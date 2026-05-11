Az NFL kiemelkedő tagja, Ray Davis nevelőszülői utazásának szettje a „Reacher” rendezőtől (exkluzív)

A Buffalo Bills visszafut, és a visszatérő Ray Davis útja a nevelőszülői rendszerben játékfilmként halad előre.

A Crossroad Productions fejlesztés alatt áll az inspiráló drámafilmen Breakaway Rayamelyen Gary Fleder (Szökött zsűri, Az Expressz, Reacher). Pontszünet és Varsity Blues W. Peter Iliff forgatókönyvíró, A Hollywood Reporter megtanulta. A Blue Fox Financing finanszírozza azt a projektet, amelyet az NFL Buffalo Bills és a Big Brothers Big Sisters of America támogat.

Breakaway Ray Az NFL legutóbbi Pro Bowlján helyet szerzett sportoló korai éveire összpontosít. A készülő film középpontjában egy 9 éves San Franciscó-i Davis áll, aki a szegénységgel foglalkozik, mivel édesanyja szenvedélybetegséggel küzd, és bebörtönzött apja nem szerepel a képen. Miután meglátta a Big Brothers Big Sisters ifjúsági mentorcsoport plakátját, Davis felhív, és Patrick-kel, a Google fiatal alkalmazottjával a mentorává válik, és hamarosan el kell navigálnia Davis apját, aki szintén részt szeretne venni az életében.

Jelenleg folyik a casting, hogy keressenek egy fiatal színészt Davis alakítására, akit a Bills a Kentucky Egyetem 2024-es draftjának negyedik körében vitt el. Breakaway Ray Davis szülővárosában, San Franciscóban a gyártás 2027. februári beindítására készül, és a sportprojekt megkapta a California Film Tax Credit és a Scene in San Francisco ösztönzőprogramot. Patrick Rizzotti (Büszkeség, A Gyűjtő, A Szuper) készíti azt a filmet, amelyben Lanie Albin társproducerként szerepel.

Ray Davis egy fotót készít a Buffalo Bills rajongóival egy NFL-mérkőzésen november 2-án. Jason Miller/Getty Images

A Buffalo Bills kőkemény szakaszon ment át az évek során – beleértve négy egymást követő Super Bowl elvesztését is az 1990-es években – a megújulás korszaka előtt, amely a szupersztár hátvéd, Josh Allen draftolásával kezdődött 2018-ban. Azóta a Bills elvesztette státuszát, és Hollywood kedvencévé vált, a HBO legutóbbi szezonjának főszereplésével. Kemény kopogások és THR korábban beszámolt arról, hogy készül egy dokumentumfilm a védekező játékosról, Damar Hamlinről és a pályán történt szívmegállásból való felépüléséről.

„Bebizonyosodott, hogy a mentorálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy megváltoztassuk egy fiatalok életútját – Ray története pedig hatásos példája annak, hogy mi történik akkor, ha a fiataloknak – körülményeiktől függetlenül – lehetőségük nyílik nagyobb álmokat álmodni, és kiaknázni bennük rejlő lehetőségeket” – mondja Adam Vasallo, a Big Brothers Big Sisters of America marketing- és kommunikációs igazgatója.

Rizzotti hozzáteszi: „Ray története túlmutat. A kapcsolat, a remény és a mentorálás egyetemes szükségletéről szól. Ez a projekt azt mutatja be, hogy a történetmesélésnek mi a célja, és nagyon szerencsés vagyok, hogy részese lehetek.”

Davis megjegyzi, hogy büszke arra, hogy útja lehetővé tette számára, hogy támogassa a nevelőszülőkben élő fiatalokat: „A futball valami olyasmit adott nekem, amit senki más – okot adott a folytatásra. Ha a történetem egyetlen gyereknek is segít abban, hogy láthatóan érezze magát, vagy egy mentort inspirál, hogy lépjen tovább, akkor minden, amin keresztülmentem, megérte.”

Iliff azt mondja: „A Ray-vel, az apjával és a Big Brother Patrick-kel folytatott interjúval töltött hónapjaim olyan szenvedélyt gyújtottak fel bennem, amelyet írásaim során ritkán tapasztaltam. Az ifjú Ray által megjelenített törhetetlen emberi szellem emlékeztet arra, hogy ebben az életben minden lehetséges.”

Fleder hangsúlyozza, hogy a film nem lesz „egy sportlegenda fényes hollywoodi változata”. Kifejti: „Egyszerűségre, sürgősségre és nyersességre van szüksége. Ez a film megragadja mind a rideg valóságot, amellyel Ray szembesült, és azt a csendes hatalmat, aki egyszerűen megjelenik.”

Derek Boyko, a Buffalo Bills kommunikációs alelnöke hozzáteszi: „Ez a projekt több, mint egy film – ez a remény mentőöve azoknak a gyerekeknek, akik országunkban hasonló kihívásokkal néznek szembe. Ray és Patrick megismerése, valamint kapcsolatuk megismerése valóban inspiráló volt.”

A film csapata reméli, hogy figyelmet fordíthat arra a több mint 300 000 gyermekre, akik jelenleg az Egyesült Államok nevelőszülői rendszerében élnek. A projekt emellett rávilágít a mentorálás fontosságára olyan programokon keresztül, mint a Big Brothers Big Sisters, amely 2019 óta partnere az NFL-nek.

„Izgatottan várjuk, hogy üdvözölhessük ezt a produkciót San Franciscóban, és hogy segíthessünk elmesélni Ray Davis erőteljes történetét, ahol minden elkezdődött” – mondja Manijeh Fata, a San Francisco-i Filmbizottság Film SF ügyvezető igazgatója. „Hálásak vagyunk a produkciós csapatnak, amiért elkötelezettek a hitelesség mellett, és azt választották, hogy itt filmeznek. Megtiszteltetés, hogy támogathatok egy olyan projektet, amely kiemeli az ellenálló képességet, a mentorálást és egy olyan város szellemét, ahol az emberek erőt és reményt találnak.”

Davist Ed Barry, a CAA képviseli. Iliffet és Fledert David Saunders, az AIG képviseli.