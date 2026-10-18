Jesse Eisenberg újraéli Kieran Culkin „valódi fájdalmat” okoz, és azt mondja, hogy következő projektje egy tévéműsor lesz

Jesse Eisenberg zenés komédiájával folytatja a fesztivál körútját A Debütés vasárnap délután vadul szórakozott egy nagy energiájú Screen Talk eseményen, a BFI Londoni Filmfesztivál záró filmje előtt.

Eisenberg, sztárja Zombieland, Most Látsz Engem és A közösségi hálózatahogy arról beszélt, hogy a közösségi színházban nőtt fel, nem hajlandó magát a képernyőn nézni – „Nem szeretem, ahogy kinézek” –, és miért hiszi, hogy a zenés színházi előadók közelebb állnak az NBA-sportolókhoz, mint a hagyományos film- és tévészínészekhez.

De volt egy történet, amely Eisenberg minden szavára függött, amikor újraélte a kaotikus folyamatot, amikor Kieran Culkinnel dolgozott Eisenberg utolsó filmjén. Igazi Fájdalom – ugyanaz a film, amellyel Culkin megkapta az első Oscar-díjat a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában tavaly.

„Nem tudtuk, hogy Kieran valaha is megjelenik-e Lengyelországban” – kezdte Eisenberg a folyamatról.Igazi Fájdalom ő és Culkin két zsidó-amerikai unokatestvérként játszanak, akik újra találkoznak egy holokauszt-örökségi körútra Lengyelországon keresztül). „Kieran nem hív vissza senkit – ő azok közé az emberek közé tartozik, akikről időnként hallani lehet. Zseniálisak, de nem tudhatod, hogy ott lesznek-e.”

Eisenberg mondta Culkin, aki leginkább az HBO-ban játszott Roman Roy szerepéről ismert Utódlás„bejelenti a dolgát, de aztán úgy dönt, hogy inkább a krumplit szereti”, ami nevetésre késztet. Culkin „megéri a kockázatot, mert olyan nagyszerű”, de Eisenbergé Zombieland A színész-rendező mindhárom filmjének producereként szereplő Emma Stone-nak Culkint kellett kísérnie a lengyelországi repülőn. „Küldött nekem egy videót arról, ahogy átmegy a vámon, és azt mondta: „Itt vagyunk”. És akkor még mindig késett” – folytatta Eisenberg.

Eisenberg ezt azért folytatta, mert Culkin leszállt a szabadon futó készletről Utódláskezdetben „dühös” Eisenberg merevsége miatt, és amiért azt mondta neki, hogy álljon meg bizonyos jeleken. Eisenberg hamarosan rájött, hogy újra kell képzelnie az egész filmet Culkin élő adása körül. „Nem nagyszerű a jelenet első felében, mert én készítettem [stand] a jelölésnél” – mondta Eisenberg, miután a közönségnek bemutattak egy klipet a filmből Igazi Fájdalom. „Csalódott volt, amiért ott kellett állnia… Egyszer [we began] követni őt – mert csak így lesz szabad –, isten, olyan zseniális volt.

Jól bevált Culkin alakításában és Eisenberg filmjében – elvégre Culkin mániákus-depressziós karaktere a sztori mozgatórugója. De a probléma az volt, hogy Culkin „soha nem akarta elpróbálni”. Eisenberg így folytatta: „Nem telefonálna velem. Megkért, hogy találkozzam vele egyszer, mielőtt forgattuk a filmet, és találkoztam vele és a gyerekeivel egy étteremben. Nem tudtam szóhoz jutni, és a holokausztról akartam beszélni, ő pedig ott ül, és francia pirítóssal eteti a gyerekeit.”

Ezzel kapcsolatban Eisenberget megkérdezték, hogy a kétszeres Oscar-díjas színésznő, Stone, akinek a Fruit Tree produkciós cége finanszírozta. Amikor befejezi a világ megmentését (2022), Igazi Fájdalom (2024) és A Debüt (2026). „Emmát 20 éves korában ismertem meg, én pedig 25 évesen Zombieland együtt – mondta.– És nagyon hasonló ízlésünk volt. Ő egy nagyon elbűvölő hollywoodi színésznő, de szívében egy komédia nerd.”

„Nem tudtam előre látni, hogy 15 évvel később együtt filmeket fogunk készíteni, kivéve azt a tényt, hogy ez most olyan nyilvánvalónak tűnik. Fiatalon találkozol emberekkel […] és ha mindketten elég tapasztalatot szereztek, vagy az ő esetében sokkal nagyobb hatalmat az iparban, akkor ő tud segíteni a dolgaimmal. És nagyon szerencsésnek érzem magam.” Hozzátette: „Kortársak vagyunk, de nagyon-nagyon erős lett. Most már meg tudja csinálni az ilyesmit, és én vagyok a kedvezményezett.” Bár lábjegyzetként, amikor azt sugalmazták, hogy Stone „végre” használja a platformját, Eisenberg kifecsegte: „Nos, nem ő ültet fát.”

Eisenberg kitért a David Fincherrel való együttműködésre A közösségi hálózat és még azt is mondta, hogy a díszlet annyira „hangulatos” és „intenzív”, hogy egy fiatal Mark Zuckerberget alakítva álmatlanságba kezdett. „Nem tudnék aludni, ezért nézném Seinfeld egész éjszaka – árulta el. – Eljöttek hozzánk ezek az orvosok beállítani, és az orvosok altatót adtak, de négynél többet nem adtak. Tehát fel kell hívnom egy másik orvost, aki ezt nem tudta, mert új mintára volt szükségem.”

Később, az ülésen, miután Eisenberg beszélt szoros barátságáról Richard Ayoade brit komikussal, és arról, hogy miért A Debüt Julianne Moore-tól függött, megkérdezték tőle, mi a következő lépés, és elárulta, hogy néhány éve írt egy tévéműsor hat epizódját, bár nem tűnt különösebben izgatottnak a projekt miatt. „Egy sorozat lesz” – mondta. „Tudom, hogy unalmas. Csak ülni kell ott.”

Eisenberg mulatságosan ideges volt amiatt, hogy az ülés alatt forró vízbe keverje magát. Azt mondta a tömegnek: „Bocsáss meg, hogy felhoztam valakit, aki kiváltotta; nagyon sajnálom ezt”, amikor Woody Allen befolyásáról beszélt karrierje kezdeti ambícióira. Viccesen azt is mondta: „Szívesen felhoznám a jelenlegi háborút…”, amikor egy jelenlévő megkérdezte, hogy Eisenberg tervez-e további zsidó történeteket mesélni. Azt válaszolta, hogy élvezi az átfedést, amikor askenázi zsidóként bennfentesnek és kívülállónak érzi magát. „Olyan körökben járunk, amelyek a történelem során homogénebbek voltak, de van egy kívülálló nézőpontunk is. […] Bocsásson meg, ha bármi, amit most mondtam, bárkit is sértő volt” – tette hozzá. „Így gondolok magamról és a kultúrámhoz való viszonyomról. Nem a zsidók vagy más kultúra nevében beszélek.

– Ha nem mondanak le – Eisenbergé A Debüt vasárnap este zárja a 70. BFI Londoni Filmfesztivált.