Christine Vachon viccel, jobban szereti Pedro Pascalt, mint Joaquin Phoenix Todd Haynes De Noche című filmjében

Christine Vachon, a termékeny független producer, akit a Killer Films támogat Boldogság, A fiúk nem sírnak, Ének és újabban Elmúlt életek, május december és Materialistákazt mondta az Edinburgh-i Filmfesztiválon pénteken, hogy Pedro Pascal „kinyilatkoztatás” Todd Haynes átdolgozott meleg romantikus filmjében.

De NocheA jelenleg utómunkálatok alatt álló, megjelenési dátum még nem jelentett be, Joaquin Phoenix főszereplője volt, mielőtt a forgatás megkezdése előtt hirtelen kilépett. Vachon korábban „tragédiának” nevezte a helyzetet, és egy edinburgh-i iparági beszélgetésen elmagyarázta, hogyan sikerült neki és régi munkatársának, Haynesnek újjáépítenie a projektet Phoenix kilépése után.

Wendy Mitchell műsorvezető viccelődött: „Igazából szeretem [Pascal] amúgy jobb, mint Joaquin Phoenix”, mire Vachon így válaszolt: „Én is így teszek!” Az edinburgh-i Central Hall szorosan zsúfolt tömege velük nevetett.

Vachon így folytatta: „Nem volt könnyű helyzet. És ahogy azt is mondtam, lesújtó volt, hogy Todd nem tudott újra filmet készíteni abban az évben. […] félig teli pohár változat, és „minden okkal történik” [perspective]talán az volt az oka, hogy ez egy olyan szerep, amelyre Pedro született. Ő minden bizonnyal rendkívüli a filmben, és nem mellesleg Danny is az [Ramirez]. Úgy értem, mindkettő egy kinyilatkoztatás.”

Az „átdolgozás” lehetővé tette számukra, hogy jobb felvételi helyet találjanak – mondta Vachon, ami megmutatta, hogy minden a legjobban sikerült. Pascalt a vele végzett Celine Song-ban végzett munkája révén vitték a fedélzetre Materialisták. „Az emberek mindig azt mondják nekem: „Olyan kedves, mint amilyennek látszik?” […] Ő az. Az emberek annyira befektettek. Szeretik őt.”

A független filmgyártás titánjaként Vachon – Edinburgh-ban legújabb filmjével Szép babákamelyet Tyler-Marie Evans rendezett, aki beszélt THR részletesen a Vachon megnyeréséről a héten – szintén szondázták a kasszasikert Megszállottság és Hátsószobák ebben az évben két film, amelyek megkérdőjelezték a hollywoodi status quót. „Én igen” – mondta, amikor arról kérdezték, hogy tetszik-e neki a YouTube-ból származó energia. – De amikor olyan filmeket készítettünk Méreg [and] Go Fishegy közönséget is azonosítottunk… Akkoriban az LMBTQ közönség járhatott bárokba. Voltak városrészek [where you] elvehetné a szórólapjait, és elmenne bizonyos helyekre, ahol az emberek összegyűltek, és azt mondták: „Nézd! Ezt mi készítettük! Ez neked szól. Ez most átkerült az internetre.”

Vachont rendkívül felpezsdíti a jelenlegi színházba járó demográfia, amely túlnyomórészt 30 éven aluliakból áll. Nem tagadhatja azonban, hogy „nagy zavarok idején élünk”, és a furcsa filmes táj egy kicsit sziklás, az Egyesült Államokban jelenleg annyi megosztottság. „Ez most egy rejtély. Van valami ilyesmink Fűtött rivalizálás ami nem is lehetne nagyobb siker, és még mindig vannak politikusaink, akik arról kampányolnak, hogy ki milyen fürdőszobát használhat. És ez történik [in the U.K.] is. Nem mintha monopóliumunk lenne [marginalizing] LMBTQ emberek.”

„Emlékszem, amikor elmentem megnézni a vetítéseket Méreg vagy Elájulamelyek fiúk voltak [films] és [the theater] tele lenne leszbikusokkal, mert azt mondták: „Azt hiszem, elmegyek megnézni.” De most több a választási lehetőség – folytatta –, és a narratíva ereje, hogy ténylegesen megváltoztatja az emberek nézőpontját, erősebb, mint valaha volt.

Egy kasszasiker vagy bukta feldobásakor Vachon bevallotta, hogy nem tudja megjósolni filmjei kereskedelmi kimenetelét. Valójában örül annak, hogy a streaming szolgáltatások manapság szélesebb közönséghez juttathatják el a filmeket. „Amikor Todd Haynes Biztonságos kijött, nem csinált semmit a pénztárnál. Az embereket nem érdekelte, hogy lássák. A vélemények kissé dühösek voltak, például: „Nem egészen biztos benne, hogy mit akart itt.” De a '90-es évek közepén, nem emlékszem pontosan, mikor, egy újság [called] a Village Voice, amely akkoriban hihetetlenül befolyásos volt, felmérést készített minden egyes filmkritikusról Amerikában. Melyik volt a '90-es évek legjobb filmje? Biztonságos első számú volt.”

„Néha a válasz az, hogy az emberek egyszerűen nem akarták látni. Egyszerűen nem, és nem igazán lehet rájönni, hogy miért nem érte el így a korszellem. Ki tudja, miért? Vagy túl késő volt, vagy túl korán. És most a jó dolog az eszemben [is] hozzáférünk a dolgokhoz és [movies] később megtalálhatják az utat. Az emberek felfedezhetik a filmeket [from] máskor.”

Mitchell megkérdezte Vachont a munkamenet végén: „Használsz mesterséges intelligenciát?”

Vachon azt válaszolta: „Igen”, elmagyarázva, hogy gyakran használja összefoglalókhoz – hogy megkíméljen egy elfoglalt gyakornokot a munka elvégzésétől – vagy éttermi ajánlásokat kérjen, például amikor a „nagyon drága” velencei filmfesztiválon volt a tavalyi filmekkel. Késői hírnév és szüksége volt egy olcsó, közeli helyre.

A 2026-os Edinburgh-i Nemzetközi Filmfesztivál augusztus 13-19.