Chris Hansen nem nézte a „főműsoridős” vetítést, mert „Az A24 azt akarta, hogy írjam le a jogaimat”

Chris Hansen azt mondta, hogy nem nézte meg Robert Pattinson korai vetítését Primetime mert azt állította, hogy „A24 azt akarta, hogy aláírjam a jogaimat”.

A Fox News-nak adott interjú során Jesse Watters Primetime Csütörtök este, az előbbi Ragadozót fogni A műsorvezető elmondta, hogy a nap elején elment az indie produkciós stúdióba és a forgalmazó irodájába a film privát vetítésére, de végül úgy távozott, hogy nem látta.

„Az A24 ügyvédei azt akarták, hogy írjam alá a nevemhez, imázsomhoz és márkámhoz fűződő jogaimat, valamint minden lehetséges törvényes jogomat, amely a filmből származna” – állította Hansen. „Ezt nem tudtam aláírni, ezért nem mutatták meg nekem a filmet. Egészen odamentem… De ki fog aláírni ilyesmit?”

Hozzátette, hogy ez egy „nagyon korlátozó megállapodás”, és „soha nem látott még ehhez hasonlót”.

A Hollywood Reporter megtudta, hogy Hansent egy héttel korábban megkérték, hogy írjon alá egy szabványos NDA-t, amelyet minden előzetes közönségnek alá kell írnia egy még kiadatlan A24-es film megtekintéséhez. Leginkább a spoilerek megelőzésére és a stúdió IP-jének védelmére szolgál.

Hansen megjegyezte Jesse Wattersnek, hogy „ügyvédei már látták” az NDA-t, mielőtt megérkezett volna az A24 irodájába.

Amikor a műsorvezető megkérdezte, hogy mi miatt aggódhat az A24, a veterán újságíró azt válaszolta: „Nem tudom! Nem láttam a filmet. Ha megnézi a trailert, nyilvánvalóan egy nagyon dramatizált változat. Azt mondták nekem, hogy sok szempontból kitalált. Tudom, hogy mások is látták, akik nem írták alá az NDA-t, de mégis.”

Primetimeamelyben Pattinson a Dateline NBC tudósítója a főszerepben, bemutatja az intenzív produkciót, az etikai dilemmákat és a média szenzációhajhászását. Ragadozót fogniamely 2004 és 2007 között futott.

Az Annie Elise podcasterrel a múlt héten adott interjú során Hansen megkérdőjelezte a Lance Oppenheim által rendezett film mögött meghúzódó „Hollywood indítékát”, de addig nem volt hajlandó megítélni a filmet, amíg meg nem látta.

„Néhány hónappal ezelőtt jöttek és azt mondták: „Hé, nézd, mi ezt csináljuk, és szeretnénk, ha megfontolnád, hogy segíts nekünk ebben” – mondta. Hansen azonban megjegyezte, hogy a filmet már azelőtt elkészítették, hogy „ők” megkeresték volna őt.

„Riporterként hülyeség olyasmiről beszélni, amit még nem láttam” – tette hozzá. „Az a gyanúm, hogy azért használták a nevemet, mert az egy kereskedelmi vállalkozásban segít.”

PrimetimeSzeptember 25-én kerül a mozikba, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Phoebe Bridgers, Matthew Maher és Bokeem Woodbine főszereplésével is.