereplők által vezetett történetmesélés, valamint saját apaélete határozta meg. Ez segített neki belehajolni az oldalon lévő tartalomba, még akkor is, ha az eltért tőle.

Noha Ishiguro regényében sok téma van, a legmegrendítőbb a technológia és az emberiség kapcsolatát érinti. Klára és a Nap éppolyan beszélgetés arról, hogy a technológia fejlődése és használata bizonyos módokon rontja Josie élettapasztalatát, mint arról, hogyan fedezi fel Klára, a robotbarátnő, hogy saját technológiája nem tudja és soha nem is fogja megismételni a kifejezetten emberi tapasztalatokat.

Jenna Ortega, Taika Waititi és Amy Adams a különleges vetítésen. Noam Galai/Getty Images

„Van az az elképzelés, hogy felemelnek minket, és megadjuk a gyermekeinknek mindezen előnyöket. De amint ez mutatja, ennek nagy a kockázata” – jegyezte meg Adams. „A mi történetünkben a tét nagyon megnőtt, de úgy gondolom, hogy minden az utazáson múlik. Ezt az elképzelést a tökéletesség hajszolása, a teljesítmény hajszolása a tapasztalat hajszolása helyett meg kell vizsgálnunk.”

Ortega hangsúlyozta azt az üzenetet, amely a könyv végének középpontjában áll. „A mesterséges intelligencia nem érez szeretetet; nem tud róla semmit. Kíváncsi lehet. Megpróbálhatja, de a nap végén a minket körülvevő emberek teszik különlegessé az életet és az életet” – mondta Ortega.

Ami a filmen való munkát illeti, a rendező, a szereplők és a stúdió vezetése mind hangsúlyozta az emberi együttműködés és a kreativitás erejét a film életre keltésében. Waititi számára „nem azért vágott bele a filmkészítésbe, hogy egyedül üljön egy szobában, és beírja a felszólításokat, hogy készítsen filmet. Ez annyira unalmasnak és sántítónak tűnik számomra. Szeretnék emberekkel kapcsolatba lépni.”

„Megkapod a spontaneitást, a hibákat és azokat a dolgokat, amelyekben megbotlik egy előadáson, és felfedezel dolgokat, ha egy sort hibáztál, vagy megpróbálsz helyrehozni egy elrontott vonalat. Ez tesz minket olyan egyedivé és csodálatossá: az a képesség, hogy elfordulunk, és felhasználjuk hibáinkat, hogy valami érdekesebbet csináljunk” – folytatta. „Úgy gondolom, hogy a robotokat minden sikerre és tökéletes dologra kiképezték, amit az emberek elkövettek. Nem vagy kiképezve a hibákra. Nagy vita folyik az AI-ról: Használják-e majd az emberek? Mennyire fogják használni? Tudom, hogy valószínűleg elkerülhetetlen, hogy az iparunkban használjuk, de amíg az emberek használják eszközként, nem akarok helyettesíteni, nem akarok helyettesíteni. őket.”

Adams hozzátette: „Ennek a filmnek és a regénynek az a lényege, hogy a legjobb, amit bizonyos technológiák, például az MI tehet, az, hogy visszatükrözzük magunkat nekünk. A mi felelősségünk, hogy megragadjuk a lehetőséget, hogy a legjobbat lássuk egymásban. Ha helyesen használják, a technológia fejlődése csodálatos dolgokra képes. De ha helytelenül használjuk, elválaszthat minket. Ezen a küszöbön állunk, és nagyon remélem, hogy választjuk egymást.”

Klára és a Nap pénteken kerül a mozikba.