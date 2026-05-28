Az SXSW London képernyővezetője a több ezer filmből való válogatásról nemzetközi és műfaji objektívvel, valamint a „Get Jiro!” Kap

Közeleg az SXSW London második kiadása Virginia Woolf éjjel és nappalHaley Bennett, Jack Whitehall, Lily Allen, Timothy Spall, Jennifer Saunders, Sally Phillips, Misia Butler és Elyas M'Barek főszereplésével június 1-jén, hétfőn nyitja meg a 2026-os képernyőfesztivált.

Tina Gharavi rendező és Justine Waddell forgatókönyvíró rom-comja Virginia Woolf regényének adaptációja. Éjjel és nappal. A film azonban csak egy a néhány tucat rövidfilmekkel együtt, amelyek a brit fővárosban játszódnak a június 1-6-i esemény során.

Peter Glanz sötéten szatirikus Vadházamelynek szereplői Richard E. Grant, Claire Foy, Bel Powley és Jack Farthing is szerepelnek az idei SXSW London főpremierjei között, valamint az Adult Swim animációs sorozat első két epizódjának exkluzív első megjelenésű vetítése. Szerezd meg JirotAnthony Bourdain DC/Vertigo című képregénye alapján, és Brian Tee hangja a főszerepben (A Dinamit Háza), amely a nem túl távoli jövőben, Los Angelesben játszódik, ahol mesterszakácsok uralják a várost, és az emberek szó szerint ölnek azért, hogy helyet foglaljanak a legjobb éttermekben.

Az Egyesült Királyságban az SXSW Londonon bemutatott nemzetközi filmek közé tartozik A Nap másik oldalarendezte: Tawfik Sabouni, Juan Pablo Sallato A Vörös Hangár, Roya rendező Mahnaz Mohammadi, Vladlena Sandu Memória, Remake Ross McElwee rendezőtől, és Csak a lázadók nyernek Danielle Arbid rendező. Az SXSW London tulajdonosa és gyártója a Panarise, amely az SXSW LLC licence alapján működik, amely a Penske Media Corporation, az anyavállalata. A Hollywood Reporter.

Anna Bogutskaya, az SXSW London képernyővezetője és csapata sokat dolgozott azon, hogy leszűkítsen nagyszámú filmet, amelyet a 2026-os második kiadás előtt néztek meg.

„Idén az volt az előnyünk, hogy már tavaly is csináltunk egyet ugyanilyen elképzeléssel, [so] a programozási folyamatunk kicsit kifinomultabb volt” – meséli THR. „Ugyanannyi slotunk volt, ami nagyjából 40 funkciót jelent.”

De van egy alaplencse, amelyen keresztül a csapat értékeli a filmeket. „Elképzelésünk nagymértékben a nemzetközi filmesekre, valamint a műfajbarát és műfajra törekvő történetmesélésre összpontosít” – magyarázza Bogutskaya. „Az austini SXSW közös DNS-e és az, amelyet itt Londonban próbálunk felépíteni, mindig a programozás középpontjában áll. A másik dolog az egyensúly, amit csak akkor látunk igazán teljes egészében, ha a program teljesen elkészült. Van-e elég ilyen jellegű dokumentumfilmünk, nincs elég filmünk kelet-ázsiai országokból, vagy nincs elég francia, spanyol vagy mediterrán érzés, ami mindig a mediterrán érzést kelti? egy irányba súlyozva – nem túl sok horrorfilm, nem túl sok azonos hangvételű dokumentumfilm, nem túl sok azonos hangvételű fikció, nem túl sok háborús film, vígjáték vagy road movie.”

Sok képernyőidő megy el a Screen Festival véglegesítéséhez. „Talán körülbelül 2000, 3000 filmet néztünk meg” – mondja Bogutskaya THR. „Rendkívül szelektívnek kell lenni és rendkívül tudatosnak kell lenni minden döntésnél. Ha 200 filmből álló programunk lenne, nagyobb mozgásterünk lenne.”

A csillagok ereje része annak az egyensúlynak, amelyre a csapat törekszik. „Van néhány érdekes sztárerőnk, beleértve a főcímeinket is, hatból öt idén lesz világpremier” – emeli ki az SXSW londoni képernyővezetője. „Claire Foy-tól és Richard E. Granttől Haley Bennettig mindegyikhez érkeznek tehetségek. Rengeteg igazán erős brit és nemzetközi tehetségünk van.”

Az Egyesült Államok és Latin-Amerika szintén kulcsfontosságú szerepet tölt be. „Az egyik dolog, amit igyekszünk megtenni, az az, hogy megosztjuk a platformot a Screen Festival alapvető szellemiségével, amely nemzetközi műfajhajlító, műfajbarát” – mondja a képernyőprogramozási főnök. „Így például idén van két nemzetközi headlinerünk, amelyek mind világpremierek, mind sorozatok – egy hatalmas brazil produkció, az ún. A rájátszás és Szerezd meg Jirotamely Anthony Bourdain képregényén alapuló animesorozat. Ez olyan korai lehetőség számunkra. Nagyon büszke vagyok rá, azért is, mert ez egy olyan hihetetlen előadás. Megvan az a hangvétele és a humora, és olyan durva, hogy a vetítés olyan gonosz élmény lesz.”

A rájátszásCauã Reymond főszereplésével egy sorozatban egy egykori futballsztárból lett ügynök, aki a milíciától, a családjától és önmagától menekül a dicsőség visszaszerzése felé, szintén puccs, tekintve származási országát és az időzítést. „Ez egy óriási produkció a brazíliai Globo számára, amelynek közönsége van itt, és a világbajnokság időzítése is túl finom volt ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk” – mondja Bogutskaya. Valójában a FIFA labdarúgó-világbajnokság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban június 11-től július 19-ig tart.

Vannak átfogó témák a Screen Festivalon? „Ez az a fajta dolog, ami mindig a program befejezése után derül ki” – mondja. „Megnézhetem az általunk beprogramozott filmeket, és látom közöttük az átmeneteket, de soha nem programozunk egy témát szem előtt tartva. A programot most az az, hogy a dokumentumfilmek és a narratív filmek szereplői hogyan viszonyulnak a valós, az életnél nagyobb eseményekhez, [whether] háború ill [other] kihívásokat, a művészet segítségével értelmezni őket.”

Az egyik példa Sandué Memóriaamelyet az SXSW London weboldalán „a dokumentumfilm és az álom kísérteties keverékeként” írnak le. A Krím-félszigeten született és a háború sújtotta Csecsenföldön nevelkedett Sandu „töredékeken keresztül tekint vissza múltjára: családi titkok, pletykák és olyan történetek, amelyeket senki sem mesélhetett el” – jegyzi meg egy szinopszis. „Rekonstrukciók és hangulatos, költői képek felhasználásával, amelyek egy Szovjetunióban felnőtt gyermekkort idéznek fel.”

Hasonlóan a doki Remake látja, hogy McElwee fia halálával foglalkozik filmkészítésen és A Nap másik oldala „Egy hihetetlen dokumentumfilm, amelyben bábjátékkal dolgozzák fel az elfogás és a kínzás okozta károkat és traumákat” Szíriában. Ráadásul Joan Porcelé La Carn (A hús), „egy furcsa performanszművészről, aki veszélyesen közel kerül egy idegenhez egy online csevegőszobában”, egy szinopszis szerint egy fiatal férfit mutat be, aki „színházi darabot hoz létre az internetes csatlakozási kultúrából és az igazán múló kapcsolatokból, amelyeket egy ChatRoulette beszélgetésen keresztül létesíthet az emberekkel” – mutat rá az SXSW London képernyővezetője.

„Még Virginia Woolf éjjel és nappal egy nőről szól, aki felnéz a csillagokra, és a csillagászat segítségével értelmezi a mélyen patriarchális világot” – jegyzi meg Bogutskaya.

Mindent összevetve, az SXSW London 2026 közönsége a nevetés, a könnyek, a rémületek és az új ötletek egyvelegére vár – mindezt úgy, hogy filmszerűen bejárják a világot. Bogutskaya így zárja: „A londoni közönség elé tárjuk a világot a gondozásunkon keresztül. Ez egyfajta útleírás a filmkészítés különböző stílusaiban és tónusaiban, beleértve az igazán provokatív filmeket is.”