Billy Evans reagál Amanda Seyfried Elizabeth Holmes alakítására a „Mindent láthatsz” című filmben

Billy Evans, Elizabeth Holmes férje végre foglalkozik Amanda Seyfried által a kegyvesztett Theranos-alapítóval. Mindent láthatsz.

Seyfried meglepetésszerű megjelenése a Nathan Fielder és Lance Oppenheim által rendezett A24 dokumentumfilmben volt a második alkalom, amikor Holmest alakította. Korábban a Hulu 2022-es minisorozatában alakította őt A Lemorzsolódás.

Azóta az első interjújában Mindent láthatsz A múlt hónapban megjelent Evanst a CBS News fő tudósítója, Matt Gutman kérdezte Seyfried filmbeli szerepével kapcsolatos gondolatairól.

„Nagyon örülök, hogy felvették őt, mert ez megmutatja, hogy mekkora különbség van a valódi és a között, hogy mennyire szívesen alakított egy karaktert” – válaszolta Evans. CBS vasárnap reggel. Amikor Gutman megkérdezte, hogy szerinte a színésznő jól alakította-e Holmest, hozzátette: „Örülök, hogy Nathan segített neki.”

„Úgy tűnik, nincs túl nagy véleményed a színészi alakításáról, vagy mint személyéről” – jegyezte meg Gutman, és arra késztette Evanst, hogy hozzátette: „Matt, mindent megteszek, hogy ne beszéljek rosszul másokról, mert mostanában sokan csináltak ilyet velem, és tudom, milyen érzés.”

Mindent láthatsz Holmes életét írja le a 2023 májusában kezdődött börtönbüntetését megelőző 34 napban. A tervek szerint 2027 augusztusában egy félúti házba költözik.

Seyfried nemrég nyitott Rolling Stone a szerep újratöltéséről, mondván, hogy ez „izommemória”. És bár kezdetben nem volt ideges a dokumentumfilmhez való csatlakozás miatt, később aggódott a projektben való részvétel lehetséges szakmai következményei miatt.

„Mindig ott volt a kockázat rezgése és az az érzés, hogy tönkreteszem a karrieremet? Belegabalyodok ebbe, például egy darázsfészekbe Billyvel? Rosszul fogok mondani? Folyamatosan fogom fenntartani a negativitást? Minden ijesztő volt” – ismerte el. A film készítőivel azonban „furcsa bizalmat” érzett.

Seyfried azt is elmagyarázta, miért döntött úgy, hogy találkozik Evansszel, miután megnézte a feleségével, valamint Fielderrel és Lance Oppenheimmel való interakcióit bemutató felvételeket.

„Veszélyesnek éreztem. Válaszokat akartam. Mindannyiunknak megvolt az az igénye, hogy megértsük, ki húzza a húrt. Mit csinál, és hogyan szerepel a felvételen, amit láttam, hogyan kommunikáltok egymással – ez kellemetlen volt számomra” – magyarázta. „Csak minden információt szerettem volna megtudni Billyről. Azért lettem ez a furcsa Billy-nyomozó, mert olyan erős negatív érzéseket kaptam tőle a felvételeken. Úgy éreztem, találkoznom kell ezzel a sráccal. Izgalmas volt számomra, és félelmetes, és megkérdőjelezhető volt.”

Seyfried korábban Emmy-díjat nyert Holmes in alakításáért A Lemorzsolódás. Emellett kampányolni is tervez Mindent láthatsz.