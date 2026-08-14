A New York-i Filmfesztivál aktuális sorozata a Bardi világpremier vezetésével

A New York-i Filmfesztivál bejelentette Currents szekciójának felállását, melyben olyan filmek szerepelnek, amelyek kiterjesztik a médium lehetőségeit, beleértve a narratíva és a forma határait.

A 15 játékfilmből és 28 rövidfilmből álló listán a világpremier áll a középpontban. BardiTala Hadid filmrendezőtől és fotóstól, amiért belevetette magát a marokkói lovasok világába.

Egyéb figyelemre méltó Currents-válogatások közé tartozik a feminista meditáció ÉjszakaBeatrice Gibson kísérleti filmrendezőtől; Sebastian Brameshuberé Londona Westautobahn mentén utazó sofőrről és útosztókról; Bruno Dumont megfigyelő, mégis fantáziadús Vörös sziklákgyerekekről a francia riviérán; John Torres neo-noirja A távirányítók; és Luise Donschené Holnap nagyon régentermészetfeletti történet a munkanélküliségről és a társadalmi elidegenedésről a német újraegyesítés közepette 1990-ben.

A szekció tartalmazza Jacqueline Lentzou kiterjedt felnőtté válásának történetét is Egy nap Jo életében: Phaedra fejezet; Ana Vaz szürreális Hanabia mai Japánban játszódik; Carlos Reygadas Helló Jupiter! a tekintélyelvű megfigyelés és a törvényszegés álomszerű pillantásával; Tiffany Sia derűs, de hangzatosan összetett tájfilmje Nyílt hallgatásamely Kína és Tajvan hidegháborús örökségével foglalkozik.

És vannak intimebb, személyesebb történetek, köztük Éric Baudelaire improvizációja A Holdravilágpremier együttműködés gyerekekkel a párizsi Nemzeti Vak Ifjúsági Intézetben; Ted Fendté Külföldi utazás négy barát követése több mint egy éve Berlinben, amint Anna Maria Ortese regényeivel foglalkoznak; Dan Sallitt neurotikus vígjátéka Amit nem lehet megemlíteniutolérve az övéi karaktereit A kimondhatatlan törvény. A Currents és Revivals válogatásként az NYFF világpremierje lesz Fred Camper új restaurációjának. Öngyilkos megjegyzésegy naplószerű alkotás, amelyet az 1970-es években New Yorkban forgattak, és minden vetítésen kicsit másnak szántak.

Egy epikus és kisméretű film ötvözeteként az Currents bemutatja Mariano Llinás 330 perces életrajzát. Jorge Luis Borges élete.

A rövidfilmek között a figyelemre méltó filmesek között szerepel Laura Poitras is, aki Rachel Lauren Muellerrel dolgozott együtt Itt vannakaz ICE-ügynökök és az anonim minneapolisi lakosok csatáinak áttekintése műszerkamera-felvételek, közösségi forrásból származó adatok és POV-mozi segítségével.

Dennis Lim, a New York-i Filmfesztivál művészeti igazgatója nyilatkozta: „A Currents felállása szembeszáll a filmes formai konvenciókkal, megkönnyebbülve a filmes tájat uraló szabványosítást. „Az idei válogatás különösen izgalmas hatókörét és sokszínűségét tekintve, számos gyártási módot, valamint filmnyelvi és víziólehetőséget foglal magában, amelyek a dinamikusan intimtől az igazán – néha szó szerint – kozmikusig terjednek.”

A 2026-os New York-i Filmfesztivál szeptember 25-től október 25-ig tart. 12.