A „Hullámokban” Park Chan-Wook egy durranással zárja a cannes-i piacot

A lomha nyitási hét után, amely miatt sok eladó a telefonját bámulta, a Cannes-i Filmpiac az utolsó napjaiban valami olyasmire emlékeztetett, mint a második szél, a nagy horderejű akvizíciók özönével, amelyek oly sok energiát fecskendeztek be az óvatos, védekező Marchéba.

A késői felfutást két olyan üzlet fejtette ki, amelyek csendesen átszivárogtak a Croisette-en. A Netflix átköltözött az animációs funkció megszerzésére In Wavesmíg a Warner Bros. A születőben lévő Clockworks speciális kiadó exkluzív tárgyalásokba kezdett, hogy megbosszulja Park Chan-wook westernjét Rattlecreek brigandjai – egy projekt, amelyet megjelölt A Hollywood Reporter mint a piac egyik legvágyottabb csomagja, mielőtt az első vetítés még kinyílt volna.

A Netflix világszerte átvette a jogokat Franciaországon kívül In Wavesamely megnyitotta a Cannes-i kritikusok hetét. A kézzel rajzolt francia animációs film, Phuong Mai Nguyen francia-vietnami rendezőtől, AJ Dungo képregényének adaptációja, és Los Angelesben játszódó szerelmi történet AJ, a félénk, gördeszka és művészetet szerető tini, valamint Kristen, egy szörfös lány között. Will Sharpe és Stephanie Hsu hangoztatja az angol nyelvű változatot. Charades az értékesítést intézi.

Rattlecreek brigandjaia 2026-os Cannes-i zsűrielnök, Park következő filmje Matthew McConaughey, Austin Butler, Pedro Pascal és Tang Wei főszereplésével, és régóta szenvedélyes projektje volt a Oldboy és Határozat a távozásról igazgató.

A Park felvásárlása, ha lezárul, jelentős korai szándéknyilatkozatot jelentene a Clockworks számára, az újonnan verett Warner Bros. divíziónak, amely még mindig meghatározza identitását.

Az üzletek az A24 nagy Cannes-i felvásárlását követték, és világszerte jogokat szereztek Jordan Firstman közönségkedvelő játékára. Club Kid a jelentések szerint 17 millió dollárért egy olyan licitháborút követően, mint amilyen Cannes-ban valaha is megbízhatóan működött, de az elmúlt években nehezen sikerült megismételni. Az értékesítésről az UTA és a Charades gondoskodott.

Az Amazon is hozzáadta a hőt a Marchéhoz, és felgyorsult Szivattyúzás feketemásik THR Hot List címe. A csomag, tól Friss Mimi Cave rendező, Jonathan Bailey és Natalie Portman főszereplője a versenykerékpározás világában játszódó pszichológiai thrillerben. Az Amazon felvette a nemzetközi jogok többségét. A CAA Media Finance és az Anton közösen képviselik a világjogokat.

De a cannes-i piac erős végeredménye csak hangsúlyozta az azt megelőző viszonylagos csendet – ez egy olyan cannes-i sprint volt, amelynek az utolsó pillanatban kellett sprintet tennie, hogy győzelemként könyveljék el.