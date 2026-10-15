Az új jelentés a faji elfogultság mértékét mutatja a londoni fekete zenei események engedélyezésében

Egy új jelentés kimutatta a faji elfogultság mértékét a londoni fekete zenei rendezvények engedélyezése során, miközben felszólítja a kormányt, hogy segítse a változást.

A tegnap (október 14-én, szerdán) megjelent REMEL-jelentés (Race Equality In Music Event Licensing) az eddigi legátfogóbb vizsgálat arról, hogy az engedélyezés és a rendfenntartás hogyan alakítja a fekete és dél-ázsiai zenészek, promóterek és a fővárosi helyszínek vagyonát.

Felmérésekre, interjúkra, fókuszcsoportokra, iparági workshopokra, az információkérések szabadságára és az engedélyezési adatok elemzésére támaszkodik.

A megállapítások szerint a fekete események aránytalanul sok törléssel, korlátozással vagy leállással szembesülnek a hasonló méretű, fehér által irányított eseményekhez képest. A dokumentum kimondja, hogy ez gyakran kevés magyarázattal és egyértelmű fellebbezési út nélkül történik.

A REMEL-jelentés sürgeti az Egyesült Királyság kormányát, hogy segítsen felszabadítani „a fekete- és dél-ázsiai zeneiparban rejlő hatalmas lehetőségeket”.

„A fekete- és dél-ázsiai zenei és szórakoztató szcéna az Egyesült Királyságban erőteljes és átalakító erő, amely mélyen beágyazódik az ország kulturális életébe” – teszi hozzá. „Az új tehetségeket támogató underground kluboktól a világsztárokat bemutató nagy arénákig ez az élénk közösség kulcsszerepet játszott a brit identitás, kreativitás és társadalmi kapcsolatok kialakításában.”

A kétéves tanulmányt a REMEL irányító csoportja vezette, amely a Greater London Authority (GLA), a Metropolitan Police Service (MPS), a UK Music, a LIVE, a Musicians' Union és a promóterek, művészek, helyszínek üzemeltetői és közösségi képviselők széles hálózatából állt.

Ez a Musicians' Union és a BLiM közös levele nyomán Sadiq Khan londoni polgármesternek szól, amelyben a faji elfogultság elleni fellépésre szólítanak fel a rendezvények engedélyezésében.

Charisse Beaumont, a Black Lives In Music vezérigazgatója a következőket nyilatkozta: „Az engedélyezés nem csak néhány előadót vagy egy maroknyi eseményt érint. A zenei ökoszisztéma minden részét érinti, a fiatal előadótól kezdve, aki megpróbálja megszerezni első fellépését, a feltörekvő tehetségeknek platformot építő promóteren át a közösség életet hozó helyi helyszínig.

„A kutatás során az emberek olyan engedélyezési rendszert követeltek, amely az átláthatóságon, a párbeszéden, a kulturális megértésen, a kockázatok egyértelmű meghatározásán és a biztonság iránti közös elkötelezettségen alapulna.”

Hozzátette: „A jó hír az, hogy a zeneipar testületeitől kezdve a londoni polgármesterig és a Metropolitan Police-ig mindenki üdvözölte a jelentést, és segíteni akar a rendszer reformjában, mindenki javára.

„Szeretnénk, ha Andy Burnham miniszterelnök a zeneipar és az éjszakai gazdaság iránti kétségtelen lelkesedésére építene azáltal, hogy a készülő független London Nightlife Taskforce-val együttműködve érvényre juttatja a REMEL-ajánlásokat, és lángra lobbantja London éjszakai életét.”

A jelentés hivatkozik a miniszterelnök nyári bejelentésére, amely szerint Angliában a zenei helyszínek, klubok és kocsmák jövőre 20 százalékkal csökkentik az üzleti kamatokat. A REMEL azonban azzal érvel, hogy számos fekete- és dél-ázsiai helyszín és promóter számára akadályokba ütközik az engedély megszerzése. Kijelenti, hogy London etnikailag legváltozatosabb városrészeiben az eseményeket sokkal nagyobb arányban blokkolják, vagy a rendőrség kifogásolja, mint másokat.

Beaumont így folytatta: „Az árak csökkentése semmit sem tesz a promóternek, akinek a REMEL dokumentumai szerint 10 000 GBP díjat számoltak fel egy olyan előadáson való rendőri részvételért, ahol nem voltak gondok, vagy egy olyan helyszínen, mint a Color Factory, amely 55 000 GBP veszteséget szenvedett el, miután egy tragikus incidens történt a helyszínen kívül, üzemidő után.

„A rendőrség felfüggesztette a jogosítványát, és figyelmeztető táblákat helyezett el a bejáratnál, ami anyagi veszteségeket és létszámleépítést okozott egy független helyszínnél, amely semmi rosszat nem csinált.”

A UK Music „Black Music Means Business” jelentés (2026) máshol megállapította, hogy az elmúlt 30 évben az Egyesült Királyság 30 milliárd GBP értékű hangfelvételi piacának becsült 24,5 milliárd GBP a fekete zenei műfajokból származott. Ezek a teljes piac több mint 80 százalékát képviselik, a brit művészek hozzávetőleg 11,94 milliárd fonttal járulnak hozzá.

Ezenkívül az Egyesült Királyság élőzenei szektora rendkívül jövedelmező terület, és a 2024-es LIVE Music Report (2024) szerint 6,1 milliárd fontot termel. Ez a szám a megfelelő reform mellett még magasabb is lehet.

A REMEL azonban úgy találta, hogy még mindig vannak „mély rendszerszintű és intézményi korlátok, amelyek még több sikert korlátoznak”.

Egyes válaszadók informális nyomást észleltek a rendőrség részéről, és nem jegyzett eligazításokat javasoltak a jövőbeli engedélyek felülvizsgálatára és egyéb intézkedésekre a fekete vezette események megállítására. Azt mondták, hogy bizonyos zenei műfajok kockázatot jelentenek, annak ellenére, hogy bizonyítják az ellenkezőjét, vagy hogy egyetlen vagy elszigetelt esemény egy eseményen hosszú távú reputációs következményekkel járhat egy műfajra nézve.

Úgy érezték, hogy az engedélyező hatóságok gyakran visszaélnek az egész területre kiterjedő bűnügyi statisztikákkal a helyszínek bezárásának vagy az engedélyek megtagadásának igazolására, még akkor is, ha egy adott helyszín tiszta biztonsági előéletű. Az egész környéken tapasztalható magas helyi bûnözési arányt tévesen az egyes zenei helyszínekre róják fel.

A jelentés azt is bemutatja, hogy a promóterek és a helyszíntulajdonosok hogyan szembesülnek „ésszerűtlen akadályokkal” születőben lévő vállalkozásaik előtt. Kijelenti, hogy az engedélyező hatóságok ragaszkodnak több biztonsági vagy egészségügyi személyzethez az ilyen eseményeken, ami fenntarthatatlan szintre emeli a költségeket a máshol zajló eseményekhez képest.

Itt megtekintheti a REMEL legfontosabb megállapításainak részletét:

A fekete rendezvényeket aránytalanul törölték korlátozva vagy letiltva a fehér vezetésű eseményekhez képest. 46 százalék: A rendőrség által érintett esetek aránya, amelyekben a helyszínt állítólag teljesen bezárták

korlátozva vagy letiltva a fehér vezetésű eseményekhez képest. 46 százalék: A rendőrség által érintett esetek aránya, amelyekben a helyszínt állítólag teljesen bezárták A gazdasági hatás of fekete és dél-ázsiai események kizárása jelentős. 2024-ben becslések szerint 1,1 milliárd GBP-t költöttek fekete- és dél-ázsiai élőzenére Londonban, 127–141 millió GBP éves veszteséggel az élőzenei kiadások terén, és az előrejelzések szerint öt év alatt összesen több mint 650 millió GBP-t veszítenek az engedélyezési elfogultság miatt.

A fekete promóterek gyakran leállítják az eseményeket kevés vagy semmilyen magyarázattal, nem hagyva utat az elszámoltathatósághoz vagy a fellebbezéshez.

A 696-os űrlap öröksége továbbra is fennáll, a jelenlegi kockázatértékelések szisztematikusan kiemelik a fekete és a dél-ázsiai élőzenei eseményeket, és büntető felügyeletet és szigorú körülményeket írnak elő a fokozott biztonsági kockázat hiteles bizonyítéka nélkül.

Afrobeat, Hip Hop, R&B és Dancehall „magas kockázatúként” vannak megjelölve, míg az indie, pop és rock műfajokat kevéssé vizsgálják.

A média a kriminalizációt táplálja a fekete eseményeket „csőcselékként” vagy „káoszként” fogalmazták meg, átterelve a felelősséget az intézményekről a közösségekre.

London legkülönbözőbb kerületeiben nagyobb valószínűséggel utasítják el az ideiglenes eseményekről szóló értesítéseket (TEN)korlátozza a Fekete események lehetőségeit.

Ellenőrizetlen intelligencia, A felületes online kereséseket is beleértve, rutinszerűen használják a fekete- és dél-ázsiai események fokozott ellenőrzésének igazolására, megerősítve a rasszista kockázati feltételezéseket.

Számos fehér tulajdonú helyszínt támogatnak az események utánmíg a fekete helyszínek bezárásra kényszerülnek.

A fekete- és dél-ázsiai eseményeket kiszorítják London központjából korlátozó engedélyezési, dzsentrifikációs és tervezési politikával.

Felfújt biztonsági, biztosítási és megfelelési követelmények legkeményebben a fekete és a dél-ázsiai eseményekre esik.

A mentális egészségre gyakorolt ​​hatása könyörtelen mivel a törlések, a megfigyelés és a pénzügyi feszültség a fekete- és dél-ázsiai vállalkozók kiégéséhez vezet.

Beaumont a következőképpen kommentálta a tanulmányt: „Hálásak vagyunk a Fővárosi Rendőrségnek, a helyi hatóságoknak, a zeneipar testületeinek és a GLA-nak a REMEL projektben való együttműködéséért. Ez egy közös erőfeszítés volt, amelynek célja, hogy bizonyítékokat és megoldásokat szolgáltasson az engedélyezési folyamat megváltoztatásához.

„Itt az ideje, hogy az ajánlásról a cselekvésre térjünk át. Szükségünk van a REMEL ajánlásokra és elvekre az engedélyezési rendszer szövetébe ágyazva, hogy valóban virágzó éjszakai életet hozhassunk létre. Amikor az engedélyezési döntéseket a faji elfogultság és a zenei események túlszabályozása határozza meg, az elfojtja a kreativitást, elfojtja a vállalkozói szellemet és gátolja a gazdasági lehetőségeket.”

Jon Collins, a LIVE vezérigazgatója hozzátette, hogy a jelentés „túlságosan egyértelműen meghatározza azokat a hosszú távú akadályokat és kihívásokat, amelyekkel a fekete és dél-ázsiai emberek szembesülnek a londoni élőzene-iparban”.

„Kiemeli, hogy a kockázatok ferde felfogása miként vezet túlzott rendfenntartáshoz, valamint következetlen és aránytalan engedélyezési döntésekhez, és bizonyítja az ebből következő személyes és gazdasági költségeket” – folytatta.

„LIVE-ként abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy felajánlhatjuk támogatásunkat a REMEL folyamat során. LIVE Trustként pedig pozitív fellépést támogatunk a Black Lives in Music LIVE Pathways nevű 12 hónapos kísérleti programja során azonosított kihívások leküzdésére, amely az élőzenei csatornán keresztül érkező emberek esélyegyenlőtlenségével foglalkozik.

„A pozitív cselekvés iránti elkötelezettséget a projektben részt vevő összes partnernek, valamint minden olyan szervezetnek és intézménynek el kell fogadnia, amely hatással tud lenni.”

Mark Davyd, a Music Venue Trust (MVT) vezérigazgatója így nyilatkozott: „Ez a kultúra előtti akadályokkal foglalkozó legfontosabb kutatás, amelyet az élőzenei szektor évek óta átadtak, és mindenkinek, aki ebben dolgozik, az összefoglaló helyett az egészet kell elolvasnia.

„A bizonyítékok körültekintőek, jelentősek, és arra kérünk mindannyiunkat, akik döntéseket hoznak az engedélyezéssel, a programozással és a finanszírozással kapcsolatban, hogy őszintén nézzük meg a saját részünket. A Music Venue Trust teljes mértékben válaszolni fog rá, és minden helyszínt, promóciót, helyi hatóságot és rendőrséget arra biztatunk, hogy tegyék ugyanezt.”