La Roux a démonaival, az auADHD diagnózisával és a függőségeivel néz szembe az új, lendületes, Lose Myself című kislemezen.

2026.08.14. La Roux a démonaival, az auADHD diagnózisával és a függőségeivel néz szembe az új, lendületes, Lose Myself című kislemezen.

La Roux megosztott egy új kislemezt, a Lose Myself-et – alább meghallgathatja.

A személyes dal az énekes negyedik stúdióalbumának, az 'Old Flames'-nek a legújabb előzetese, amely november 6-án jelenik meg a Vertigo Records gondozásában.

„A Lose Myself az, hogy az angyal és az ördög között küzdök a vállamon” – magyarázta La Roux (igazi nevén Elly Jackson). „A versek arról szólnak, hogy megszabaduljak a függőségemtől, és megjelenjek magamnak, a kórusok pedig olyanok, mintha fel akarnék adni az egészet, és egyszerűen eltévednék.”

Így zárta: „A dal egyfajta harc, hogy megpróbáljak elérni, hogy elég szeressem és tiszteljem magam, hogy kiszakadjak ebből a körforgásból.”

A lendületes szám a '90-es évek közepén Michael Jackson „Earth Song” című frenetikus drámáját és Janet nővérével, a „Scream”-et közvetíti egy sajtóközlemény szerint.

Annyira akartalak, a szerelmed/ Csak tart engem/ És most el akarok menni/ Csak gyere és sugározd fel” – énekli La Roux a hídban, miközben az auADHD diagnózisát követő éveken át tartó füvfüggőségről elmélkedik.

Most már felismeri, hogy öngyógyítást végzett:Megköveztél, soha nem fogsz elhagyni/ Kétségtelen, hogy soha nem hallod kiabálni/ Egy kettő, utánad jönnek/ Mert a gyereken lévő démon az, akit el akarsz veszíteni.”

A 'Lose Myself' az előző kislemezek, a 'Babyline' és a 'Cabin Fever' folytatása.

Az „Old Flames” a 2020-as „Supervision” régóta várt folytatása. A készülő albumon Jackson egy 17 éves kapcsolat összeomlásával néz szembe, és a tiltott szerelem, a „függőséggel járó magány, valamint a szexualitás és az identitás összeegyeztetéséért folytatott küzdelem a nyilvánosság előtt” témáival foglalkozik.

Az LP dalszövegein belül a szintipop sztár mindenre hivatkozik David Lynchtől kezdve Donnie Darko miközben „egyszerre magával ragadó és nosztalgikus, ugyanakkor előre néző hangot rögzít”.

„Ez a lemez úgy mondja el a dolgokat, ahogyan vannak: milyen vagyok és ki vagyok. Ez egy folyamat, amikor beismerem, hogy mit rontottam el, amikor ezeket a meséket meséltem el, és megbékéltem azzal, ahol most vagyok” – magyarázta korábban Jackson.

„Az Old Flames lényegében azt jelenti, hogy feldolgozom, miért viselkedtem úgy, ahogyan szoktam, és elbúcsúzom tőle. Ez egy búcsú ettől a viselkedésmódtól a szerelemben és az életben. És a zenében is.”

A La Roux idén az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Írországban és Ausztráliában turnézik Hillary Duff támogatásával. Jegyekért látogass el ide (Egyesült Királyság és Írország).

A La Roux's 'Old Flames' számlistája a következő:

„Old Flames (bevezető)”
„Cabin Fever”
'Veszd el magam'
'Eső'
„Szeretetünket tenni”
„A szeretőd”
„Final Fantasy”
„Éjszakai látás”
„Csak tovább sírok”
„Baby Line”
„Old Flames”

Nikola G.
Nikola G.
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